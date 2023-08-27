Фанаты оценили модификацию. Они призвали авторов добавить в экшен другого персонажа GTA — Мелвина «Биг Смоука» Харриса.

Энтузиасты добавили в Armored Core 6 неожиданного персонажа. Им оказался Си-Джей из GTA: San Andreas. На ролике, опубликованном в сети, герой противостоит одной из бронированных машин.

Идея принадлежит моддерам TKGP и Dropoff. Карл Джонсон, более известный как «Си-Джей», был перенесен из GTA в механизированный мир Armored Core 6.

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В ролике продемонстрировали, как мех, имеющий внешность Си-Джея, отправляется противостоять вражеским роботам.





Фанатам модификация пришлась по вкусу. Они не только оценили мод, но и попросили авторов перенести ещё одного героя – «Биг Смоука», ещё известного как Мелвин Харрис.

Новинка от FromSoftware появилась в доступе только вчера – 25 августа. Разработчики выпустили проект сразу на все платформы, включая консоли устаревших серий. Вчерашний онлайн продемонстрировал отметку свыше 150 000 человек одновременно. Показатели являются весьма неплохими, впрочем, новинку от создателей культовых соулс-лайков ждали многие геймеры.