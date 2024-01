Запуск запланирован на 20 января.

Компания SpaceX запланировала очередной запуск спутников Starlink, в количестве 22 штук, на околоземную орбиту. Данное событие произойдет завтра, то есть 20 января. Прямой эфир будет доступен для просмотра, вероятно, в течение 3 с половиной часов (начиная с 02:15 по московскому времени) на сайте Space.com.

Запуск 22 спутников Starlink будет осуществляться с помощью многоразовой (частично) ракеты-носителя Falcon 9, взлет которой произойдет на базе космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

В случае отсутствия незапланированных проблем, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю спустя 8 с лишних минут после старта. Она должна приземлится на автоматическую платформу Of Course I Still Love You, расположенную в Тихом океане. Вывод спутников на орбиту займет достаточно небольшое количество времени, ориентировочно, час с копейками (указывается относительно точное время - 63 минуты).

Для Falcon 9 данный запуск станет шестнадцатым по счету (собственно, как и посадка). Среди ее предыдущих "достижений" - 10 других миссий по запуску Starlink.