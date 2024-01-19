Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
SpaceX запустит очередные 22 спутника Starlink
Запуск запланирован на 20 января.

реклама

Компания SpaceX запланировала очередной запуск спутников Starlink, в количестве 22 штук, на околоземную орбиту. Данное событие произойдет завтра, то есть 20 января. Прямой эфир будет доступен для просмотра, вероятно, в течение 3 с половиной часов (начиная с 02:15 по московскому времени) на сайте Space.com.

реклама

Запуск 22 спутников Starlink будет осуществляться с помощью многоразовой (частично) ракеты-носителя Falcon 9, взлет которой произойдет на базе космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

В случае отсутствия незапланированных проблем, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю спустя 8 с лишних минут после старта. Она должна приземлится на автоматическую платформу Of Course I Still Love You, расположенную в Тихом океане. Вывод спутников на орбиту займет достаточно небольшое количество времени, ориентировочно, час с копейками (указывается относительно точное время - 63 минуты).

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для Falcon 9 данный запуск станет шестнадцатым по счету (собственно, как и посадка). Среди ее предыдущих "достижений" - 10 других миссий по запуску Starlink.

#spacex #starlink #falcon 9
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SpaceX назначила новую дату запуска ракеты Axiom-3 с экипажем
Илон Маск объяснил, что стало причиной второго взрыва ракеты-носителя Starship
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
20
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
6
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
12
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
18
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
В России создали новый способ производства компьютерных плат
2
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
2
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
1
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
Владельцы каналов WhatsApp теперь могут отправлять голосовые сообщения
+
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
5

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
18
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
46
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
55
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
4
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
17
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
20
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4

Сейчас обсуждают

Игорь Быков
14:39
Ну теперь и видяхи душить будут, процессоры задушили, очередь за картами.
У графических процессоров AMD, Apple и Qualcomm обнаружили новую уязвимость
Дмитрий
14:36
Нокия умерла в лапах майкрасофт. году так в 2016 или чуть более. следовательно последние аппараты назывались майкрасофт люмия. а дальше пошел китайский треш, они даже нокия тюн мелодию не смогли скопи...
IT Home: 1 февраля на сайте Nokia планируется удаление раздела мобильных устройств
Bearcub
14:36
Ну это конечно кардинально всё меняет)) Вы считаете это много? На СВО в день записывается 1500 человек добровольцами. Как тебе такое поддерживающий широкоизвесного в узких кругах НИКОГО? И в догонку ...
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Дмитрий
14:31
70к + навар барыг итого = 92-95к 4080 сейчас 130к стоит. один фиг дорого оверпрайс.
Опубликованы первые тесты GeForce RTX 4070 Ti Super – видеокарта обходит GeForce RTX 4080 на 5%
Нивхурил
14:27
Пусть лучше амудятлом будет чем анально содомирует в штеуде
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
pavka_k
14:26
Шлак это rx6400
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Max Kozlov
14:24
Тут ребятки правы, лучше 3060/3060Ti/4060, все в принципе можно урвать по плюс минус похожей цене. Но если ты хочешь карту не менять больше чем пару лет, то смело бери rx 6700 xt, она лучше всех вышеп...
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Workshop
14:20
Да, тошибки у меня тоже есть 15+ лет. Хорошие диски. А сейчас сижу и не знаю что на файлопомойку взять терров на 15-20...
Seagate запускает платформу Mozaic 3+ для жестких дисков с технологией HAMR и объемом 30 ТБ
Дмитрий
14:20
Да ну с каких то мелочей начинают.
Россия оставит англичан без рыбных чипсов – британцам запретят ловить треску в российских водах
Владимир Богданов
14:18
,, ...с 23 бумажными складами... " Ни металлическими, ни деревянными, а бумажными! 😊
В России построят новый завод по производству грузовиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем