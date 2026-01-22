Сайт Конференция
10test
Компания Xiaomi представила новый электросамокат Electric Scooter 6 с рядом улучшений
Xiaomi Electric Scooter 6 обладает более мощным мотором по сравнению с предшествующей моделью

Самокат Xiaomi Electric Scooter 6 был представлен на официальном сайте компании, дебютировав одновременно с моделями Electric Scooter 6 Lite и Electric Scooter 6 Max. В сравнении с моделью Electric Scooter 5 2025 года, в новом самокате есть как усовершенствования, так и некоторые упрощения.

Xiaomi Electric Scooter 6 обладает более мощным мотором, выдающим 400 Вт в номинальном и до 800 Вт в максимальном режиме. У Electric Scooter 5 эти показатели составляли 350 Вт и 700 Вт соответственно. Как и предыдущая модель, новый электросамокат развивает предельную скорость в 25 км/ч и предлагает три режима: пешеходный, стандартный и спортивный. Ещё одним преимуществом являются 12-дюймовые бескамерные покрышки, увеличенные на 2 дюйма по сравнению с моделью 2025 года, что положительно сказывается на комфорте во время движения. Передняя и задняя подвеска самоката теперь оснащены пружинными амортизаторами.

Однако, у Xiaomi Electric Scooter 6 есть и недостатки. Ёмкость аккумулятора уменьшена до 360 Вт⋅ч, в отличие от 477 Вт⋅ч у предшественника. Это сокращает время зарядки на один час (до 8 часов), но также снижает максимальный пробег до 45 км вместо 60 км. Вес самоката также увеличился, составляя 26,3 кг против 20,1 кг. Кроме того, Electric Scooter 6 получил обновлённую конструкцию задней части. Обе модели способны преодолевать подъемы до 18%, оснащены барабанными тормозами в сочетании с системой E-ABS и имеют защиту от воды по стандарту IPX5.

#xiaomi #электросамокат #electric scooter 5 #electric scooter 6
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

lighteon
10:29
Организации не имеют желания связываться с этим геморроем и поэтому посылают на точку "и краткая" на оси координат X и Y. В России посылать умеют (:
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Обратная Связь
10:20
Я и так знаю, что в течении 7 дней, после подписания бумажек о приёме если через ЕИС. Без ЕИС до 10 рабочих дней. Не вижу проблем вообще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
10:16
Если государство разработало закон для своих государственных предприятий, то тогда откуда у тебя "принудиловка" вдруг выскочила, "принудили" сами себя и тебя забыли спросить что и как им надо было дел...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Project_Raiden
10:05
просто автор топика любит пользоваться ненадёжными железками + советовать их другим.)
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Иннокентий Васильевич
10:05
Узнай, для начала, как и когда бюджетники оплачивают товар Походу твои поклоннки-плюсометы тоже не в теме
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Ломин
10:00
Не вижу никакого толка от такого закона. Это все - сборка и прочее должно не законом регулироваться а самим рынком. Условия создать не смогли и просто закон сделали. Законы, запреты, принудиловка = вл...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
spoonch
09:55
Купил себе позавчера арку за 25200р карточка огонь супер тихая и холодная по производительности все устраивает
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Константин Губер
09:31
У меня как раз были и самсунги и китайские хсяоми и htc, из всего этого лучше себя показывают самсунги , через полтора года китайца выкидываешь их был смысл брать когда они в 2 раза дешевле стоили, се...
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Зю
09:28
Спасибо, хорошая статья. Много всего почерпнул для себя: — современные дистрибутивы жрут ресурсов больше или столько же, сколько и Windows — у половины проблемы уже на стадии установки — Linux д...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
nonses84
09:28
Самсунг давно уже го..нише. только идиоты берут эту фирму.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
