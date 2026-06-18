Спустя примерно две недели после провального старта на немецком рынке видеокарта Radeon RX 9070 GRE наконец преодолела на Mindfactory минимальный порог публичных продаж. У двух моделей на сайте ритейлера появились счётчики проданных единиц, что означает: каждая из них реализована в количестве более пяти штук.
Для справки, платформа Mindfactory скрывает статистическую информацию о продажах компьютерных комплектующих до достижения ими установленного объема реализации. Согласно алгоритмам сайта, точные цифры становятся публичными только после того, как конкретный товар приобретают более пяти раз. С момента официального выхода в начале июня 2026 года большинство доступных в магазине моделей Radeon RX 9070 GRE не преодолевали указанный барьер, вследствие чего счетчики на страницах устройств отсутствовали. На данный момент ситуация изменилась: у двух представленных версий графического ускорителя появился статус «продано более 5 экземпляров». Данный факт зафиксировал первичное появление видеокарты в базе данных покупок ритейлера.
Открытая статистика Mindfactory регулярно используется аналитиками и профильными изданиями для оценки спроса на рынке компьютерных комплектующих. Низкие показатели продаж Radeon RX 9070 GRE контрастируют с общими результатами компании AMD, которая занимает лидирующие позиции по объемам реализации оборудования на данной немецкой площадке.
Слабые темпы реализации RX 9070 GRE обусловлены сочетанием аппаратных характеристик и стратегии ценового позиционирования. Графический ускоритель базируется на чипе архитектуры RDNA 4. Устройство располагает 48 вычислительными блоками, 3072 потоковыми процессорами, 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, 192-битной шиной и пропускной способностью на уровне 432 ГБ/с. Для сравнения, базовая версия Radeon RX 9070 предлагает 56 вычислительных блоков, 3584 потоковых процессора, 16 ГБ видеопамяти и 256-битную шину.
Стартовая рекомендованная производителем розничная цена для модели RX 9070 GRE составила 549 долларов США. Данная сумма идентична стартовой стоимости стандартной версии RX 9070. В немецких розничных сетях первые предложения GRE-версии оценивались на уровне 559–599 евро. Ввиду отсутствия ценовой дифференциации потребители игнорировали новую модель. Покупатели приобретали более производительную базовую версию RX 9070, которая к моменту релиза GRE-версии была доступна на рынке по аналогичной или более низкой стоимости.
Дополнительное давление на продажи оказывает наличие иных решений внутри линейки AMD и графических ускорителей конкурентов (Nvidia, Intel) в том же ценовом сегменте. В результате Radeon RX 9070 GRE демонстрирует одни из самых низких стартовых показателей продаж среди устройств текущего поколения.