Ключевым фактором, сдерживающим продажи, аналитики называют ценовое позиционирование новинки.

Спустя примерно две недели после провального старта на немецком рынке видеокарта Radeon RX 9070 GRE наконец преодолела на Mindfactory минимальный порог публичных продаж. У двух моделей на сайте ритейлера появились счётчики проданных единиц, что означает: каждая из них реализована в количестве более пяти штук.

Источник: videocardz.com

реклама

Для справки, платформа Mindfactory скрывает статистическую информацию о продажах компьютерных комплектующих до достижения ими установленного объема реализации. Согласно алгоритмам сайта, точные цифры становятся публичными только после того, как конкретный товар приобретают более пяти раз. С момента официального выхода в начале июня 2026 года большинство доступных в магазине моделей Radeon RX 9070 GRE не преодолевали указанный барьер, вследствие чего счетчики на страницах устройств отсутствовали. На данный момент ситуация изменилась: у двух представленных версий графического ускорителя появился статус «продано более 5 экземпляров». Данный факт зафиксировал первичное появление видеокарты в базе данных покупок ритейлера.

Открытая статистика Mindfactory регулярно используется аналитиками и профильными изданиями для оценки спроса на рынке компьютерных комплектующих. Низкие показатели продаж Radeon RX 9070 GRE контрастируют с общими результатами компании AMD, которая занимает лидирующие позиции по объемам реализации оборудования на данной немецкой площадке.

Слабые темпы реализации RX 9070 GRE обусловлены сочетанием аппаратных характеристик и стратегии ценового позиционирования. Графический ускоритель базируется на чипе архитектуры RDNA 4. Устройство располагает 48 вычислительными блоками, 3072 потоковыми процессорами, 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, 192-битной шиной и пропускной способностью на уровне 432 ГБ/с. Для сравнения, базовая версия Radeon RX 9070 предлагает 56 вычислительных блоков, 3584 потоковых процессора, 16 ГБ видеопамяти и 256-битную шину.

Источник: videocardz.com

Стартовая рекомендованная производителем розничная цена для модели RX 9070 GRE составила 549 долларов США. Данная сумма идентична стартовой стоимости стандартной версии RX 9070. В немецких розничных сетях первые предложения GRE-версии оценивались на уровне 559–599 евро. Ввиду отсутствия ценовой дифференциации потребители игнорировали новую модель. Покупатели приобретали более производительную базовую версию RX 9070, которая к моменту релиза GRE-версии была доступна на рынке по аналогичной или более низкой стоимости.

Дополнительное давление на продажи оказывает наличие иных решений внутри линейки AMD и графических ускорителей конкурентов (Nvidia, Intel) в том же ценовом сегменте. В результате Radeon RX 9070 GRE демонстрирует одни из самых низких стартовых показателей продаж среди устройств текущего поколения.