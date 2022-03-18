Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В проекте Assassin's Creed Valhalla видеокарты GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 показали одинаковую производительность.
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Biomutant
В играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone уверенно лидировал графический ускоритель компании NVIDIA.
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
В проектах F1 2020 и Horizon Zero Dawn видеокарты GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 продемонстрировали равные результаты.
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
В оставшихся двух играх (Mafia Remastered и Watch Dogs Legion) снова лидировал ускоритель из «зеленого» лагеря.
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Watch Dogs Legion
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Обе видеокарты продемонстрировали комфортную производительность в большинстве игр.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что на первом месте расположился графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал «красного» соперника на 6% – 10%.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Видеокарта GeForce RTX 2060 Super была быстрее ускорителя Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone и Watch Dogs Legion;
- Видеокарта GeForce RTX 2060 Super была в паритете с ускорителем Radeon RX 5700 в играх Assassin's Creed Valhalla, F1 2020 и Horizon Zero Dawn.
Графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super опередил видеокарту Radeon RX 5700 в трех проектах из восьми и в пяти играх показал равные результаты с соперником.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.
- GeForce RTX 2060 Super – 38 000 рублей;
- Radeon RX 5700 – 42 000 рублей.
Соотношение стоимости / производительности видеокартРублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super.
Итак, в противостоянии GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 победителем вышла модель компании NVIDIA. Она была быстрее «красного» конкурента в общем зачете и заметно выгоднее для приобретения.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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