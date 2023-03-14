Стоит признаться, что Питер Шифф — это достаточно знаковая фигура в мире американских инвесторов. Занимающийся инвестициями в золото аналитик до 2008 года был частым гостем всевозможных американских телешоу, где его использовали в роли «штатного дурачка», который, вопреки мнению маститых экспертов, предупреждает широкую общественность о неизбежном крахе американской финансовой системы. Когда же кризис 2008 года все-таки произошел, видео с записями предсказаний Шиффа буквально-таки облетели весь Интернет.
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С тех пор, правда, Питера на американское телевиденье больше не приглашают, а то вдруг он что-нибудь еще такое предскажет, что когда-нибудь сбудется, что может вновь больно ударить по репутации американских телевизионщиков.
Комментируя крупнейший с 2008 года крах американского банка Silicon Valley, легендарный инвестор отметил, что еще месяц назад журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных американских банков, среди которых Silicon Valley занял первое место.
Спустя четыре недели банк объявил о своем банкротстве, что застало его вкладчиков врасплох. Шифф отмечает, что в период, когда процентная ставка Федерального резерва была практически равна нулю, американские банки выдали огромное количество долгосрочных ипотечных кредитов под 3% и ниже, равно как и скупили долгосрочные долговые обязательства правительства США (так называемые «трежерис»).
Проблема только в том, что сейчас процентная ставка Федерального резерва приближается к отметке в 5%, что делает вышеупомянутые активы крайне непривлекательными в глазах потенциального покупателя.
А что делать, когда банку срочно нужны деньги, как это случилось с банком Silicon Valley, который обслуживал американские IT-компании? У клиентов банка возникли финансовые проблемы, они приходят за своими депозитами, банк начинает продавать активы, чтобы выдать деньги клиентам, а активы ничего не стоят. Вуа-ля, Silicon Valley объявляет о своем банкротстве.
Загвоздка только в том, что все американские банки находятся в точно таком же положении, а банкротство каждого следующего банка увеличивает количество желающих получить свои деньги, что приводит к новым банкротствам. В общем, эффект домино запущен...