Электросамокаты отличаются небольшими различиями в характеристиках

Компания Isinwheel представила новую серию электросамокатов H7, расширив свой существующий модельный ряд. В рамках этой серии были выпущены две версии: стандартная H7 и улучшенная H7 Pro. Отличительной особенностью этих моделей электросамокатов является их схожесть при наличии небольших различий в характеристиках. Базовая версия H7 оснащена двигателем мощностью 1500 Вт, в то время как модель H7 Pro имеет двигатель на 1200 Вт.

Isinwheel H7 Pro. Источник изображения: Isinwheel

Аккумуляторы также имеют разную емкость. Модель H7 комплектуется батареей на 748 Вт·ч, позволяющей достигать скорости до 56 км/ч и преодолевать расстояние до 69 км на одном заряде. H7 Pro, в свою очередь, располагает более емким аккумулятором – 873 Вт·ч, что обеспечивает максимальную скорость 61 км/ч и аналогичный запас хода в 69 км.

Различия касаются и колес: H7 Pro оснащен шинами размером 16 x 4 дюйма, тогда как H7 использует шины несколько меньшего размера – 15 x 3 дюйма. Оба электросамоката серии H7 имеют передние и задние дисковые тормоза, NFC-ключи для запуска, ЖК-дисплей, переднюю фару, передние и задние амортизаторы, а также грузоподъемность до 149,6 кг.

Isinwheel H7 Pro. Источник изображения: Isinwheel

Важным отличием электросамокатов серии H7 является поддержка фирменного мобильного приложения. Стандартная модель H7 не поддерживает приложение, в отличие от H7 Pro. Это приложение открывает доступ к ряду дополнительных функций, включая настройку скоростных режимов, дистанционную блокировку/разблокировку и навигацию, а также позволяет отслеживать общую производительность электросамоката.