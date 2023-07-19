Гениталии будут присутствовать в игре, но не из-за романтических сцен, а для возможности смены нижнего белья персонажей. Это добавление позволит игрокам больше самовыражаться.

Ранее были показаны отдельные возможности редактора персонажей из Baldur’s Gate 3. Теперь представители издания Kotaku провели беседу с главным художником, ответственным за героев, Алёной Дубровиной. В ходе интервью обсудили отдельные особенности, а также затронули беспокоящие моменты, особенно отсутствие слайдеров для лица.

Дубровина подчеркнула, что игроки всегда тратят уйму времени на настройку лица персонажа. Хочется, чтобы оно было «идеальным», к примеру, смазливым или грозным. В Baldur’s Gate 3 не будет такого выбора. Геймерам предоставят несколько готовых шаблонов.

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Larian решил опробовать такой подход только в данном проекте. С точки зрения студии, это лишь увеличит результаты.

Художник подчеркнула, что редактор персонажа создан для разработчиков, а лишь потом уже для игроков. Команде потребуется работать над кастомизацией и различными деталями, так как в релизе планируется огромное количество рас и персонажей.

Студия решила остановиться на уже ранее презентованных героях. Возможно в будущем добавят новые расы, но сейчас представленных 11 разновидностей хватит для разнообразия геймплея. Larian следует классическому решению D&D, поэтому внешность у персонажей будет типологическая. К сожалению, эльфам не удастся примерить шикарную бороду, а гномы могут забыть про стройные тела.

В проекте будет интересное нововведение – у всех персонажей будут гениталии. Игроки смогут настроить их по собственному усмотрению. Гениталии ввели из-за появления возможности сменить нижнее бельё. Разработчики считают, что так геймеры смогут лучше самовыразиться.

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