International Solid-State Circuit Conference 2024 пройдет в конце февраля.

В скором времени должна начаться международная конференция IEEE International Solid-State Circuit Conference 2024, которая будет проходить 5 дней. Её старт запланирован на февраль. На ней компания Samsung раскроет подробности, касающиеся видеопамяти следующего поколения GDDR7 в рамках сессии High-Density Memory and Interfaces. В предварительной программе конференции уже имеется следующая тема: "A 16Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM with PAM3-Optimized TRX Equalization and ZQ Calibration". В переводе она звучит так: "GDDR7 DRAM 16 Гб 37 Гб/с с PAM3-оптимизированным TRX-выравниванием и калибровкой ZQ". О чем именно Samsung будет говорить на презентации пока не известно. Скорее всего о ее детальных характеристиках и т. п.

реклама

Первый анонс видеопамяти GDDR7 произошел на Tech Day 2022, где компания Samsung поделилась некоторыми немногочисленными сведениями, касающимися будущей преемницы GDDR6 и GDDR6X. С того момента прошло немало времени, а это значит, что на текущий момент уже имеются некие представления о новом многообещающем стандарте памяти.

В памяти GDDR7 будут использоваться сигналы PAM3 (Pulse Amplitude Modulation-3, амплитудно-импульсную модуляцию), которые позволят достичь немалой скорости передачи данных, вплоть до 37 Гбит/с.

Это говорит о неком компромиссе между PAM4 и NRZ. Самое главное, что PAM3 существенно быстрее чем NRZ. По сравнению с предыдущим поколением, GDDR7 предложит заметно большую производительность (если говорить о GDDR6), а также не столь внушительное потребление энергии и сниженные затраты на ее внедрение (если говорить о GDDR6X).

Помимо всего вышеперечисленного, GDDR7 предложит усовершенствования в эффективности памяти и энергопотреблении, которые заключаются в применении четырех различных режимов тактовой частоты чтения. Благодаря такому подходу память будет работать только тогда, когда это необходимо. Снижение потребления достигается путем выдачи подсистемой памяти GDDR7 двух независимых команд (получается некое распараллеливание).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно ожиданиям, первая продукция с новейшей видеопамятью типа GDDR7 на борту, поступит в продажу либо в конце 2024 года либо в течение 2025 года. Это будут линейки видеоускорителей Radeon RX 8000 от компании AMD и GeForce RTX 5000 от Nvidia.