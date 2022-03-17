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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex

ASUS ROG Maximus Z690 Apex рождена для разгона и поможет его осуществить, но это лишь инструмент, которому нужны отличные материалы, чтобы он раскрылся во всей красе.
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Оглавление

Вступление

Разгон на новой платформе Intel LGA1700 стал ещё интереснее. Теперь разгонять можно сразу два типа ядер, два типа оперативной памяти, а значит стало веселее. При этом сам предел разгона завис где-то на уровне Intel Core i7-2600K. Как тогда было 5 ГГц, так и до сих пор всё находится около этой планки.

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Новый Intel Core i9-12900KS уверенно штурмует 5.5 ГГц, но все понимают, что это отборные процессоры и не все обычные 12900K способны на это. В целом проблема осталась на прежнем уровне и разрешить её непросто. Всё дело в том, что с уменьшением техпроцесса снижается площадь кристалла и вроде бы все показатели улучшаются, что позволяет в тех же размерах по площади поместить больше транзисторов. Однако, появляется такой момент как снижение площади отвода тепла или увеличение его количества при той же площади, за счёт роста количества транзисторов. Одно дело, с квадратного сантиметра отвести 100 Вт и совсем – другое 200 Вт. Системы охлаждение сделали рывок с переходом на системы AIO, но я бы не сказал, что все они отлично справляются с разгоном современных процессоров.

Причём увеличение мощности потребления современных процессоров видно невооружённым взглядом по подсистеме питания материнских плат. Даже для моделей начального уровня она заметно изменилась и теперь почти нигде не увидишь 4 фазы на ядра и 4-pin коннектор дополнительного питания. Они ушли в прошлое вместе с простыми системами охлаждения. Бывают специальные модели с низким уровнем потребления, но они не позиционируются для разгона, а скорее для работы в каких-то специфических условиях. В последнем поколении процессоров Intel, напротив, заявлено повышенное потребление относительно базовых значений 125 Вт. На всех платах в штатном режиме потребление автоматически поднимается до уровня 240 Вт, если говорить о топовом процессоре и мы снова возвращаемся к проблеме теплоотвода.

При этом количество материнских плат, поддерживающих разгон на новой платформе, не стало меньше, а цены не стали ниже, и при этом спрос есть, как и выбор. В компании ASUS всегда трепетно относились к оверклокерам и старались их поддерживать. Например, если нет денег на Extreme, есть Apex, который местами даже лучше, а стоит дешевле. Это мы наблюдаем и в последнем поколении.

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Сегодня мы рассмотрим ASUS ROG Maximus Z690 Apex, чтобы в очередной раз убедиться в том, что это так. Традиционно всего два слота для памяти, но для оверклокеров важнее тесты и разгон, а не практичность. Поэтому многие готовы принести эту жертву, а ещё стандартный объём планок DDR5 сейчас составляет 16 Гбайт и этого хватает большинству современных пользователей.

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Упаковка и комплектация

В отличие от огромной и сложной коробки Glacial, здесь мы видим просто большую упаковку из плотного картона с подъёмной крышкой, как капот автомобиля. Конструкция как у Hero. Оформление полностью соответствует стилистике, а дизайн и цвета в последнем поколении поменялись несильно.

Спереди опять находится тёмный фон, который разделён по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая, но Apex с каждым новым поколением всё больше уходит в разгон.

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Внизу находится группа из нескольких значков. Windows 11, WIFI 6E, далее три относятся к Intel и ещё три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync.

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Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus Z690 Apex. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят три косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, PCI-e 5.0, пять слотов для M.2 накопителей и разъём USB 3.2 Gen 2x2 PD60W. С таким функционалом это уже уникальная плата.

Ручки для переноски тут не предусмотрено как у Glacial, хотя весь этот набор тоже не из лёгких.

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Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт прозрачной пластиковой крышкой. Внутри лежит плата на целлофановой подложке. Под лотком находится отсек, где в разных его частях поделён весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он большой.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Наклейка с эмблемой ROG;
  • Два комплекта наклеек.

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Два кабеля для RGB лент;
  • Один разветвитель для RGB лент;
  • Один разветвитель для вентиляторов 4-pin FAN;
  • Комплект подключения Q-Connector;
  • Антенна беспроводного модуля;
  • Опора для видеокарты
  • Брелок для ключей.
  • Флешка;
  • Комплект термисторов;
  • ASUS ROG True Voltician;
  • Дочерняя плата ROG DIMM.2 с радиаторами;
  • ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 Card.

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В комплекте есть как уже знакомые устройства и компоненты, так и новые. Например, карту ROG DIMM.2 мы могли наблюдать уже несколько раз на других материнских платах ROG Maximus, а вот ASUS ROG True Voltician и ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 Card видим только здесь и сейчас.

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ASUS ROG True Voltician – очень интересное устройство, которое подключается по шине USB двумя разными способами. Можно снаружи через кабель, а можно сразу внутри через колодку. Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, который осуществляет мониторинг напряжений на плате в реальном времени. Вещь очень нужная и интересная, но профи предпочитают мультиметры.

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Здесь всё же нужно ждать пока загрузится ОС и запустится приложение. Как только это осознал, то сразу понимаешь, в чём тут самый жирный минус. А что делать, пока не запущена система и не установлен софт?

Однако мне идея очеь понравилась и нужно лишь подумать над независимой визуализацией значений и графиков. Небольшой экран мог бы выручить, и возможно уже намечены какие-то наработки в этом направлении.

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ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 Card – это тоже интересное устройство, которое предлагает установить накопитель типа M.2 PCI-e 5.0 в специальную плату, которая устанавливается в обычный слот PCI-e x16 на плате, который обеспечивается линиями PCI-e 5.0 от процессора. Это устройство вполне логичное и понятное, а сами накопители уже замаячили на горизонте.

В этом поколении Apex компания ASUS решила расширить функциональность и сделать устройство более необычным и универсальным.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Форма платы снова немного отличается от классической и это обусловлено вырезами по краям. В некоторых генерациях он был с правого края в районе портов SATA. Теперь небольшая выемка снизу и слева.

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Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата кажется более крупной и массивной, нежели раньше. Возможно потому, что форма Х уже не получается. Много больших радиаторов спереди.

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Это настоящая оверклокерская модель в новой линейке, поэтому у неё очень большой функционал и интересные возможности. Есть все самые известные и популярные функции для разгона: Retry, Safe Boot, Slow Mode, переключатель двух микросхем BIOS, V-LATCH и Flex Key.

Зависла система после разгона? Нужно перезагрузиться в безопасном режиме, чтобы подкорректировать настройки? Сразу нажимаем Safe Boot и дело сделано. Именно поэтому элементов спереди достаточно много.

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С обратной стороны платы элементов практически нет.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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В правом верхнем углу находятся разъёмы для подключения помпы, вентиляторов, подсветки, крупный сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и ещё множество различных кнопок и контактные площадки для замера напряжений на компонентах.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. С двух сторон здесь используются фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OPTIMEM III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-7000 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

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Питание процессора выполнено по схеме 24+0. По количеству каналов питания процессора это почти максимум. Похожая подсистема в Extreme и Extreme Glacial, а это уже совсем другой уровень. Фазы питания находятся сверху, слева и снизу. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1700.

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На каждый из 24 каналов приходится по одной ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

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Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый массив из трёх радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

Экранов и подсветки тут нет. Под боковым находятся несколько светодиодов прямо на плате, которые создают нужный антураж.

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В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

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Сразу под нижним радиатором находится ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2.

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Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал стандартный – алюминиевый сплав.

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Ещё один радиатор SSD накопителя также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.

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Правее находится крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка.

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Чипсет Intel Z690 закрыт прозрачным пластиковым колпачком и его легко снять.

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Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок, но два из них обеспечиваются отдельным контроллером ASMedia ASM1061. Выше находится коннектор питания PCI-e 6-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2.

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В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся два 4-pin разъёма для подключения вентиляторов. Далее идут две колодки USB 2.0, кнопка переключения BIOS, разъём 3-pin и контакты для замера температуры жидкости. Ещё есть переключатели V-LATCH, RSVD.

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Дале можно увидеть колодку USB 3.0 и ещё пару разъёмов для лент RGB: обычный и адресный.

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В левом нижнем углу находится разъём передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это, здесь также присутствуют электролитические конденсаторы.

Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082.

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Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего 4 слота расширения. Два PCI-e x16, один PCI-e x1 и один PCI-e x4. В последнем нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

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Слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen3 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся всего два разъёма M.2 для установки накопителей.

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Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Второй может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъёма PS/2;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Пять разъёмов USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. А в правом верхнем углу находится индикатор POST-кодов.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x1 Gen3;
1 - PCI-e x4 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFire
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;
2 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4;
2 x M.2 порта DIMM.2 – 2x PCI-e x4 Gen3;
(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя);
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 4 + 4x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 5 + 1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 х PS/2;
4 x USB 3.2 Gen1;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3,5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть пресеты для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если известны уже возможности памяти, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Охлаждение: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex версия BIOS – 0811;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-5200 Kingston FURY Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W GOLD.

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Тестирование

На этот раз я не стал использовать кастомную СЖО, которую задействовал при тестах версий Extreme и Extreme Glacial, а решил сдуть пыль с AIO EKWB и использовать её. Кстати, на материнских платах ASUS есть отверстия в плате для креплений систем охлаждения LGA 1200 и LGA 1700. И теоретически можно использовать старые кулеры, но это теоретически, а на практике возникают сложности.

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Даже если поставить систему на старые крепления, сразу возникают заморочки с прижимом. Его просто нет. А мощный процессор с небольшой площадью теплоотвода такого категорически не любит. Чуть что не так, сразу 100°C. Тут сразу видно, что никакого прижима нет.

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Инженеры из EKWB оказались хитрее и не позволили своим пользователям дальше использовать их AIO систему на халяву. Будьте добры, приобрести комплект EKWB EK-AIO LGA1700 Upgrade Kit. У них он стоит 0.01 евро, а тут легко это превращается в 300 рублей. По современным меркам – это недорого, но такие вещи, на мой взгляд, должны предоставляться пользователям бесплатно.

Так делает, например, Noctua, но если ты уже потерял свой чек за годы пользования, то и NM-i17xx-MP83 влетит в копеечку, и 300 рублями уже не отделаешься.

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Думаю, пора заканчивать лирику и переходить к сборке стенда. Она не вызывает сложностей. Всё проходит отлично и после проверки видно, что прижим есть и отпечаток хороший. После этого можно запускать систему и начинать тесты.

Сразу разгон, ведь такую плату использовать в штатном режиме – это преступление. Также бессмысленно использовать воздух – нужна хорошая СВО, хорошая память, и вообще всё хорошее, чтобы получилась сбалансированная система.

AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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А за ним подойдет очередь тепловизора и Prime95.

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Температурные показатели хорошие.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4082.

Заключение

ASUS ROG Maximus Z690 Apex продолжает традиции предшественников и движется в том же направлении, которое связано с расширением и улучшением возможностей разгона. Вместе с этим расширяется функциональность за счёт использования различных внешних плат, и вся эта конструкция, с одной стороны, получается громоздкой, а с другой – всё это устанавливать не нужно, если вы разгоняете на открытом стенде.

Все возможности самой платы ориентированы на отличный разгон. Для него есть все необходимые инструменты и функции, которые позволяют его упростить. В меню BIOS предусмотрены пресеты для разгона оперативной памяти, причём есть несколько экстремальных значений с напряжением 1.85 В. В плане использования именно для разгона – это самая сбалансированная плата в линейке. Обе модели Extreme крупные и тяжёлые, и с ними не так легко работать. Hero и Formula проигрывают по функциям разгона, но это не значит, что они ничего не могут, а вот Apex разгонит даже мёртвый процессор. Нет, чудес не бывает. По-прежнему нужно хорошее охлаждение, удачный экземпляр, который при небольшом напряжении берёт высокие частоты, и отличная оперативная память, способная работать на высокой частоте. Только тогда этот ансамбль заиграет, а сама новинка, к сожалению, не может самостоятельно решить всех вопросов.

С комплектом производитель не стал заморачиваться, а просто сделал его таким, чтобы догнать и опередить возможности других моделей. По поводу ASUS ROG True Voltician я уже всё сказал с самого начала. Идея неплохая, но можно было добавить беспроводной модуль для сопряжения со смартфоном и использовать его как экран мониторинга за напряжением. Думаю, производитель что-то придумает. ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 Card по сути из коробки уже сейчас даёт возможность пользователю использовать накопитель M.2 PCI-e 5.0, но пока это не так актуально и все пытаются нормально охладить и получить предельные скорости для PCI-e x4 Gen4. Уже сейчас разрабатывают варианты с тепловыми трубками, а скорее всего скоро мы увидим активное охлаждение для накопителей.

ASUS ROG Maximus Z690 Apex рождена для разгона и поможет его осуществить, но это лишь инструмент, которому нужны отличные материалы, чтобы он раскрылся во всей красе.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

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Kasyan
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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
Rey.B.
10:45
На складах сахар в мешках или больше. Просто паковать не успевают. - На это лето, сахар пойдёт прошлогодний. Он никуда не исчезнет.
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