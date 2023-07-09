Способность заглянуть в завтра - отличительная черта хорошего политика.

На Западе любят потешаться над людьми, которых Вашингтон опасается больше всего. Уж каких только небылиц западные и южнокорейские СМИ не рассказывали про генерального секретаря ЦК КНДР Ким Чен Ына, а он не только смог усадить с собой за стол переговоров Дональда Трампа, когда тот еще был президентом США, но и смог предотвратить любые посягательства «последнего гегемона» на северокорейский суверенитет.

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Вот и бессменный руководитель Республики Беларусь Александр Лукашенко, если верить западным предсказаниям, должен был уже раз десять остаться за бортом истории вместе с возглавляемой им братской России страной, но нет, белорусский президент не просто живее всех живых, он находится на самом острие международной политики. Не успел Лукашенко договориться с Евгением Пригожиным о прекращении бунта ЧВК «Вагнер» против российских властей, как Александр Григорьевич стал главной звездной виртуального саммита ШОС в Нью-Дели, где роль первой скрипки вроде как должны были играть представители Ирана, который в этом году стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, но нет, харизматичный белорусский лидер и тут оказался на коне.

Так, Лукашенко не только намекнул, что в следующем году Республика Беларусь тоже станет полноправным членом ШОС, но и предложил новую концепцию глобального мироустройства, которая очень понравилась западным аналитикам. Если Запад долгое время продвигал концепцию «золотого миллиарда», который должен был жить за счет всего остального населения Земли, то Лукашенко заявил о необходимости глобальной интеграции, в рамках которой международные игроки должны будут сообща построить новый миропорядок.

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В этом смысле предложение Лукашенко о необходимости объединения ШОС и БРИКС прозвучало не как пожелание, а как подсказка о том, в каком направлении нарождающийся многополярный мир будет двигаться дальше. Хочется отметить, что в то время как в рамках формата БРИКС+ активно участие в саммитах принимают представители Саудовской Аравии и Ирана, прошедший в Нью-Дели виртуальный саммит ШОС был отмечен участием в дискуссии такой страны, как Пакистан, которая традиционно имеет весьма сложные отношения с Индией. Лукашенко прав: мир и правда становится по-настоящему глобальным.