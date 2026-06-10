Смартфон оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц.

Китайский производитель электроники OnePlus официально представил на домашнем рынке новую линейку мобильных устройств Turbo 6X. В бюджетную серию вошли два смартфона: базовая версия Turbo 6X и "профессиональная" Turbo 6X Pro. Ключевой технической особенностью стандартной модели стало наличие модуля NFC, который отсутствует в ее международном аналоге — OnePlus Nord CE 6 Lite.

Источник: gizmochina.com

Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и повышенной частотой обновления 144 Гц. Дисплей оснащен технологией аппаратного снижения мерцания (DC Dimming), а сенсорный слой сохраняет корректную чувствительность при контакте с влажной поверхностью или в перчатках.

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За производительность устройства отвечает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7360 Super, выпущенный на мощностях фабрики TSMC. Автономность обеспечивает мощная батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки по проводу и возможностью подзарядки других гаджетов (реверсивный режим).

Камера смартфона состоит из двух модулей: основного на 50 Мп (датчик OmniVision OV50D40) и вспомогательного 2-мегапиксельного сенсора для анализа глубины резкости. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

На глобальном рынке схожие характеристики предлагает модель OnePlus Nord CE 6 Lite. Этот аппарат работает на чипе Dimensity 7400 Apex и поставляется с программной оболочкой OxygenOS 16. Несмотря на аналогичную емкость аккумулятора, международная версия лишена модуля NFC для бесконтактных платежей, который присутствует в китайском Turbo 6X.

Модель Turbo 6X выпускается в трех цветовых вариантах. Источник: oneplus.com

Флагман линейки, Turbo 6X Pro, оснастили топовым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем. Экран получил четкое разрешение 1.5K и рекордную пиковую яркость в 3600 нит, что гарантирует отличную видимость картинки даже под прямыми лучами солнца. Процессором в данной версии служит MediaTek Dimensity 7400 Super. Устройство укомплектовано батареей на 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и совместимостью со стандартами UFCS и PPS. Модель Pro обладает тройной сертификацией защиты от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69K), а также 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией (OIS).

Оба смартфона серии Turbo 6X работают на базе операционной системы Android 16 с интерфейсом ColorOS 16. Среди общих характеристик заявлены слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ, инфракрасный порт, Bluetooth 5.4 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Старт продаж линейки в Китае назначен на 15 июня 2026 года. Базовая версия OnePlus Turbo 6X с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 1499 юаней (около 15000 российских рублей). Стартовая цена модели Turbo 6X Pro составляет 1699 юаней (18000 рублей).