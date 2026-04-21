Xiaomi представила в Китае свой новый компактный флагманский планшет – Redmi K Pad 2. Хотя он не претендует на звание ультрапортативного устройства, как iPad mini A15, его 8,8-дюймовый дисплей ставит его в один ряд с компактными моделями.

Xiaomi Redmi K Pad 2. Источник изображения: Xiaomi

Экран Redmi K Pad 2, хоть и не использует технологию AMOLED, обещает высокую отзывчивость. Пользователи получат 165-дюймовый ЖК-экран с пиковой яркостью 1100 нит, широким цветовым охватом и частотой опроса сенсора 540 Гц.

Компания уверяет, что в устройстве реализовано множество программных оптимизаций, позволяющих раскрыть весь потенциал высокой частоты обновления. Так, Xiaomi подчеркивает, что в некоторых играх частота кадров может достигать 165 FPS, что гарантирует плавное изображение.

Сердцем Redmi K Pad 2 стал флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9500. В отличие от телефона Redmi K90 Max, Xiaomi решила отказаться от отдельного графического ускорителя D2, однако заверила, что игровая производительность будет стабильной.

Особенностью планшета является наличие двух портов Type-C, аналогично Lenovo Legion Tab Gen 5. Это позволяет одновременно заряжать устройство и подключать игровые аксессуары, не прерывая игровой процесс.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 9100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной зарядки на 22,5 Вт. Среди других заметных особенностей – аудиосистема, настроенная совместно с Bose, поддержка стилуса и система охлаждения с испарительной камерой.