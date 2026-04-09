Ожидается, что выход этого небольшого планшета в продажу произойдет довольно скоро

OPPO готовит к выпуску небольшой планшет, который станет достойным соперником для iPad Mini от Apple. Цяо Цзядун, глава отдела продуктов интеллектуальной экосистемы OPPO, намекнул на грядущую новинку в серии коротких видео. Последняя публикация демонстрирует детальный обзор экрана устройства. В ролике, появившемся на китайской платформе Weibo, Цяо Цзядун запечатлен с OPPO Pad Mini в руках, находясь в аэропорту.

Компактный планшет OPPO. Источник изображения: AndroidAuthority

Примечательно, что планшет обладает дизайном, напоминающим смартфон: фронтальная камера в виде выреза расположена в верхней части экрана при вертикальном положении. Ожидается, что рамки вокруг дисплея будут достаточно узкими и симметричными. По сведениям из утечек, этот компактный планшет будет оснащен 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с пропорциями 3:2, процессором Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятором на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Также сообщается, что его толщина составит всего 5,39 мм, а вес — 279 граммов. Предполагается, что появление этого компактного планшета на рынке не заставит себя долго ждать. Исходя из предыдущих видеороликов Цяо Цзядуна, OPPO планирует представить OPPO Pad Mini 21 апреля 2026 года.