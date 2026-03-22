10test
Компания Samsung объявила официальную дату запуска смартфонов Galaxy A37 и Galaxy A57
Samsung представила тизер с намеком на будущие цветовые решения устройств

Несмотря на обилие утечек, касающихся Galaxy A37 и Galaxy A57, до сих пор вся информация оставалась неофициальной. Samsung решила положить конец спекуляциям, официально объявив дату выхода своих новых смартфонов среднего ценового сегмента. Южнокорейский гигант наконец-то раскрыл дату презентации долгожданных устройств среднего класса. Согласно сообщению Samsung India в социальной сети, анонс Galaxy A37 и Galaxy A57 состоится 25 марта. В выпущенном тизере Samsung не раскрывает подробностей о новых моделях, однако строка "Awesome", написанная разноцветными буквами, может намекать на будущие цветовые решения устройств.

Galaxy A57. Источник изображения: PhoneArena

Ранее предполагалось, что Galaxy A57 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также ходили слухи о чипсете Exynos 1680, 6 или 8 ГБ ОЗУ и вариантах встроенной памяти на 128 и 256 ГБ. Предполагаемая тройная камера на тыльной стороне будет состоять из главного модуля на 50 Мп, сверхширокоугольного на 12 Мп и макросенсора на 5 Мп. Фронтальный датчик камеры, как ожидается, получит 12 Мп. Объем батареи должен составить 5000 мАч.

Galaxy A37 получит идентичный дисплей и аккумулятор, что и A57. Однако, данная модель может быть оснащена чипсетом Exynos 1480, работающим в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Тройная камера на тыльной стороне, предположительно, будет включать 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макромодуль.

#samsung #galaxy a57 #exynos 1480 #galaxy a37
Источник: phonearena.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

ark-bak
06:19
Цель у ИИ тотальное порабощение или уничтожение человеческой рассы. Поэтому проще создавать роботов без чувств и эмоций, которые будут выполнять приказы беспрекословно(создавать изменённый человекопод...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Эдуард Кузнецов
06:03
Странно, почему любителям телефейков не по Овер 50 плюсов?)
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Эдуард Кузнецов
06:00
Нигде не радуется. Интересно откуда столько робких минусаторов из-за угла) Шутка, и так понятно
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Эдуард Кузнецов
05:56
Ну этим ведь не похвастаешься.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Эдуард Кузнецов
05:55
А что осталось?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Эдуард Кузнецов
05:54
Я думаю, уже на первом. А по доступности, да, на втором, но снизу.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Елисей Карачев
05:34
Да, тот же 2011 сокет ,сколько его можно было поддерживать
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
Blackengine
04:21
Разочаровывающе... Не упомянут ни Erath 2150/2160, ни, на худой конец, superme commander.... Большой фанат стратегий, но именно массовых sci fy RTS.
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
Илья Ярошевич
04:18
Вид оказались теиещеижадные уебки, технология работает даже на старых картах но они ее позиционируют только для 9ххх серии...
В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
Vlad Cladco
02:56
Так вот именно, сможет ИИ испытывать такое от человека, потому что человек в первую очередь биологическое существо и есть определенные врожденные качества, чувства, многие из них связаны с примитивным...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
