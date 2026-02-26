Новая технология Super Pixel уменьшает энергопотребление OLED-дисплеев до 25%

На выставке MWC 2026 компания TCL CSOT вновь планирует представить инновационные дисплейные решения. Особое внимание привлекает новая технология производства OLED-дисплеев Super Pixel, изготовленных методом струйной печати.

Ключевое отличие технологии Super Pixel от распространенных OLED-дисплеев, изготовленных с помощью субпиксельной технологии (SPR), заключается в более эффективном использовании субпикселей. TCL незначительно увеличивает их количество (всего на 1,8%), но это позволяет добиться значительно большей четкости и детализации изображения. В дисплеях изготовленных с помощью SPR технологии для формирования нужного цвета задействуются субпиксели соседних элементов, что требует от контроллера сложного преобразования RGB-сигнала. Благодаря упрощенной структуре технологии Super Pixel, нагрузка на контроллер снижается, что приводит к экономии энергии до 25%.

Кроме того, дисплеи изготовленные с помощью технологии Super Pixel обеспечивают возможность увеличения частоты обновления до 40% по сравнению с традиционными дисплеями.

TCL CSOT также сообщила о начале строительства первой в мире производственной линии для OLED-дисплеев, создаваемых методом струйной печати (IJP). Использование принтеров обладает рядом преимуществ: гибкость в подстройке под разные размеры панелей и упрощенная технология по сравнению с вакуумными методами производства OLED, что повышает энергоэффективность.