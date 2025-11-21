Презентация аппаратов состоится 25 ноября

Китайский технологический гигант Huawei готовится к выпуску новой линейки смартфонов Mate 80 на внутреннем рынке. Согласно прогнозам, 25 ноября состоится презентация Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS Ultimate, а также смартфона Mate X7. Кроме того, Huawei официально заявила о намерении показать на предстоящем мероприятии новый планшет «2-в-1» - MatePad Edge.

Параллельно с этим, компания активно делится в китайских социальных сетях информацией о технических характеристиках своих флагманских устройств следующего поколения. В то время как большинство производителей смартфонов оценивают продолжительность работы аккумулятора в часах, Huawei пошла дальше и анонсировала разработку принципиально нового режима энергосбережения, который, как утверждается, способен продлить время автономной работы будущего флагмана Mate 80 на недели.

Предполагается, что режим «Outdoor» позволит устройствам серии Mate 80 функционировать до двух недель без необходимости подзарядки. Однако пока неизвестно, насколько правдивы эти заявления. Тем не менее в опубликованном Huawei рекламном ролике демонстрируется, что режим Outdoor оптимизирует энергопотребление, обеспечивая при этом подключение к спутникам для навигации и экстренной связи во время походов или кемпинга.