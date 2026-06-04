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Fantoci
Inno3D представила концептуальные видеокарты серии GeForce RTX с ЖК-экранами и кулерами iChill
В условиях продолжающегося дефицита комплектующих и высоких цен на ПК и игровые устройства, производители видеокарт стремятся к инновациям в дизайне, и, поскольку в этом году не ожидается крупных релизов, они пытаются привлечь внимание геймеров, демонстрируя концептуальные разработки будущих видеокарт.
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На технологической выставке Computex 2026 гонконгская компания Inno3D продемонстрировала инженерные образцы графических ускорителей следующего поколения на базе будущей архитектуры NVIDIA RTX. Концептуальные устройства получили переработанную систему охлаждения, интегрированные ЖК-дисплеи и вентиляторы с поддержкой сквозного продува.

Источник: wccftech.com

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В рамках экспозиции были показаны прототипы, нацеленные на флагманский сегмент рынка. Одна из представленных модификаций получила новую систему охлаждения iChill, которая выполнена в массивном трёхслотовом чёрном корпусе и оснащена тремя вентиляторами стандарта Axis-Tech. Разработчики отмечают, что хотя внешне устройство может выглядеть как стандартная видеокарта, главная особенность её конструкции — передняя часть, спроектированная для максимизации аэродинамической эффективности и перераспределения воздушных потоков.

Источник: wccftech.com

Кроме того, производитель показал концепты с информационными экранами. Размещенный на задней усилительной пластине ЖК-дисплей предназначен для аппаратного мониторинга телеметрии графического процессора в режиме реального времени. Экран транслирует текущие тактовые частоты, температурные показатели, статус корректности подключения коннектора питания 12VHPWR и электронный пузырьковый уровень, помогающий контролировать ровную установку тяжелой видеокарты в слоте PCI-E.

Источник: wccftech.com

Другим вектором развития стали системы с полностью проточным охлаждением. В одном из двухвентиляторных прототипов инженеры Inno3D полностью отказались от светодиодной подсветки в пользу строгого индустриального дизайна и реализовали крупный сквозной вырез в печатной плате, что позволяет кулерам беспрепятственно отводить горячий воздух за пределы радиатора.

Источник: wccftech.com

Точные технические характеристики чипов и финальный уровень энергопотребления на данный момент не разглашаются. Серийное производство и коммерческий запуск продемонстрированных видеокарт ожидаются в период официального релиза следующего поколения графической архитектуры NVIDIA. Представители Inno3D подтвердили, что концепты продолжат дорабатываться на основе результатов закрытых тепловых испытаний.

#geforce rtx #inno3d #computex #computex 2026 #ichill #axis-tech
Источник: wccftech.com
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