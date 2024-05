Пока неясно, как Samsung назовет следующее большое обновление One UI.

Samsung все еще выпускает One UI 6.1 для некоторых своих старых флагманов. Однако это не означает, что компания не может работать над новой версией пользовательского интерфейса, пока предоставляется версия One UI 6.1. Стало известно, что Samsung уже начала тестирование One UI 7.0 для серии Galaxy S24. SamMobile сообщает, что новая прошивка только что появилась на серверах Samsung с номером версии S928BXXU2BXE2. Поскольку четвертая буква справа изменилась с A на B, это означает, что это следующая основная версия One UI. Пока неясно, как Samsung назовет следующее крупное обновление пользовательского интерфейса One UI, но, скорее всего, первыми крупное обновление программного обеспечения получат устройства линейки Galaxy S24.

Следующая версия One UI была замечена на серверах в Европе, поэтому можно предположить, что именно там Samsung в настоящее время её тестирует. Конечно, пока рано говорить о том, что Samsung приготовила для своих поклонников, но поскольку это большое обновление, оно скорее всего, будет наполнено новыми и улучшенными функциями.