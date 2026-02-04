Компании Microsoft и AMD начали совместную работу в долгосрочном стратегическом сотрудничестве, чтобы вместе разрабатывать чипы для всей экосистемы Xbox

Для тех кто с нетерпением ожидает выход новой консоли Xbox, то компания AMD предоставила информацию о сроках ее появления. В ходе обсуждения финансовых показателей компании, глава AMD Лиза Су отметила, что разработка специализированной системы на кристалле (SoC) для консоли продвигается.

Текущие планы AMD подразумевают запуск новой консоли Xbox в 2027 году, но окончательное решение остается за Microsoft. Вероятнее всего, это указывает на то, что ждать появления новой Xbox ранее 2027 года вряд ли стоит, хотя Microsoft может перенести дату релиза на более поздний срок.

Компании Microsoft и AMD объединили усилия в рамках долгосрочного стратегического партнерства для совместного проектирования микросхем для всей платформы Xbox. Ранее Microsoft заявила, что следующее поколение Xbox будет нацелено на повышение качества работы и поддержку различных вариантов исполнения консоли.