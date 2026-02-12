EnerGeek GT 21 способен питать 3 устройства одновременно

Компания Baseus анонсировала в Китае инновационный портативный пауэрбанк, который устраняет типичное неудобство: необходимость таскать с собой и сетевой адаптер, и отдельный аккумулятор.

Источник изображения: Gizmochina

Модель EnerGeek GT 21 сочетает оба гаджета в едином корпусе. Это адаптер на 67 Вт с интегрированными штепсельными вилками и встроенной батареей на 10 000 мАч. Устройство подключается к сети как стандартная зарядка или помещается в рюкзак для работы в режиме power bank. В нем предусмотрен выдвижной USB-C кабель длиной около 80 см.

Кроме него, есть разъемы USB-C и USB-A, позволяющие заряжать до трех гаджетов параллельно, хотя мощность при этом распределяется между ними. В режиме аккумулятора с активными всеми тремя выходами кабель выдает максимум 45 Вт, а два порта вместе — 15 Вт. На лицевой стороне размещен мини-дисплей, показывающий уровень заряда батареи и текущую выходную мощность.

Аккумулятор на 10 000 мАч обеспечивает хотя бы одну полную зарядку типичного современного смартфона в повседневных сценариях. Поддерживаются популярные протоколы быстрой зарядки: PD, PPS, AFC, UFCS, SCP, что гарантирует хорошую совместимость.

Источник изображения: Notebookcheck

Складные вилки упрощают транспортировку, а компактные габариты позволяют заменить оба устройства в багаже. Для путешественников это выгодное решение. EnerGeek GT 21 сейчас доступен в Китае по цене примерно 58 долларов США. О глобальном релизе данных нет, но Baseus обычно расширяет поставки, так что это вероятно.