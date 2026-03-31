Приложение воспроизводит звук, который облегчает симптомы укачивания

Вчера компания Samsung в своем корпоративном блоге рассказала о релизе свежей мобильной приложение Hearapy — средства против морской болезни. Приложение создано на базе научных работ из Нагойского университета в Японии.

Ученые установили: звук на частоте 100 Гц существенно облегчает симптомы укачивания. Поэтому приложение Hearapy генерирует чистый синусоидальный тон 100 Гц с громкостью 75–85 дБ, который нужно слушать минимум минуту до начала пути, чтобы минимизировать риски укачивания.

Звук активирует вестибулярный аппарат в ухе, эффект держится до двух часов. В блоге подчеркнули: «никакие мелодии или фоновые шумы не должны перекрывать синусоиду», иначе терапия потеряет силу.

Приложение Hearapy вышло не только для телефонов Samsung Galaxy – оно ставится на любой Android-смартфон.

Представители компании Samsung уточнили, что приложение оптимизировано для работы с наушниками Buds 4 Pro, но может быть использовано и для других устройств.