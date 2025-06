В их число вошли такие новинки, как ARK: Survival Ascended, F1 25, Silent Hill 2 и Star Wars Outlaws.

Компания AMD выпустила новый драйвер для видеокарт Radeon, а также новую версию Fidelity FX Super Resolution 4 (FSR 4), которая существенно расширяет перечень игр, где работает эта технология повышения частоты кадров. Следует отметить, что с начала прошлого года AMD делает особый упор на развитие технологий для ускорения игровой производительности средствами искусственного интеллекта. Это стало особо заметно с появлением на рынке видеокарт серии RX 9000, когда перечень игр, поддерживающих FSR 4 от AMD, стал значительно расширяться.

Напомним, что на январской выставке CES 2025 компания AMD представила весьма скромные подробности по своим новым графическим процессорам. Затем, к концу месяца компания объявила о выпуске видеокарт Radeon 9000 в марте, сдвинув сроки на пару месяцев относительно первоначальных ожиданий. Тогда же представитель AMD Дэвид Макафи объяснил необходимость дополнительного времени для интеграции FSR 4 в игры под архитектуру RDNA4.

«Очень ценю энтузиазм по поводу RDNA4, — писал Макафи в январском посте в соцсети X. — Сейчас мы сосредоточены на разработке новой линейки продуктов серии Radeon 9000. Выделяем немного дополнительного времени для оптимизации программного стека ради максимальной производительности и расширения поддержки FSR 4 в играх. У нас также широкий круг партнеров, готовящих карты серии Radeon 9000. Хотя некоторые уже начали формировать первоначальные запасы у ритейлеров, к моменту официального запуска количество партнерских решений значительно увеличится».

Пример работы AMD FSR 4 в игре Space Marine II. Источник: AMD По данным VideoCardz, поддержка новых игр была добавлена в недавно выпущенный драйвер с поддержкой передовой технологии FSR 4. Загрузить его можно на странице «Драйверы и поддержка» AMD, указав модель своего GPU в соответствующем разделе. Владельцы видеокарт серии RX 9000 увидят варианты AMD Adrenalin Edition и программу автоопределения драйверов, а также AMD FSR Technical Preview.

После установки предварительной версии драйвера становится доступной поддержка FSR 4 для множества новых игр. Среди заметных пополнений каталога - ARK: Survival Ascended, F1 25, Silent Hill 2 и Star Wars Outlaws.

Если вы предпочитаете использовать только стандартный драйвер, вам будут доступны множество игр с поддержкой FSR 4. Наше внимание привлекли такие проекты, как Assassin’s Creed: Shadows, God of War Ragnarök, Marvel Rivals, The Last of Us Part II Remastered и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Таким образом, если вы не планируете играть в ранее перечисленные игры, которые требуют установки предварительной версии FSR 4, вполне достаточно использовать стандартный драйвер. FSR Technical Preview лишь расширяет поддержку FSR 4 для определенных тайтлов и не предлагает никаких дополнительных функций.