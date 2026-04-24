Второй трейлер GTA 6 был опубликован 6 мая ушедшего года, поэтому Rockstar вполне может представить третий трейлер ровно через год

Появились предположения о скором выпуске нового трейлера GTA 6, приуроченного к дате очередного финансового отчета компании Take-Two. Take-Two объявила, что их следующая конференция по итогам финансовой деятельности пройдет 21 мая после закрытия биржи. На ней будут рассмотрены финансовые результаты за четвертый квартал 2026 финансового года, завершившийся для Take-Two 31 марта. Есть мнение, что новый трейлер GTA 6 будет обнародован до начала этой конференции, однако точные сроки его появления пока неясны.

GTA 6. Источник изображения:Notebookcheck

Эту теорию подкрепляет тот факт, что конференция проводится несколько позже обычного, что может быть связано с завершением работы над третьим трейлером или адаптацией к недавней утечке данных. Инсайдеры, в том числе GameRoll, также полагают, что следующий трейлер или новые сведения о GTA 6 будут опубликованы до финансового отчета Take-Two.

GTA 6. Источник изображения: msn

Тем не менее поклонники игры проявляют осторожность, учитывая, что Rockstar ранее объявляла о задержках непосредственно перед своими финансовыми отчетами. Второй трейлер GTA 6 увидел свет 6 мая прошлого года, так что Rockstar вполне может выпустить третий трейлер ровно через год.