Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Инженеры MIT разработали эффективный фильтр для воды, вдохновившись способностями морских скатов
Ключом к высокой эффективности фильтрации у этих гигантских рыб, как выяснили исследователи, является тонкий баланс между проницаемостью и селективностью.

Природа снова подсказала человечеству эффективное решение для фильтрации загрязненной воды. Исследователи из Массачусетского технологического университета (MIT) разработали принципиально новый подход к фильтрации воды, позаимствовав уникальный механизм питания у морских скатов мобула. Эти морские гиганты, питаясь планктоном, демонстрируют поразительную эффективность в извлечении микроскопических частиц из воды, и именно этот механизм стал отправной точкой для разработки нового поколения фильтров.

Масштабное исследование, проведенное под руководством Аннетт Хосой и Синью Мао, началось во время пандемии с целью улучшения масок для лица. Однако по мере развития проекта фокус сместился в сторону более широкого изучения принципов биологической фильтрации, применяемых различными животными. Скаты-мобулы, включая манты и морских дьяволов, привлекли особое внимание благодаря своей уникальной системе питания. Они пропускают огромные объемы воды через ротовую полость, где специальные гребенчатые пластины задерживают планктон, служащий им пищей. Ключевой момент исследования, как отметил Мао, заключается в поиске оптимального баланса между проницаемостью фильтра, то есть скоростью пропускания воды, и его селективностью – способностью задерживать мельчайшие частицы. Слишком большие отверстия сделают фильтр бесполезным, пропуская загрязнения, а слишком маленькие – резко снизят его производительность.

Уникальная анатомия ротовой полости скатов, оснащенная гребневидными пластинами, оказалась поразительно похожа на промышленные фильтры, где жидкость под давлением проходит через мембраны, отделяя твердые частицы. Чтобы лучше понять, как скаты достигают столь высокой эффективности фильтрации, исследователи создали упрощенную модель, имитирующую их ротовую полость. В качестве «рта ската» выступил канал из акриловых пластин с напечатанными на 3D-принтере структурами, повторяющими гребни скатов. Прокачивая воду через эту модель с разной скоростью, ученые обнаружили интересный эффект: на высоких скоростях потока воды между гребнями возникали микроскопические вихри. Эти вихри, как объяснила Хосой, не препятствуют прохождению воды, но эффективно отталкивают частицы загрязнений, направляя их вглубь канала и предотвращая их прохождение через фильтр.

Исследователи предположили, и это подтвердилось в ходе работы, опубликованной в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, что скаты-мобулы интуитивно регулируют скорость своего плавания, чтобы создавать эти самые вихри, позволяющие им улавливать даже самые мелкие частицы планктона, размеры которых меньше расстояния между зубцами их природного «фильтра». Этот принцип и лег в основу разработки нового типа фильтра для воды. Ученые подобрали оптимальный диаметр пор и расстояние между ними, учитывая желаемую скорость потока воды, опираясь на данные, полученные в ходе изучения скатов. Разработанные ими рекомендации позволят создавать фильтры, способные эффективно очищать воду от широкого спектра загрязнений. Команда MIT уверена, что их открытие откроет новые горизонты в области водоочистки, делая ее более эффективной, доступной и безопасной для всех. В перспективе, эта технология может найти применение не только в системах водоснабжения, но и в различных промышленных процессах, где требуется высокоэффективная фильтрация жидкостей.

#mit #массачусетский технологический институт #водяной фильтр
Источник: news.mit.edu
+
Написать комментарий (0)
В MIT будут учить бесплатно, если семья студента получает менее $100 000 в год
Голливудские фильмы помогли ученым MIT создать детальную модель коры головного мозга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский "Панцирь-С1" впервые перехватил американский дрон Switchblade-600
2
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
19
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
7
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
9
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
В Китае анонсированы смартфоны Huawei Mate 70/Pro/Pro+/RS Ultimate с титановым корпусом
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
3
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
У экспертов возникли сомнения относительно происхождения собранных СБУ частей «Орешника»
1
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
9
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
3
Новое фото предполагаемого прототипа RTX 4090 Ti позволяет лучше понять конструкцию видеокарты
2
Обновление HyperOS 2.0 начало поступать на смартфоны Xiaomi 14
+
GTA 6 получит технологию глобального освещения с помощью трассировки лучей
2

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
8
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
177
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
7
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
7
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
10
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
1

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
19:37
Грузин 08.08.08 хорошо отрезвил. И когда им сейчас сказали, чего рты раскрыли, вперед умирать за братьев бандеровцев и английскую Королеву, грузины такие, алле, стопэ..
Грузия до 2028 года заморозила переговоры о вступлении в Евросоюз
Drunk Axxturel
19:32
Факты
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
ЮРА ОНИЩЕНКО
19:29
Это обзор бомжатных процев, а не оптимальных
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
Drunk Axxturel
19:28
Ну не, ам4 и так долго держался, считай 3 поколения на нем, и еще 1 минорное
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
Станислав Белоусов
19:28
Ртом могут ударить, несомненно.
Путин: ракета «Орешник» может быть использована для ударов по центрам принятия решения
Mr Cameraman
19:26
С чего это не выгоден? У меня было 19 штук rx 580. Купленных за 15к/шт в 2018. Проработали до 2021, намайнили более 50 eth, так я еще и продал эти видюхи за 35к штука.
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Бахтиер Кудратуллаев
19:25
спасибо. вот это использовал
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Mr Cameraman
19:24
Полтора года назад еще каспа добывалась. Я на одной 6800xt тогда за пару месяцев 20000 монет добыл. Курс конечно был не такой как сейчас, но можно было неплохо заработать. Хотя в целом ты прав. Я воо...
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
botph
19:21
Было бы круто. Встройка могла бы стать на уровень современного поколения видеокарт (самого дна поколения, но все же)
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
ebatorуа
19:20
там пeдики,да андроцины,в европе.Грузия туда не хочет,просто.
Грузия до 2028 года заморозила переговоры о вступлении в Евросоюз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем