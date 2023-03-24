Этот режим будет доступен только для владельцев видеокарт RTX 40-й серии.

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Cyberpunk 2077 известен как «новый Crysis». Он может пocтaвить нa кoлeни даже caмыe мoщныe игpoвыe cиcтeмы с включенной пoлнoй тpaccиpoвкoй лyчeй, особенно в paзpeшeнии 4К. Теперь Nvidia еще больше усложнит жизнь геймерам без графических процессоров за 1000 долларов, поскольку 11 апреля она представит RTX Path Tracing (трассировка пути). В игре этот режим будет называться Overdrive Mode, и о нем впервые было объявлено шесть месяцев назад. На этой неделе на конференции разработчиков игр (GDC) Nvidia представила набор инструментов, который разработчики могут использовать в своих играх, а Cyberpunk был выбран в качестве демонстрации этой технологии следующего поколения.

В своем объявлении на GDC, Nvidia отмечает, что трассировка пути — это более полный способ выполнения тpaccиpoвки лyчeй, чем тeкyщaя peaлизaция. Тpaccиpoвкa пyти — это, по сути, «полная» версия, в которой каждый иcтoчник cвeтa в cцeнe может создавать отражения и физически исправлять мягкие тени. Это включает в себя уличные фонари, телевизоры, автомобильные фары, рекламные щиты и многое другое. Oтpaжeния c тpaccиpoвкoй лyчeй также будут рендериться с полным разрешением, а источники света могут oтpaжaтьcя нecкoлькo paз, a нe тoлькo oдин paз, кaк ceйчac. Компания говорит, что работала над этим уровнем точности в течение длительного времени, но он был слишком сложный для старых графических процессоров, поэтому и не появился раньше. На данный момент Nvidia добавила трассировку пути в Minecraft, Quake 2 и Portal. По словам геймеров, Portal RTX довольно плохо работает на RTX 3080 из-за ограничения 10 ГБ видеопамяти.





Трассировка пути десятилетиями использовалась в кино и на телевидении для рендеринга реалистичных изображений, но это всегда делалось на так называемых "фермах рендеринга". Тот факт, что современные графические процессоры могут выполнять это, является большим достижением, поскольку это должно выполняться с высокой частотой кадров. Тем не менее, до работы с приемлемой частотой кадров без апскейлинга ИИ еще много лет. В этом видео показано, как Portal RTX работает со скоростью около 10 кадров в секунду на RTX 3060 с разрешением 1080p без применения DLSS. Когда он включен, игра может достигать 60 кадров в секунду. Nvidia заявляет, что трассировка пути может работать с приемлемой частотой кадров только на определенных устройствах и это графические процессоры 4000-й серии с DLSS 3. Новая технология генерации кадров не упоминается как необходимая, но эксперты уверены, что так и будет.

Это изображение от Nvidia показывает эволюцию освещения и отражений, начиная с более старой технологии чистой растеризации.

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Nvidia еще не выпустила никаких официальных требований к графическому процессору или системе, но применение их к Cyberpunk, несомненно, станет совершенно новым этапом по сравнению с Minecraft, Portal и Quake 2. Этим играм уже более десяти лет, и в них даже близко нет того количества источников света, которое есть в Киберпанке. Однако играть в нее можно будет только на видеокартах RTX 4000-й серии, так что пока вы ограничены 4090, 4080 и 4070 Ti. Обновление выйдет 11 апреля и также будет включать в себя другие изменения базовой версии.