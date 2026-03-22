Samsung представила тизер с намеком на будущие цветовые решения устройств

Несмотря на обилие утечек, касающихся Galaxy A37 и Galaxy A57, до сих пор вся информация оставалась неофициальной. Samsung решила положить конец спекуляциям, официально объявив дату выхода своих новых смартфонов среднего ценового сегмента. Южнокорейский гигант наконец-то раскрыл дату презентации долгожданных устройств среднего класса. Согласно сообщению Samsung India в социальной сети, анонс Galaxy A37 и Galaxy A57 состоится 25 марта. В выпущенном тизере Samsung не раскрывает подробностей о новых моделях, однако строка "Awesome", написанная разноцветными буквами, может намекать на будущие цветовые решения устройств.

Galaxy A57. Источник изображения: PhoneArena

Ранее предполагалось, что Galaxy A57 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также ходили слухи о чипсете Exynos 1680, 6 или 8 ГБ ОЗУ и вариантах встроенной памяти на 128 и 256 ГБ. Предполагаемая тройная камера на тыльной стороне будет состоять из главного модуля на 50 Мп, сверхширокоугольного на 12 Мп и макросенсора на 5 Мп. Фронтальный датчик камеры, как ожидается, получит 12 Мп. Объем батареи должен составить 5000 мАч.

Galaxy A37 получит идентичный дисплей и аккумулятор, что и A57. Однако, данная модель может быть оснащена чипсетом Exynos 1480, работающим в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Тройная камера на тыльной стороне, предположительно, будет включать 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макромодуль.