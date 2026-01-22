Xiaomi Electric Scooter 6 обладает более мощным мотором по сравнению с предшествующей моделью

Самокат Xiaomi Electric Scooter 6 был представлен на официальном сайте компании, дебютировав одновременно с моделями Electric Scooter 6 Lite и Electric Scooter 6 Max. В сравнении с моделью Electric Scooter 5 2025 года, в новом самокате есть как усовершенствования, так и некоторые упрощения.

Xiaomi Electric Scooter 6 обладает более мощным мотором, выдающим 400 Вт в номинальном и до 800 Вт в максимальном режиме. У Electric Scooter 5 эти показатели составляли 350 Вт и 700 Вт соответственно. Как и предыдущая модель, новый электросамокат развивает предельную скорость в 25 км/ч и предлагает три режима: пешеходный, стандартный и спортивный. Ещё одним преимуществом являются 12-дюймовые бескамерные покрышки, увеличенные на 2 дюйма по сравнению с моделью 2025 года, что положительно сказывается на комфорте во время движения. Передняя и задняя подвеска самоката теперь оснащены пружинными амортизаторами.

Однако, у Xiaomi Electric Scooter 6 есть и недостатки. Ёмкость аккумулятора уменьшена до 360 Вт⋅ч, в отличие от 477 Вт⋅ч у предшественника. Это сокращает время зарядки на один час (до 8 часов), но также снижает максимальный пробег до 45 км вместо 60 км. Вес самоката также увеличился, составляя 26,3 кг против 20,1 кг. Кроме того, Electric Scooter 6 получил обновлённую конструкцию задней части. Обе модели способны преодолевать подъемы до 18%, оснащены барабанными тормозами в сочетании с системой E-ABS и имеют защиту от воды по стандарту IPX5.