На технологической выставке Computex 2026 гонконгская компания Inno3D продемонстрировала инженерные образцы графических ускорителей следующего поколения на базе будущей архитектуры NVIDIA RTX. Концептуальные устройства получили переработанную систему охлаждения, интегрированные ЖК-дисплеи и вентиляторы с поддержкой сквозного продува.
В рамках экспозиции были показаны прототипы, нацеленные на флагманский сегмент рынка. Одна из представленных модификаций получила новую систему охлаждения iChill, которая выполнена в массивном трёхслотовом чёрном корпусе и оснащена тремя вентиляторами стандарта Axis-Tech. Разработчики отмечают, что хотя внешне устройство может выглядеть как стандартная видеокарта, главная особенность её конструкции — передняя часть, спроектированная для максимизации аэродинамической эффективности и перераспределения воздушных потоков.
Кроме того, производитель показал концепты с информационными экранами. Размещенный на задней усилительной пластине ЖК-дисплей предназначен для аппаратного мониторинга телеметрии графического процессора в режиме реального времени. Экран транслирует текущие тактовые частоты, температурные показатели, статус корректности подключения коннектора питания 12VHPWR и электронный пузырьковый уровень, помогающий контролировать ровную установку тяжелой видеокарты в слоте PCI-E.
Другим вектором развития стали системы с полностью проточным охлаждением. В одном из двухвентиляторных прототипов инженеры Inno3D полностью отказались от светодиодной подсветки в пользу строгого индустриального дизайна и реализовали крупный сквозной вырез в печатной плате, что позволяет кулерам беспрепятственно отводить горячий воздух за пределы радиатора.
Точные технические характеристики чипов и финальный уровень энергопотребления на данный момент не разглашаются. Серийное производство и коммерческий запуск продемонстрированных видеокарт ожидаются в период официального релиза следующего поколения графической архитектуры NVIDIA. Представители Inno3D подтвердили, что концепты продолжат дорабатываться на основе результатов закрытых тепловых испытаний.