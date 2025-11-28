OneXPlayer объясняет рост цен на память причиной неизбежного повышения цены консоли OneXFly Apex

Не прошло и месяца с момента появления консоли OneXFly Apex, представленного One-Netbook под брендом OneXPlayer. Эта модель, являющаяся прямым соперником GPD Win 5, обладает большей производительностью, чем другие устройства линейки OneXFly, например, OneXFly F1 Pro. Однако, повышенная мощность закономерно влечет за собой увеличение затрат на производство и, соответственно, розничной цены.

Стартовая цена OneXFly Apex составляла 1399 долларов США за комплектацию с 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти и процессором AMD Ryzen AI Max 385 APU с интегрированной графикой Radeon 8050S. Более мощная версия с Radeon 8060S и процессором Ryzen AI Max+ 395 обходилась минимум в 1599 долларов США, а вариант от One-Netbook с опциональной системой водяного охлаждения – в 1659 долларов США. К сожалению, производитель анонсировал грядущее увеличение цен на 14%.

С 1 декабря начальная цена OneXFly Apex составит 1599 долларов США. Компания One-Netbook объясняет столь резкий скачок цен "непрерывным ростом стоимости комплектующих", а также сокращением запасов оперативной памяти и твердотельных накопителей. В настоящее время компания применяет наценку в размере 200 долларов на все конфигурации консоли. При этом, компания предупреждает о возможном втором повышении цен.