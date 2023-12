Разработчики приложения для вознаграждений и кэшбеков в криптовалюте биткоин (BTC), Lolli, заявили об успешном завершении раунда финансирования серии B

Разработчики популярного приложения Lolli, предоставляющего возможность получения кэшбека и биткоин-вознаграждений, завершили успешный этап привлечения инвестиций серии B. Объем финансирования составил внушительные $8 млн.

Генеральный директор компании, Алекс Адельман, подчеркнул, что новые средства будут направлены на расширение программы вознаграждений для корпоративных партнеров, включая биржи, финансовые учреждения и платежные компании.

Общий объем инвестиций в Lolli превысил $28 млн, и, как отметил Адельман, эта сумма достаточна для реализации стратегических задач компании. "Мы не ищем дополнительного финансирования, чем необходимо для следующего этапа развития. В настоящее время мы фокусируемся на эффективности и подтверждении бизнес-модели", - подчеркнул генеральный директор.

Раунд финансирования серии B возглавила известная венчурная компания BITKRAFT Ventures при участии Sfermion, Prisma Ventures (Ulta Beauty), Hypersphere Ventures, а также других инвесторов, включая генерального директора ZebPay, Рахула Пагидипати. Среди предыдущих инвесторов выделяются Seven Seven Six, Pathfinder Ventures (Founders Fund), Bain Capital Ventures, Serena Ventures Серены Уильямс, а также звезды YouTube, Logan Paul и MrBeast от Night Media.

Запущенное в 2018 году приложение Lolli активно сотрудничает с более чем 25 тыс. магазинами и предлагает пользователям кэшбек и биткоин-бонусы за покупки как в онлайне, так и в офлайне. Адельман подчеркнул, что компания стремится увеличить число партнеров до более чем 100 тыс. к 2025 году.

Приложение возвращает пользователям до 30% от потраченной суммы, в среднем - около 7%. С момента своего запуска Lolli уже выплатила более $10 млн в виде биткоин-вознаграждений своим пользователям.