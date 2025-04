В стародавние времена игры удивляли идеями, а не количеством отражений в лужах. Сегодня графоний бьёт в лицо с первых минут, но дальше — пустота. Во времена Xbox 360 и PlayStation 3 даже слабое железо не мешало создавать игровые вселенные, где хотелось жить, исследовать, экспериментировать. Сегодня вспомнил, как это было, и сравнил с тем, что стало.

Предисловие

Оглядываясь на последние релизы, начинаешь сомневаться: неужели индустрия действительно идёт назад? Буквально недавно вышло несколько игр от Microsoft, и профильные издания активно нахваливали мусорные проекты. Увиденное и услышанное мной потрясло до глубины души. Не буду говорить про сюжет и нарративы, ибо вопрос субъективный, но отмечу техническую сторону вопроса и регресс игровой индустрии.

Поводом для написания данной заметки послужила покупка игровой консоли PlayStation 3 и просмотр старых игр вживую. Стертые воспоминания поразили — насколько сильно деградировала современная игровая индустрия и как сильно сместились акценты в обзорах и мнениях.

Седьмое поколение консолей

Игры в предоставленной подборке запускал в версиях, разработанных для Xbox 360 и PlayStation 3 без модификаций, и поразился увиденному. Тут подчеркну, что процессор из 2006 года мог подобное вытворять и тянуть. Не было упора в производительность и не требовалось обсчитывать сотни миллионов функций. Разработчики творили чудеса и удивляли своими способностями "творить". На слабом железе могли — и воплощали в реальность.

У меня нет записей игрового процесса, и в большинстве моментов буду вставлять трейлеры с элементами геймплея. По тексту буду подчеркивать, что увидел и на что обратил внимание. Это НЕ мнение об игре. Это мнение об утерянных технологиях. Если у вас не открываются ролики из-за особенностей интернета в наши дни, их точные названия будут расположены рядом для удобства поиска.

Grand Theft Auto V и Cyberpunk 2077

Два мастодонта игровой индустрии с кучей регалий и встроенных технологий. В сети полно сравнений данных проектов по множеству параметров. Тут вам и физика, и искусственный интеллект, и анимация движений, и куча всего. Но вопрос звучит — а что стоит рядом? Какие выдающиеся и революционные проекты можно наблюдать дополнительно?

К GTA 5 из Серебряного века видеоигр мы можем добавить Far Cry 2, Metal Gear Solid 4, Max Payne 3, Just Cause 2, Mirror’s Edge, Watch Dogs, Mafia II, Dead Space, The Darkness, L.A. Noire, Deus Ex: Human Revolution и десятки других. Они показывали, как технологии меняют ощущение от игр, а не маскируют пустоту за красивым фасадом. Разрушаемость меняла подход к прохождению, боёвка ощущалась физически, а поведение NPC не сводилось к примитивным скриптам. Древнее железо не мешало создавать уникальный опыт, в отличие от современных проектов, где упор делается в красочную картинку с лучами.

Assassin's Creed: Rogue против Indiana Jones and the Great Circle

В январе 2024 года вышел трейлер приключенческой игры от MachineGames, и мне моментально бросились в глаза некоторые моменты. Особый акцент сделаю на анимации тела. Деревянная тушка протагониста и плоское окружение. Читая комментарии в сети и смотря на картинку, ловил лютый фейлспам. Пару дней назад запустил последнего "Ассасина", что выходил на древнем поколении, и засмеялся в голосину. Ниже предоставлен трейлер ремастера. Обратите внимание на анимацию тела, насколько она разнообразна и точна. Как двигаются болванчики и на что они способны. Число движений исчисляется тысячами. Забавный факт — есть анимация движения "спуска по веревке", она длится буквально секунду. Assassin’s Creed Rogue Remastered - Launch Trailer | PS4

реклама





Теперь проект от Microsoft. Снова трейлер, и смотрим на анимацию персонажей, плавность и гибкость их движений. Official Gameplay Reveal Trailer: Indiana Jones and the Great Circle

Если вы играли в оба проекта или способны запустить без долгого процесса установки, то сделайте сие действие и вживую насладитесь процессом. Сравните, как двигаются персонажи в древнем и современном проектах.

Condemned 2: Bloodshot против Indiana Jones and the Great Circle

Второй раз вспоминаю игру от Microsoft. Данный пункт добавил в последний момент и абсолютно случайно. Причиной является боевка от первого лица. Редкая игра, где мордобой идет из глаз протагониста, но показалось забавным, насколько данный элемент геймплея проработан в древней игре и выгодно отличается от современного поделия. Ролик: Condemned 2: Bloodshot Fight Club

Это одна из тех игр, что не выходили на ПК и является консольным эксклюзивом. Число ударов, блоков, элементов боевой системы на три головы обходит крупнобюджетный проект, спонсируемый Филимоном.

Crysis 2 против Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Crysis 2 на примитивных агрегатах PS3 и Xbox 360 демонстрировал физику, продвинутый ИИ, разрушаемость, динамическое освещение и отзывчивое окружение. Сжатый ресурсами движок выдавал не только передовую графику, но полноценно производил симуляцию мира. Геймер воздействовал на предметы и видел, как они реагируют, использовал окружение для тактического преимущества, получал отпор от ИИ, реагирующий на меняющуюся обстановку.

Для демонстрации привожу пример ремастера, но он касается только графики и не меняет остальные элементы геймплея. Crysis 2 Remastered – официальный релизный трейлер для ПК, PlayStation 4 и Xbox One

Самая дорогая франшиза превратилась в "Duck Hunt" с Dendy, только в современной обёртке.

Ролик: Call of Duty Modern Warfare 2 — Официальный трейлер геймплея | Летний фестиваль игр 2022

Графоний стал красивее, картинка четче, но физика вышла в окно, окружение — пластиковые декорации, разрушения — бутафория, ИИ — фон. Всё, что делало мир "живым" в серии Crysis, здесь превращено в визуальное шоу. Самая дорогая франшиза в истории, превратившаяся в интерактивный тир уровня "Duck Hunt", только с RTX и киношными роликами. Развития — ноль. Вместо геймплейной — маркетинг и чемоданы. Вместо передовых технологий — шелуха.

Red Faction Guerrilla и Battlefield 2042

Разрушаемость в играх была частью игрового процесса. Серия Battlefield долгое время пользовалась данной особенностью, и я получал кайф от игрового процесса в прошлых частях. Но что мы видим сегодня? Пластик и картон. Пустые поля сражений и минимальная вариативность. Число разрушаемых объектов опустили до нуля, и теперь данный элемент не является фишкой серии. Подобная участь постигла многие современные игры. Тот же Cyberpunk 2077 хвалят за визуальную составляющую, но вот про разрушаемость объектов — ни слова. Battlefield 5 vs Battlefield 2042 - Attention to Detail Comparison

В то же время практически во всех топовых старых играх можно было что-то сломать или покалечить. Многие делали разрушаемость фишкой игры и активно пользовались данным элементом геймплея. Это было не просто для галочки, но и вариативностью прохождения. Могли. Пользовались. Делали.

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition - Switch Trailer. Ролик ремастера, но сути дела не меняет.

Послесловие

Тема огромная, и её можно продолжать бесконечно. Можно привести десятки пар игр, изменивших эпоху. В стародавние времена издатели думали о геймплее и запускали его на устройствах в десятки раз слабее. Сегодня часто вспоминают большую N с её The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, но было время, когда подобные игры были везде. Каждый разработчик придумывал массу игровых элементов, и все они работали на впечатления от игры. Сегодня — пустой мир и много-много-много лучей и теней.