Одним из наиболее важных достижений нового техпроцесса является значительное повышение энергоэффективности.

Тайваньский гигант полупроводниковой индустрии, компания TSMC, на недавней конференции IEEE International Electron Device Meeting (IEDM) в Сан-Франциско подробно рассказала про ключевые особенности своего новейшего 2-нанометрового техпроцесса. Передовой технологический процесс обещает не только значительное повышение производительности микрочипов, но и довольно ощутимое снижение энергопотребления, тем самым открывая новые горизонты для развития вычислительной техники, мобильных устройств и искусственного интеллекта.

Центральное место в 2-нм техпроцессе занимает технология транзисторов с круговым затвором (GAA, gate-all-around), которая приходит на смену FinFET, доминировавшей в индустрии на протяжении последнего десятилетия. GAA обеспечивает более полный контроль над потоком электронов в транзисторе, что позволяет существенно увеличить плотность размещения элементов на кристалле. Результатом становится прирост производительности до 15% и снижение энергопотребления на внушительные 25-30% по сравнению с предыдущими поколениями техпроцессов. Эти цифры означают, что будущие устройства смогут работать быстрее и дольше без подзарядки, что особенно актуально в эпоху мобильности и ресурсоемких приложений.

Однако переход на новый техпроцесс сопряжен с увеличением стоимости производства. Ожидается, что цена одной 2-нм кремниевой пластины составит от 25 до 30 тысяч долларов, что на 25-50% выше стоимости пластин, произведенных по 3-нм технологии. TSMC стремится смягчить этот рост затрат для своих клиентов, предлагая программу совместного использования прототипов CyberShuttle, которая существует с 1998 года и позволяет разделить стоимость разработки и тестирования новых чипов между несколькими заказчиками. Благодаря этой программе стоимость "прототипирования" может быть снижена до 90%.

Дорожная карта TSMC.

Важно отметить, что TSMC решила отложить внедрение своей инновационной технологии подачи питания с обратной стороны кристалла (BPDN) – Super Power Rail – для 2-нм техпроцесса, планируя использовать ее в следующем поколении 1.6-нм чипов A16, выпуск которых запланирован на конец 2026 года. Это решение может быть связано с желанием компании ускорить вывод 2-нм технологии на рынок, минимизируя риски, связанные с внедрением новых архитектур.

Первоначально производство 2-нм чипов будет сосредоточено на Тайване, где TSMC располагает самыми передовыми производственными мощностями. В дальнейшем компания планирует расширить производство на свой новый завод в Аризоне, США, однако этот шаг сопряжен с дополнительными расходами, которые, по оценкам TSMC, могут быть на 30% выше, чем на Тайване. Несмотря на это, стремление к диверсификации производства и приближению к ключевым рынкам сбыта остается важным стратегическим приоритетом для компании.

В заключение, 2-нм техпроцесс TSMC представляет собой значительный шаг вперед в развитии микроэлектроники, открывая путь к созданию более мощных, энергоэффективных и компактных устройств. Несмотря на вызовы, связанные с увеличением стоимости производства и сложностью внедрения новых технологий, TSMC продолжает оставаться лидером отрасли, определяющим будущее вычислительной техники.