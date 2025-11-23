Samsung Galaxy S26 Ultra возможно будет оснащен батареей ёмкостью 5200 мАч

Вокруг потенциальной емкости батареи Samsung Galaxy S26 Ultra ходит множество предположений. Некоторые инсайдерские сведения указывают на то, что S26 Ultra получит аккумулятор увеличенной ёмкости по сравнению с Galaxy S25 Ultra, чья батарея составляет 5000 мАч, другие же источники настаивают на идентичном объеме. Свежая информация, поступившая из Китая, предполагает незначительное увеличение аккумулятора в Galaxy S26 Ultra.

Согласно источнику, Samsung Galaxy S26 Ultra будет комплектоваться аккумулятором на 5200 мА·ч. Это сложно назвать серьезным прорывом, но это, безусловно, движение вперед, учитывая, что предшествующие модели линейки Ultra имели батареи на 5000 мА·ч.

Важно также учитывать, что эта утечка входит в противоречие с китайской сертификацией, датированной августом, где фигурировала номинальная емкость аккумулятора Galaxy S26 Ultra в 4855 мА·ч, что указывает на типичную заявленную емкость в 5000 мА·ч. В связи с этим, на данном этапе целесообразно дождаться подтверждения информации об аккумуляторе Galaxy S26 Ultra из других, заслуживающих доверия, источников, чтобы получить более точное представление о его характеристиках.

В отношении скорости зарядки, более ранние слухи намекали на то, что Samsung Galaxy S26 Ultra будет поддерживать проводную зарядку мощностью 60 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. В свою очередь, Galaxy S25 Ultra поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.