Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition оснащена SSD-накопителем на 2 ТБ

В рамках своей презентации на CES 2026 компания MSI представила ряд новинок, среди которых оказались и обновленные версии ее востребованной портативной игровой консоли Claw 8 AI+. Известно, что Claw 8 AI+ была представлена одновременно с более компактной моделью Claw 7 AI+.

В настоящее время эти две модели, наряду с OneXPlayer X1 Air, являются одними из немногих портативных игровых устройств, работающих на базе процессоров Intel Lunar Lake. Ожидается, что выход их преемников на базе Panther Lake произойдет еще нескоро. В связи с этим MSI решила вновь модернизировать Claw 8 AI+, представив версию Glacier Blue Edition. Вероятно, версия Glacier Blue Edition, является лишь косметическим обновлением, подобно предыдущей версии Polar Tempest Edition.

Однако у версии Polar Tempest Edition MSI внесла существенное изменение по сравнению с оригинальной версией Sandstorm, установив SSD-накопитель на 2 ТБ. Поэтому будет логично предположить, что у MSI есть аналогичный сюрприз и для Glacier Blue Edition. Одновременно с выпуском Glacier Blue Edition, MSI также анонсировала Polar Void Edition на CES 2026. К сожалению, на данный момент полноценный запуск этой версии компанией не планируется.