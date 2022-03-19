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Деньги вперед: главные игры второй половины марта 2022 года

Рассказ о выходящих в марте играх будет неполон без упоминания нескольких топовых проектов и любопытных инди.
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Оглавление

Вступление

Продолжение рассказа о ключевых релизах месяца пострадало от вероломного переноса The Settlers и King Arthur: Knight’s Tale, но интересных новинок все еще хватает. Спасение Кейт Уокер из шахты, борьба с японскими призраками, фэнтезийная Borderlands – не заскучаешь.

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О хитах второй половины марта подробно известит наша традиционная статья.

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Syberia: The World Before

Жанр Квест
Разработчик Microids, Koalabs
Издатель Microids
Платформы PC
Дата выхода 18 марта 2022 года

Syberia первыми двумя частями покорила почти всех любителей квестов, но третья, вышедшая после тринадцатилетней паузы, оказалась разочарованием. Бенуа Сокаль, автор серии, и сам заявлял, что дилогия является завершенной историей, не требующей продолжения, но все же не сдержался. Как выяснилось, и «тройкой» ограничиваться он не захотел. Увы, узреть выход четвертой главы бельгиец уже не сможет – он ушел из жизни в мае минувшего года. И хотелось бы, чтобы игра стала достойным памятником своему художественному директору и сценаристу.

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Тем более Syberia: The World Before по амбициям затмевает предшественниц. Она охватывает сразу две истории: Кейт Уокер, застрявшей в соляной шахте в тайге, и Даны Роуз, начинающей карьеру пианистки в Вагене. Но есть нюанс. Старую знакомую мы будем выручать в 2004 году, а постигать азы музыкального искусства в компании 17-летней девушки – в 1937-м, когда Европа уже находится на грани войны. Естественно, их линии каким-то образом перекликаются.

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Авторы обещают, что мы раскроем тайны, «которые слишком долго оставались сокрытыми», но перед этим предстоит решить ряд головоломок. Например, нас могут попросить найти подходящий антикварный магазин, воспользовавшись телефонной книжкой и подсказками на карте. Или настроить причудливое пианино, исполненное в стимпанк-стиле. А как насчет выбора правильного ответа в диалоге? И пока мы будем пребывать в раздумьях, простимулировать мыслительный процесс попробует симфоническая музыка Инона Зура, писавшего композиции как для предшествующих частей, так и для, скажем, Fallout 4.

Syberia: The World Before даже не пытается выглядеть современной в техническом плане, но графические недостатки может прикрыть художественная работа Сокаля – даже в посредственной Syberia 3 ему удавались хорошие пейзажи. А вот насколько жизнеспособна в 2022 году окажется сама игра, еще большой вопрос, ответ на который в бесплатном прологе получить в полной мере не удалось.

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Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Жанр Экшен/RPG
Разработчик Team Ninja
Издатель Square Enix
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 18 марта 2022 года

Спрос на проекты в духе Dark Souls настолько велик, что в эту воронку затянуло даже вселенную Final Fantasy. Претворять в жизнь «новое видение» поручено Team Ninja, давно снискавшей себе славу на поприще «условно тяжелых» экшенов благодаря Nioh и Ninja Gaiden. Конечно, у Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin полно отличий, в том числе кардинальных, от хитов From Software, но общий дух прослеживается без особых усилий.

Как и намекает подзаголовок новинки, нас ждет псевдоремейк самой первой части «Фантазии» - с несколькими общими точками опоры в сюжете, сеттингом, вдохновленным FF1, и даже знакомыми боссами, такими как рыцарь Гарланд. Впрочем, «своего» у игры все же гораздо больше, только это не всегда хорошо. Из самых очевидных негативных примеров – предельно скучный главный герой по имени Джек, который так натужно орал про желание «уничтожить Хаос» на первых показах, что превратился в мем.

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Охота на Хаос объявлена потому, что его представители украли кристаллы, освещавшие королевство Корнелия, и погрузили мир во тьму (хороший способ оправдать блеклость декораций!). Спасать отечество Джек отправляется в компании двух ИИ-напарников, всегда готовых подставить плечо в бою. Сражения напоминают смесь Final Fantasy 7 Remake с Nioh, и их ключевая особенность – ограничений по выносливости нет, зато у всех участников появилась шкала энергии, отвечающей за поглощение урона и блокировку атак. Как только полоска пустеет, очередной пропущенный удар наносит колоссальные повреждения, а измученных таким образом монстров можно попросту казнить. Еще одна любопытная «фишка» - богатая система классов, между которыми можно переключаться чуть ли не на ходу, и чем больше используешь определенные умения, тем больше опыта на их прокачку получаешь.

В перерывах между битвами нам предлагают сортировать горы выпавшей из чудищ экипировки, исследовать локации ради открытия всех калиток, позволяющих потом срезать путь, и решать простенькие головоломки. Ну и в спокойной обстановке «любоваться» графикой, воскрешающей в памяти проекты для PlayStation 3. Но обертка-то ладно – у Nioh тоже с ней были проблемы; главное, чтобы начинка не оказалась с душком, а тут пока не все понятно.

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Ghostwire: Tokyo

Жанр Экшен
Разработчик Tango Gameworks
Издатель Bethesda Softworks
Платформы PC, PlayStation 5
Дата выхода 25 марта 2022 года

Синдзи Миками, один из отцов Resident Evil, в очередной раз решил отвлечься от переизобретения концепции survival horror на что-нибудь пободрее. Его Tango Gameworks, пока выпускавшая лишь серию Evil Within, пригласила режиссера анимаций Doom (2016) и превратила Сибую, один из специальных районов Токио, в поле битвы с полчищами привидений и демонов.

А больше на улицах никого и не осталось. Жители японской столицы, поглощенные таинственным туманом, были вырваны из собственных тел, после чего души очутились в плену у негодяя, носящего маску с рогами и красящего ногти. Спасти бедолаг под силу лишь Акито: парень не только пережил трагические события, но и, впустив в себя дух детектива Кей-Кея, отныне сам обладает сверхъестественными способностями. И, разумеется, противоречивые взаимоотношения двух сущностей станут одним из столпов сюжета.

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Размахивая руками и перекрещивая пальцы, главный герой творит натуральную магию, которая в то же время напоминает действие привычного нам оружия. Скажем, атаки водой схожи с выстрелами из дробовика, а огненные заклинания подобны обстрелу из гранатомета. Есть и более приземленные способы уничтожать противников - вроде лука и скрытных убийств из-за спины. Но следует проявлять особую осторожность, поскольку прикрывающиеся зонтиками люди без лиц, безголовые школьники, изуродованные женщины с большими ножницами и прочие звезды японской мифологии тоже не лыком шиты.

Примечательно, что авторы не стали лепить из Ghostwire: Tokyo линейный экшен и выпустят нас в открытый мир. Здесь можно торговать с дружелюбными демонами, разблокировать новые районы, избавляя от скверны врата Тори, скакать по крышам высоток, спасать души жителей Токио, изучать причудливые потусторонние миры и проверять городские легенды. Осталось все правильно сбалансировать – а эта задачка оказалась не по силам большинству создателей «песочниц». Может, этих пронесет?

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Tiny Tina’s Wonderlands

Жанр Шутер
Разработчик Gearbox Software
Издатель 2K Games
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 25 марта 2022 года

Tiny Tina’s Wonderlands – довольно запутанное по своему происхождению явление. Это спин-офф Borderlands, выросший из дополнения Tiny Tina's Assault on Dragon Keep ко второй части серии, которое уже после анонса своего полноценного сиквела было выпущено в качестве самостоятельного проекта. При этом разработка Wonderlands как олицетворения концепции «Borderlands в декорациях фэнтези» вообще шла больше десяти лет, и руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд назвал происходящее сейчас исполнением мечты.

Как и прежде, мы попадаем внутрь придуманной 13-летней Малышкой Тиной настольной игры, пародирующей D&D. Девочка создала целый мир, полный дивных мест и чудных противников вроде сухопутной акулы, и ждет от нас победы над Повелителем драконов – в одиночку или за компанию с товарищами (до 4 человек). Причем она готова менять правила и вводить новые испытания прямо на ходу. Оформление локаций в Стране чудес отражает детскую фантазию и окружающие ребенка предметы: к примеру, бурлящая желтая речка вполне может оказаться содержимым гигантской банки газировки, торчащей из скалы.

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Под аккомпанемент фирменных туповатых шуток нам предстоит заниматься знакомыми делами: испепелять и шинковать толпы монстров, а затем ковыряться в горах процедурно генерируемого оружия. Если не брать в расчет внешние признаки (допустим, вместо роботов тут скелеты и гоблины, а автоматы плюются сгустками яда и разрядами электричества), отличия от Borderlands минимальны. Так, на смену гранатам пришли заклинания с автоматической перезарядкой: сбросили метеорит на голову очередной виверне, подождали – и давай еще один. Под оружие ближнего боя выделен специальный слот, куда можно засунуть какой-нибудь двуручный меч либо легкий кинжал. Прокачка допускает создание мультиклассового персонажа из умений с шести основных веток. Ничего действительно существенного, в общем, не ждите.

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Но вряд ли перед Tiny Tina’s Wonderlands вообще поставлена задача удивлять. Она не просто педантично повторяет геймплей основной серии, но еще и таскает за собой многих старых персонажей, начиная с Торрга и заканчивая Железякой. Так что фанаты такую приверженность идеалам оценят, но если вы никогда не любили Borderlands, то сюда соваться смысла точно нет.

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На сдачу

  • Anno: Mutationem – экшен с элементами платформера и RPG, балующийся с ракурсами камеры и очаровывающий пиксельной киберпанковской картинкой (17 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5).

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  • Itorah – двухмерные приключения девочки с болтливым топором в мире, где она осталась последним человеком (21 марта 2022 года; PC).

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  • Expedition Zero – ужастик-«выживач» про исследователя аномальной сибирской зоны, разыскивающего пропавшую экспедицию (24 марта 2022 года; PC).

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  • A Memoir Blue – чемпионка по плаванию ныряет в воспоминания о своем драматическом детстве (24 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • Ikai – психологический триллер про жрицу, в чье святилище проникают демоны из японской мифологии (29 марта 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Switch).

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  • Starship Troopers - Terran Command – RTS в мире «Звездного десанта» хвастается большим влиянием топографии на сражения людей с гигантскими жуками (31 марта 2022 года; PC).

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  • Weird West – изометрическую экшен/RPG про Дикий Запад, изменившийся под влиянием потусторонних сил, делает новая команда бывшего президента Arkane Studios Рафаэля Колантонио (31 марта 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

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Александр Кошта aka Top

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