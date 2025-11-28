Сайт Конференция
10test
С 1 декабря начальная цена консоли OneXFly Apex повысится на 200 долларов США
OneXPlayer объясняет рост цен на память причиной неизбежного повышения цены консоли OneXFly Apex

Не прошло и месяца с момента появления консоли OneXFly Apex, представленного One-Netbook под брендом OneXPlayer. Эта модель, являющаяся прямым соперником GPD Win 5, обладает большей производительностью, чем другие устройства линейки OneXFly, например, OneXFly F1 Pro. Однако, повышенная мощность закономерно влечет за собой увеличение затрат на производство и, соответственно, розничной цены.

Стартовая цена OneXFly Apex составляла 1399 долларов США за комплектацию с 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и процессором AMD Ryzen AI Max 385 APU с интегрированной графикой Radeon 8050S. Более мощная версия с Radeon 8060S и процессором Ryzen AI Max+ 395 обходилась минимум в 1599 долларов США, а вариант от One-Netbook с опциональной системой водяного охлаждения – в 1659 долларов США. К сожалению, производитель анонсировал грядущее увеличение цен на 14%.

С 1 декабря начальная цена OneXFly Apex составит 1599 долларов США. Компания One-Netbook объясняет столь резкий скачок цен "непрерывным ростом стоимости комплектующих", а также сокращением запасов оперативной памяти и твердотельных накопителей. В настоящее время компания применяет наценку в размере 200 долларов на все конфигурации консоли. При этом, компания предупреждает о возможном втором повышении цен. 

#amd #onexplayer #ryzen ai max+ 395 #apex #radeon 8060s #onexfly f1 pro #onexfly
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

OQtagooi
04:44
Если отодвинуть 27" на хотя бы на метр, то уже нормально для большинства. У меня дома на расстояние до монитора 1,5 метра. Всё прекрасно. :) Да и зрение не у всех идеальное.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Dimon1996
03:54
Вы наверное удивитесь, но там никто ничего не решает. Просто делают то, что им говорят. Решает только один. И он не в думе.
Миронов раскритиковал планы двойного повышения тарифов ЖКХ в 2026 году
Garthar
03:19
Эмм, это все продается практически в любом магазине для стройки и ремонта, но виноваты маркетплейсы ага
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
VRoman
02:05
Да могли бы просто 12+6 и 16+8 делать без интеграшек. Ведь мы все платим за кв.мм. кремния, так пусть расходуют его максимально выгодно. Мощным процам встройка не нужна, дело встройки в офисе, где вес...
Intel может выпустить процессоры Nova Lake с двумя 24 и 20-ядерными плитками и bLLC объёмом 288 МБ
Vorvort
01:29
Отчасти согласен с автором по поводу УГ5. Вот типичный проект на этом движке https://rutube.ru/video/3b72d10c37c2910e7b7fe5c6a2d45c87/ Чтобы получить играбельный fps пришлось включить FSR4. В ремасте...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Адри Купри
01:20
Да всем насрать.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
01:02
Кто прочитал тот лох. Так что ты попался, не отмоешься теперь по жизни. Иди гони свой четвёртый пень и не мешай, авось три гигафлопса из него и вытянешь.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
IO_OI
00:55
Почитал, посмеялся, ушел спать. Благодарю за минутку юмора.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Mr.Vadson
00:34
нет повести печальнее на свете.....))) Просто найдите себе увлечение и от ПК можно устать, сам примерно в таком же состоянии, у а меня конфигурация выше среднего +5080.... Тоже не хочется играть, так ...
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Михаил Barash Андреев
23:50
Это высказывание ломается о ту же логику. Ведь плохие машины не покупают, а Лада почему-то на первом месте.
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
