Веб-камера Kiyo V2 обеспечивает поддержку HDR и имеет угол обзора 93°

Razer расширила ассортимент своих веб-камер Kiyo V2 и Kiyo V2 X, представив новые расцветки Quartz и White. Эти новинки, представленные осенью прошлого года, предназначены для создателей контента, стримеров и профессионалов. Модификация Kiyo V2 получила новую функцию — AI Face Retouching. Доступная через последнее обновление Camo Studio, она позволяет в реальном времени улучшать внешний вид, маскируя мелкие несовершенства кожи, при этом сохраняя естественность. Интеллектуальная система автоматически подстраивается под условия освещения.

Источник изображения: Gizmochina

Kiyo V2 обеспечивает запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, используя сенсор Sony STARVIS для детализированной картинки и точной цветопередачи даже при слабом освещении. Функция автокадрирования следит за тем, чтобы объект находился в центре, а опция улучшения изображения автоматически оптимизирует картинку. Веб-камера поддерживает HDR, предлагает сверхширокий угол обзора 93°, интеграцию с Razer Synapse и инструменты Camo Studio, включая размытие фона, режим подсветки и наложение логотипов. Для качественной передачи звука предусмотрен встроенный микрофон.

Источник изображения: Gizmochina

Модель Kiyo V2 X, также доступная в оттенках Quartz и White и является более бюджетным решением. Она записывает видео в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду. Камера оснащена быстрым автофокусом и широкоугольным объективом с углом обзора 80°.