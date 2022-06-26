Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
У процессоров Интел 12-го поколения эффективный припой под крышкой. Оказывается скальпирование Alder Lake и замена термоинтерфейса на жидкий металл дает приличное снижение температуры CPU.
анонсы и реклама
RTX 3050 уже за 31 тр - смотри
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

реклама

Энтузиасты с канала PRO Hi-Tech скальпировали процессор Core i9 12900K. Как так скальпировали - спросите вы, ведь у него под крышкой находится припой. Оказывается этот припой достаточно мягкий и пластичный, процессор можно скальпировать методом сдвигания крышки. Для этого даже не нужно разогревать процессор, процесс удаления хитспридера проходит при комнатной температуре. Крайне не рекомендуется производить сдвигание крышки в тисках, подложка CPU достаточно тонкая и ее можно повредить. Использовался специальный скальпатор для процессоров сокета LGA 1700. После скальпирования, с кристалла и крышки процессора были удалены остатки припоя, а сама крышка отполирована.

Нужно сказать, что припоя было достаточно много, а сам он располагался с некоторым наплывом.  Далее на кристалл нанесли жидкий металл и вернули крышку на место. Жидкий металл использовался торговой марки "CyberBlood", он активно обсуждается на нашем форуме. Замена термоинтерфейса на кристалле процессора дала выигрыш в 15 градусов на той же системе охлаждения. А в тестах участвовала кастомная система охлаждения с помпой D5 и радиатором 360мм. Если же жидкий металл использовать и над крышкой, вместо стандартной термопасты MX4, выигрыш составит уже 22 градуса. Прогрев процессора осуществлялся в программе Prime95, что гарантирует самую высокую нагрузку на ядра CPU архитектуры Alder Lake. Веселый бородач с канала PRO Hi-Tech пошел дальше в своих исследованиях и установил водоблок непосредственно на кристалл Core i9 12900K, используя все тот же ЖМ.

Водоблок для установки на кристалл использовали специальной конструкции, чтобы не задеть выступающие по высоте элементы обвязки на подложке процессора. Это позволило скинуть еще три градуса, и температура i9 12900K под максимальной нагрузкой составила уже впечатляющие 68 градусов. Разумеется в повседневных задачах температура будет гораздо ниже даже этих показателей. На основании данных экспериментов, можно сделать вывод, что хоть припой и прилично выигрывает в температурах по сравнению с термопастой, но все же жидкому металлу солидно уступает. И скальпировать подобные горячие процессоры все же имеет смысл. А корпорации Intel еще есть куда расти в используемом термоинтефейсе. Напомню так же очевидную вещь - скальпирование процессора снимает его с гарантии и производится на свой страх и риск.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

      

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #alder lake #lga 1700 #cpu #интел #скальпирование процессора #жидкий металл #припой #core i9 12900k #замена термоинтерфейса
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В CPU-Z показали 24-ядерный Intel Core i9-13900 мощностью 65 Вт на частоте 3,8 ГГц
Низкочастотный инженерник Raptor Lake-S на 20% опередил i9-12900K в многопотоке и в играх был неплох
Мобильные карты Intel A770M и A730M в среднем мощнее RTX 3050 Ti и RTX 3060 на 12%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мега-корабль "Global Dream - 2" прямо со стапелей отправили на утилизацию
22
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
12
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перенесли на декабрь 2023 г.
58
Почему Биткоин дешевеет, и стоит ли опасаться наступления криптозимы – мнение экспертов РБК
29
При покупке новой Lada Granta 2022 клиент обязан подписать документ о невыезде на ней в Европу
53
Энтузиасту удалось безопасно снять теплораспределительную крышу процессора Ryzen 7 5800X3D
15
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
27
России грозит технический дефолт – сможет ли страна выполнить обязательства перед инвесторами
26
Рендеры RTX 4090 появились в сети
13
Первые тесты Core i9-13900K показали 20% прирост в синтетических тестах и низкие результаты в играх
13
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
1
Инсайдер kopite7kimi рассказал о характеристиках RTX 4070, 4080 и 4090 и сроках выхода
13
Геймерские видеокарты становятся доступнее в РФ – Radeon RX 6700 XT скинула до 50% цены за 2 месяца
10
Геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 14 000р ниже официальной стоимости
10
Стоит ли летом 2022 года майнить Эфир на видеокартах – выбираем между добычей и инвестициями в ETH
5
DDR5-10224: новый рекорд достигнут при помощи особого модуля памяти
6
Oukitel WP19 с самым большим аккумулятором на 21 000 мАч поступил в продажу с 50% скидкой
+
Геймер купил RTX 3080 со сгоревшим модулем памяти: чего стоит опасаться при выборе б/у видеокарты
13
Видеокарта GeForce RTX 4070 может получить скромную 160-битную шину и 10 Гб видеопамяти GDDR6
20
Утечка: для CoD Modern Warfare II готовят режим-аналог Escape from Tarkov
4

Популярные статьи

Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
76
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 2
16
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
1
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
4

Сейчас обсуждают

Park52
04:19
Рогозин убил производство, продемонстрировал, что с Россией опасно иметь деловые отношения и радуется? Феерический д...
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
Ellenroots
04:18
Сокращают срок работы? Да хрен он когда сгорит. Там защит 100500. Он тротлить будет, как сучка, но не сгорит. А вот то, что припой у них у них говно, или сделано через жопу просто, это факт.
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Rey.B.
04:18
Там ещё и термодатчик... В Скайлайках и далее, он находился "сбоку" от горячих зон, а не в них, как у АМД. Это было видно по тому, что АМД под нагрузкой температуры скакали гораздо резвее. В 12ххх не...
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
super619
04:17
Это не тупо: жена должна экономить электричество.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Asmodeus
04:11
Я пошутил выше. Неужели непонятно?
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
andrew_riddler
04:01
В ситилинке 6800хт от поверколор уже сто лет по 74 там висит Не надоело по три высера в день свои печатать?
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
andrew_riddler
03:59
Не только слышишь эти песни,но и сам поешь,шизоид,когда обострение находит
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
Asmodeus
03:57
Из воды. Это же очевидно.
Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
Asmodeus
03:55
Intel снова жидко обделался с термоинтерфесом. Экономят на всём. А в результате сокращают срок работы и вынудят купить новый.
Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
Kudzo
03:54
Вчера на сайте нвидиа заказал 3070FE, сегодня доставили. £480 по курсу яндекса это 31300р. Ещё не ниже 30к, но уже около того.
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем