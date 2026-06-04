В условиях продолжающегося дефицита комплектующих и высоких цен на ПК и игровые устройства, производители видеокарт стремятся к инновациям в дизайне, и, поскольку в этом году не ожидается крупных релизов, они пытаются привлечь внимание геймеров, демонстрируя концептуальные разработки будущих видеокарт.

На технологической выставке Computex 2026 гонконгская компания Inno3D продемонстрировала инженерные образцы графических ускорителей следующего поколения на базе будущей архитектуры NVIDIA RTX. Концептуальные устройства получили переработанную систему охлаждения, интегрированные ЖК-дисплеи и вентиляторы с поддержкой сквозного продува.

Источник: wccftech.com

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В рамках экспозиции были показаны прототипы, нацеленные на флагманский сегмент рынка. Одна из представленных модификаций получила новую систему охлаждения iChill, которая выполнена в массивном трёхслотовом чёрном корпусе и оснащена тремя вентиляторами стандарта Axis-Tech. Разработчики отмечают, что хотя внешне устройство может выглядеть как стандартная видеокарта, главная особенность её конструкции — передняя часть, спроектированная для максимизации аэродинамической эффективности и перераспределения воздушных потоков.

Источник: wccftech.com

Кроме того, производитель показал концепты с информационными экранами. Размещенный на задней усилительной пластине ЖК-дисплей предназначен для аппаратного мониторинга телеметрии графического процессора в режиме реального времени. Экран транслирует текущие тактовые частоты, температурные показатели, статус корректности подключения коннектора питания 12VHPWR и электронный пузырьковый уровень, помогающий контролировать ровную установку тяжелой видеокарты в слоте PCI-E.

Источник: wccftech.com

Другим вектором развития стали системы с полностью проточным охлаждением. В одном из двухвентиляторных прототипов инженеры Inno3D полностью отказались от светодиодной подсветки в пользу строгого индустриального дизайна и реализовали крупный сквозной вырез в печатной плате, что позволяет кулерам беспрепятственно отводить горячий воздух за пределы радиатора.

Источник: wccftech.com

Точные технические характеристики чипов и финальный уровень энергопотребления на данный момент не разглашаются. Серийное производство и коммерческий запуск продемонстрированных видеокарт ожидаются в период официального релиза следующего поколения графической архитектуры NVIDIA. Представители Inno3D подтвердили, что концепты продолжат дорабатываться на основе результатов закрытых тепловых испытаний.