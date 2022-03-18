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Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 Super и AMD Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF с в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla видеокарты GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 показали одинаковую производительность.

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Biomutant

750x210 62 KB

1% low и average FPS

В играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone уверенно лидировал графический ускоритель компании NVIDIA.

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

Days Gone

750x270 62 KB

1% low и average FPS

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F1 2020

750x380 62 KB

1% low и average FPS

В проектах F1 2020 и Horizon Zero Dawn видеокарты GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 продемонстрировали равные результаты.

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Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В оставшихся двух играх (Mafia Remastered и Watch Dogs Legion) снова лидировал ускоритель из «зеленого» лагеря.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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Обе видеокарты продемонстрировали комфортную производительность в большинстве игр.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что на первом месте расположился графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал «красного» соперника на 6% – 10%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce RTX 2060 Super была быстрее ускорителя Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone и Watch Dogs Legion;
  • Видеокарта GeForce RTX 2060 Super была в паритете с ускорителем Radeon RX 5700 в играх Assassin's Creed Valhalla, F1 2020 и Horizon Zero Dawn.

Графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super опередил видеокарту Radeon RX 5700 в трех проектах из восьми и в пяти играх показал равные результаты с соперником.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

  • GeForce RTX 2060 Super – 38 000 рублей;

  • Radeon RX 5700 – 42 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super.

Итак, в противостоянии GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 победителем вышла модель компании NVIDIA. Она была быстрее «красного» конкурента в общем зачете и заметно выгоднее для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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