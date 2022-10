Компания Google разработала новую версию Android 13. "Go Edition" адаптирована под «Material You» и содержит несколько изменений и улучшенных параметров настройки.

Google выпустила новую версию Android (Go Edition). По сути, это упрощенная версия новой операционной системы, предназначенная для дешевых смартфонов, таких как Redmi A1 Plus. Версия "Go Edition" имеет некоторые функции, которые компания Google добавила в стандартную версию Android 13. Теперь известно, что Android 13 (Go Edition) использует меньше оперативной памяти, чем "полноценный" аналог, а также требует меньше внутренней памяти для работы операционной системы и имеет более низкие требования к процессору.

В своем блоге Google сообщила, что новая версия Android включает в себя более широкие возможности настройки смартфона и как ожидалось, разработчики добавили дизайн «Material You» для версии Go Edition. Следовательно, бюджетные смартфоны скоро будут предлагать различные цветовые схемы, соответствующие обоям флагманских смартфонов. Кроме того, Android 13 (Go Edition) позволяет устанавливать языки для каждого приложения — функция, которой не хватало во всех стандартных версиях Android 12.

Кроме того, новое обновление содержит улучшенные средства управления разрешениями приложений и ленту Google «Discover», который уже некоторое время присутствует в обычной версии Android. Кроме того, Google сообщила, что она также добавила обновления системы Google Play для устройств Go, что должно ускорить добавление новых функций без необходимости полного обновления ОС. Для справки: все устройства Android 13 (Go Edition) должны иметь минимум 2 ГБ оперативной памяти. На данный момент неизвестно, когда OEM-производители начнут поставлять свои смартфоны с новой Android 13 (Go Edition), а также обновят существующие бюджетные модели.

Android 13 (Go Edition) еще не запущен ни на одном устройстве.