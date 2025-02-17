Помимо Broadcom, интерес к Intel проявляют и другие компании. В частности, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) рассматривает возможность приобретения производственных мощностей Intel.

В деловых кругах технологического сектора ходят слухи о возможном слиянии гигантов. По информации The Wall Street Journal, корпорация Broadcom, возглавляемая известным своей стратегией слияний и поглощений Хоком Таном, всерьез рассматривает возможность приобретения подразделения Intel, занимающегося разработкой микросхем. Ключевым условием сделки является передача производственных мощностей Intel (так называемого "foundry-бизнеса") сторонней компании. Важно отметить, что Broadcom, имея сильные позиции в области разработки чипов, традиционно полагается на аутсорсинг производства, и вряд ли изменит этому подходу.

Интерес Broadcom к Intel не случаен. "Синяя команда", подобно предыдущим приобретениям Broadcom – VMware и CA Technologies, – идеально соответствует этому критерию. Процессоры Xeon от Intel занимают доминирующее положение в огромном количестве дата-центров по всему миру. Множество предприятий построили свои IT-системы на архитектуре x86 и экосистеме Xeon, являющихся своего рода отраслевым стандартом. Быстрый переход на альтернативные решения для таких компаний – задача крайне непростая.

Кроме того, Intel привлекает Broadcom еще одним лакомым кусочком – доходом от подписок.

Напомним, что в 2022 году Intel представила концепцию "программно-конфигурируемого кремния" под названием "Intel on Demand". Суть ее заключается в возможности активации дополнительных функций процессоров Xeon за отдельную плату. Эта технология дебютировала в четвертом поколении процессоров Intel Xeon Scalable и в настоящее время позволяет, например, подключать такие опции, как Software Guard Extensions (аппаратная защита от программных угроз) и RAID (технология повышения надежности хранения данных) уже после приобретения процессора, внеся дополнительный платеж.

По мнению издания The Register, Broadcom, в свойственной ей манере, сделает программу "Intel on Demand" ключевой особенностью своих процессоров. Бизнес-модель Broadcom, по крайне нелестной оценке Netflix, прозвучавшей в судебном иске, описывается формулой: "Купить. Разделить на части. Продать активы. Поднять цены. Повторить цикл".

Стратегия "поднять цены" вряд ли применима к рынку настольных процессоров Intel, где компания и так испытывает серьезное давление со стороны AMD и Qualcomm, чьи продукты выигрывают в конкурентной борьбе по соотношению цены и функциональности. Однако, тактика "Разделить на части. Продать активы", вполне может быть задействована, если Broadcom решит отказаться от конкуренции на сокращающемся рынке персональных компьютеров.

Рыночная капитализация Intel на данный момент превышает 100 миллиардов долларов. Broadcom, вероятно, рассчитывает заплатить за подразделение, занимающееся исключительно разработкой чипов, значительно меньшую сумму – возможно, даже меньше 61 миллиарда долларов, отданных за VMware.

Сделка по приобретению VMware оказалась для Broadcom крайне успешной, позволив значительно сократить издержки, увеличить прибыльность и нарастить прибыль, причем в объемах, превзошедших первоначальные ожидания. Возможно, именно этот успех придал компании уверенности в собственных силах и убедил в том, что ее отработанные методы поглощений достаточно эффективны для того, чтобы "проглотить" такого гиганта, как Intel. Ключевым фактором успеха в случае с VMware стало именно более агрессивное, чем предполагалось, сокращение расходов.

Среди прочих сценариев развития событий для полупроводникового гиганта рассматривается и возможность продажи его производственных мощностей консорциуму инвесторов, в который может войти тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников. Любая сделка по продаже заводов Intel потребует одобрения со стороны регулирующих органов в различных странах. Особенно остро вопрос может встать в Вашингтоне, где администрация Трампа ранее выражала недовольство принятым "Законом о чипах" (CHIPS Act), который предусматривал выделение миллиардов долларов Intel и другим производителям микросхем на строительство полупроводниковых фабрик на территории США.

Тем временем, другой крупный игрок на рынке полупроводников, Nvidia, провел "ребалансировку" своих активов: в документах "Зеленой команды", опубликованных ко Дню святого Валентина, сообщается о продаже 44% принадлежавших ей акций Arm, компании-разработчика микроархитектуры для процессоров. Примечательно, что Arm является британской компанией, играющей ключевую роль в мировой полупроводниковой индустрии.

Nvidia активно использует процессоры Arm в своих суперчипах Grace и, по слухам, ведет разработку собственного центрального процессора для ПК на базе архитектуры Arm. Таким образом, продажа части акций Arm вряд ли свидетельствует о разочаровании в перспективах сотрудничества с британской компанией. Скорее, это выглядит как планомерная ребалансировка инвестиционного портфеля Nvidia. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в тех же документах зафиксирована продажа Nvidia всех принадлежавших ей акций еще трех компаний, и одновременное приобретение первых пакетов акций в операторе дата-центров Applied Digital и фармацевтической компании Recursion Pharmaceuticals.