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jackhalloween9
Геймдиректор мультиплеерной The Last of Us неожиданно написал, что «всё ещё работает над той игрой»
Сообщение появилось на фоне слухов о заморозке тайтла.

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Геймдиректор мультиплеерного тайтла The Lust of Us Винит Агарвал опубликовал пост в социальной сети X, запрещенной в России. В нем он рассказал, что продолжает работу над «той самой игрой». Также Агарвал поделился нынешними успехами. Он завершил работу над проектом Seper Mario Bros Wonder.

В студии разработчиков Агарвал находится уже 9 лет, но только недавно занял должность геймдиректора. О своей работе над мультиплеерным проектом он рассказал летом прошлого года.

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Публикация стала комментарием на тему слухов о том, что тайтл заморозили. В мае нынешнего года студия Naugty Dog отложила релиз, при этом не обозначив точные сроки выхода. Через пару месяцев поступили сведения в СМИ о практически полной заморозке проекта. 

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В октябре этого года случился ещё один неприятный прецедент. Разработчиков покинул дизайнер, ответственный за монетизацию игры. По данном поводу ни от Sony, ни от Naughty Dog не поступало комментариев. Впрочем, опровержения слухов также не было.

#игры
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