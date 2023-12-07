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Fantoci
Micron представила первый в отрасли 232-слойный твердотельный накопитель NVMe
Американская компания опередила конкурентов, превзойдя их существующие накопители с 176 слоями.

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Компания Micron опередила своих конкурентов, став первым производителем твердотельных накопителей, которому удалось выйти за пределы 200 слоев NAND-флэш-памяти в SSD-накопителях для персональных компьютеров. Для понимания сроков, затраченных на этот процесс, стоит отметить, что Micron впервые сообщила о своем накопителе с 232 NAND-слоями более полутора лет назад, и именно столько времени потребовалось, чтобы запустить его в массовое производство. Micron утверждает, что ее новейший SSD - Micron 3500 - побил несколько рекордов среди твердотельных накопителей, по крайней мере, на бумаге. Нам придется дождаться независимых обзоров, чтобы удостовериться, насколько он лучше существующих 176-слойных накопителей.

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Новый твердотельный накопитель Micron 3500 имеет несколько инновационных технологий в области хранения данных. Он оснащен 232-слойной TLC NAND, которая обеспечивает на 100% более высокую пропускную способность записи и на 75% более высокую пропускную способность чтения, чем предыдущая 176-слойная технология. Добавление большего количества слоев NAND также повышает производительность и эффективность. Micron утверждает, что это позволяет играм загружаться на 38% быстрее, чем конкурирующие устройства. Данные показатели впечатляют, но давайте сначала дождемся результатов от известных бенчмарков. Американская компания также утверждает, что по сравнению с другими твердотельными накопителями он обеспечивает до 38% более быстрое время доступа и на 36% большую пропускную способность благодаря всем этим дополнительным слоям.


Помимо того, что это первый диск с более чем 200 слоями, он также впервые имеет шестиплоскостную конструкцию, при этом каждая плоскость может считываться контроллером параллельно. Это означает, что контроллер может получить доступ к шести ячейкам одновременно, что позволяет повысить пропускную способность по сравнению с нынешними накопителями. Для примера: такой известный накопитель, как Samsung 990 Pro, имеет четыре плоскости на кристалл. Инженеры достигли отметки в 232 слоя, соединив вместе две матрицы со 116 слоями, что позволило значительно увеличить производительность в дополнение к вышеупомянутому повышению производительности.

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Он имеет емкость 1 ТБ на чип и доступен в вариантах 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для сравнения, емкость одного кристалла вдвое больше, чем у Samsung 990 Pro. Несмотря на эти достижения, максимальная емкость по-прежнему составляет 2 ТБ, как отмечалось выше, а не что-то возмутительное, например 200 ТБ. Это также по-прежнему устройство PCIe Gen 4, что указывает на то, где сейчас находится рынок, поскольку все еще недостаточно чипсетов для материнских плат, поддерживающих хранилище Gen 5. Скорость последовательного чтения и записи в модели емкостью 2 ТБ достигает 7 ГБ/с, что позволяет полностью загрузить интерфейс Gen 4. Меньшая емкость обеспечивает несколько меньшую производительность чтения из-за влияния параллелизма на производительность твердотельных накопителей.

#micron #nvme #micron 3500
Источник: micron.com
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