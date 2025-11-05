Nintendo скорректировала свой годовой прогноз по продажам Switch 2, увеличив его с 15 до 19 миллионов штук

Компания Nintendo представила свой последний финансовый отчет за первую половину 2025 финансового года, охватывающую период до 30 сентября. Главный вывод отчета: спрос на Switch 2 превзошел самые смелые ожидания Nintendo. Следует отметить, что компания сознательно занизила первоначальные планы продаж новой консоли, памятуя о провале Wii U, которой так и не удалось достичь целевого показателя в 10,5 миллионов экземпляров.

В качестве сравнения, Nintendo рапортует о реализации 10,36 миллиона консолей Switch 2 с момента ее выхода на рынок 5 июня по 30 сентября. Для достижения аналогичного результата Wii U потребовалось около двух с половиной лет, что подчеркивает разницу в популярности устройств.

Исходя из этих данных, Nintendo увеличила годовой прогноз продаж Switch 2 с 15 до 19 миллионов единиц. Известно, что PlayStation 5 (PS5) к своей первой годовщине достигла отметки в 17 миллионов проданных устройств, а за первые пять месяцев после релиза было реализовано около 7,8 миллионов консолей. Таким образом, на текущем этапе Switch 2 демонстрирует более высокие темпы продаж, чем PS5.

Теперь Nintendo прогнозирует, что Switch 2 превзойдет оригинальную Switch по объемам продаж в первый год, продажи которой составили 14,86 млн устройств. Продажи предшественницы, как и ожидалось, продолжают снижаться: Nintendo зафиксировала падение на 60% по сравнению с прошлым годом, до 1,89 млн штук. В связи с этим, прогноз по продажам устаревшей модели был снижен до 4 млн устройств, однако прогноз по программному обеспечению был увеличен со 105 млн до 125 млн, вероятно благодаря обратной совместимости c играми для Switch 2, и высоким продажам Mario Kart World, тираж которой уже составил 9,57 млн копий.