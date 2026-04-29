10test
Компания Isinwheel выпустила два новых электросамоката с запасом хода в 69 км
Электросамокаты отличаются небольшими различиями в характеристиках

Компания Isinwheel представила новую серию электросамокатов H7, расширив свой существующий модельный ряд. В рамках этой серии были выпущены две версии: стандартная H7 и улучшенная H7 Pro. Отличительной особенностью этих моделей электросамокатов является их схожесть при наличии небольших различий в характеристиках. Базовая версия H7 оснащена двигателем мощностью 1500 Вт, в то время как модель H7 Pro имеет двигатель на 1200 Вт.

Isinwheel H7 Pro. Источник изображения: Isinwheel

Аккумуляторы также имеют разную емкость. Модель H7 комплектуется батареей на 748 Вт·ч, позволяющей достигать скорости до 56 км/ч и преодолевать расстояние до 69 км на одном заряде. H7 Pro, в свою очередь, располагает более емким аккумулятором – 873 Вт·ч, что обеспечивает максимальную скорость 61 км/ч и аналогичный запас хода в 69 км.

Различия касаются и колес: H7 Pro оснащен шинами размером 16 x 4 дюйма, тогда как H7 использует шины несколько меньшего размера – 15 x 3 дюйма. Оба электросамоката серии H7 имеют передние и задние дисковые тормоза, NFC-ключи для запуска, ЖК-дисплей, переднюю фару, передние и задние амортизаторы, а также грузоподъемность до 149,6 кг.

Isinwheel H7 Pro. Источник изображения: Isinwheel

Важным отличием электросамокатов серии H7 является поддержка фирменного мобильного приложения. Стандартная модель H7 не поддерживает приложение, в отличие от H7 Pro. Это приложение открывает доступ к ряду дополнительных функций, включая настройку скоростных режимов, дистанционную блокировку/разблокировку и навигацию, а также позволяет отслеживать общую производительность электросамоката.

#электросамокат #h7 #h7 pro #isinwheel
Источник: notebookcheck.net
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
