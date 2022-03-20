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Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность. И по этому показателю мы выясним, насколько влияет объем на производительность графических ускорителей.
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В данном обзоре будет предпринята попытка выявить влияние четырех, шести и восьми гигабайт видеопамяти на производительность видеокарт в играх. Задача довольно нетривиальная, поскольку проблематично найти одинаковые видеокарты с такими объемами памяти. Поэтому исследование данного вопроса будет проводиться не в сравнении производительности графических ускорителей, а в ином ключе.

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Для начала мой выбор пал на три видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Гбайт, GeForce RTX 2060 6144 Гбайт и GeForce GTX 1650 Super 4096 Гбайт. Производительность данных ускорителей условно близка. Но целью исследования будут не результаты видеокарт, а процентное соотношение снижения производительности при переходе от одного разрешения к другому. Этот параметр рассчитывается по простой формуле:

(Текущее разрешение / 1920х1080) * 100

Чем выше разрешение, тем сильнее снижается производительность видеокарт. Соответственно по этому показателю мы и выясним, насколько сильно влияет объем видеопамяти на производительность графических ускорителей.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Days Gone

750x260 62 KB

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1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Far Cry 5

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750x280 62 KB

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Hitman 3

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750x290 62 KB

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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Humankind

750x60 62 KB

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1% low и average FPS

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Проценты (average FPS)

Watch Dogs Legion

770x410 62 KB

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

Проценты (average FPS)

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 производительность снизилась на минимальную величину. Однако в разрешениях 2560 х 1440 и 3440 х 1440 наблюдалось более заметное снижение результатов. В высоком разрешении 3840 х 2160 производительность ускорителей с шестью и четырьмя гигабайтами набортной памяти уменьшилась на кратные значения.

У GPU с четырьмя гигабайтами набортной памяти с ростом разрешения результаты тестов заметно уменьшались в таких играх, как: Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, Hitman 3 и Watch Dogs Legion. То есть в пяти проектах из восьми протестированных. Примечательно, что у ускорителя GeForce RTX 2060 с шестью гигабайтами набортной памяти дела обстояли не лучше.

Теперь обратим внимание на очень важную деталь – «чистую» производительность видеокарт в разных разрешениях. В разрешениях 3440 х 1440 и 3840 х 2160 графические ускорители продемонстрировали низкую производительность в большинстве игр. То есть, обладая восемью гигабайтами набортной памяти, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super показал высокие результаты в трех проектах: Far Cry 5, Days Gone и The Witcher 3: Wild Hunt. Что уж говорить про младшие модели.

Поэтому объем видеопамяти для разрешений 3440 х 1440 и 3840 х 2160 минимально влияет на производительность видеокарт. В свою очередь носители четырех и шести гигабайт набортной памяти физически не «потянут» высокие разрешения.

В более распространенных разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 объем видеопамяти минимально влиял на результаты графических ускорителей. Однако в разрешении 2560 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли в половине протестированных проектов даже у GeForce RTX 2060.

Основываясь на результатах данного тестирования, можно утверждать, что для разрешений 1920 х 1080 и 2560 х 1080 подойдет видеокарта с шестью гигабайтами набортной памяти. Графическому ускорителю с малым объемом видеопамяти «ничего не светит» в большинстве актуальных игр. А для разрешений 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160 желателен графический ускоритель с восемью и более гигабайтами набортной памяти.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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