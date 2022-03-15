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Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)

Процессор Core i5-12400 – это то, чего ждали многие поклонники фирмы Intel, и она сделала им сказочный подарок.
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Оглавление

Вступление

На страницах нашего ресурса мы уже познакомились с процессорами Intel Core 12 поколения со свободным множителем. Это были модели Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Их нельзя назвать в полной мере народными, поскольку их стоимость высока, а основная масса потребителей выбирает что-то попроще (и может быть даже без разгона). Кто-то категорически не хочет платить за энергоэффективные ядра потому, что просто не понимает, зачем они нужны в настольном компьютере, за которым хочется не только работать, но и играть в современные игры. Поэтому сложно представить, что эти слабые ядра будут в этом помогать.

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Также у моделей с заблокированным на повышение множителем есть ещё одно достоинство – меньшее энергопотребление за счёт другого теплового пакета. Понятно, что в этом случае за нас всё оптимизировали и мы можем только стоять рядом и смотреть, не принимая участия. Там, где оверклокера такое расстроит, обычный пользователь скажет, ну и что, ведь производительность всё равно будет выше, чем у предыдущего поколения. А точно это так? Вот тут начинаются сомнения, ведь были времена, когда в компании Intel сели на коня с надписью 4C8T и гнали несколько лет, увеличивая скорость процентов на 5-7 в год. Конь долго скакал, пока его не объехала красная машина Ryzen, но сам он от этой скачки оброс жирком и стал инертным, потому что продолжал гнать дальше. А дальше все помнят, как развивались события.

По традиции компании Intel, когда в настольном сегменте архитектура заходит в тупик и ей нужно обновление, инженеры посматривают в сторону мобильных решений и черпают вдохновение оттуда. Подобное можно было наблюдать с появлением поколения Core, после заката эпохи Pentium 4. Нечто похожее произошло сейчас, но здесь «обкаткой» послужила модель Tiger Lake. Именно на ней можно было наблюдать переходный контроллер с редкой памятью LPDDR4X и 10 нм техпроцесс. Понятно, что архитектура была усовершенствована и доработана, а ключевой особенностью стали те самые энергоэффективные ядра, которые нужны именно в мобильных устройствах.

Пока неизвестно, как это приживётся в настольном сегменте, но в компании твёрдо решили идти по этому пути и развивать его, хотя ещё есть классические модели, где их нет, но при этом всё остальные решения присутствуют в полном объёме. Одним из таких процессоров стал Intel Core i5-12400, который мы сегодня рассмотрим. Его также можно использовать с памятью DDR5, а ещё он обеспечивает поддержку PCI-e 5.0 и при этом дешевле модификаций со свободным множителем.

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Лично мне больше импонирует модель с буквой F на конце, что означает отсутствие встроенной графики, а ещё лучше Intel Core i3-12100F, ведь для меня зачастую хватает той самой лошади 4C8T к которой нас приучали лет семь. Сегодня состоится битва с моделями прошлого поколения и с некоторыми процессорами конкурирующей фирмы. Всё? Нет, ещё будем разгонять до 5 ГГц.

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Упаковка и комплектация

Все прошлые процессоры поставлялись не в BOX поставке, а скорее OEM и поэтому какой-то особенной упаковки не было. У двух моделей был медиа комплект, но у него нет ничего общего с розничными моделями. Причём у флагманских версий нет в комплекте кулера потому, что им скорее нужна AIO система, а у младших моделей он есть и мне показалось даже очень неплохой.

Однако в любом случае сперва нас встречает голубенькая коробка.

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Только с этими коробками я обратил внимание, что от старшей модели к младшей синий цвет в оформлении светлеет. У Intel Core i9-12900K он тёмно-синий, у Core i7-12700K – уже просто синий, Core i5-12400 – голубой, Core i3-12100 – лазурный.

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Самой важной на упаковке является информационная наклейка с штрих-кодами и различной информацией. Например, указана модель, объём кэш памяти, сокет. Номер S-spec: SRL5Y. Также есть код продукта, серийный номер и Batch.

Уже в который раз за последнее время оформление меняется и это неплохо потому, что благодаря этому можно сопоставить эмблему в CPU-Z и поколение.

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Коробка заклеена двумя наклейками. Одна та самая информационная, а другая маленькая с индикатором отклеивания. Ещё прямо снаружи есть окошко, свозь которое можно увидеть маркировку на тепло-распределительной крышке процессора. Такое было и раньше, поэтому ничего удивительного нет.

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Внутри находится картонный каркас. В него упакован кулер, процессор в прозрачном пластиковом контейнере и книжечка с наклейкой на корпус.

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Комплект стандартный, тут даже описывать особо нечего, кроме нового кулера. Вот это действительно «зверюга».

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Мне тоже сначала показалось, что это баловство. Однако я уверен, что 65 Вт он сможет отвести. Конструкция проста и вместе с тем эффективна, а главное смотрится очень симпатично. По конструкции он сильно напомнил DeepCool Theta 16 PWM.

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Там тоже используется крупный медный сердечник, вокруг него алюминиевый радиатор в виде цилиндра с лепестками рёбер, расходящихся из центра. Сверху находится вентилятор с ШИМ управлением. Похожая конструкция реализована здесь. Термоинтерфейс нанесён сразу, а масса составляет почти 350 г.

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Я тоже сначала не совсем понял много это или мало. Потом взвесил все, что было под руками. Был какой-то кулер с медным основанием и двумя медными тепловыми трубками.

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Ещё один был полностью из алюминия, но с похожей конструкцией.

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Идея такой концепции убивает сразу двух зайцев. Вентилятор дует сверху, поток воздуха проходит через рёбра, охлаждает их, а затем он расходится по поверхности платы, обдувая околосокетное пространство. Охлаждается сразу процессор и транзисторные сборки.

Именно поэтому такие модели в основном используются на бюджетных моделях, для установки в бюджетные платы, где нет крупных радиаторов на транзисторах.

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Сборка стенда и настройка

Когда под руками есть всё самое необходимое «железо», то сборка не представляет каких-то проблем. Также отлично дела обстоят с запуском и настройкой. Ещё раз хочу подчеркнуть, что с этой платформой было меньше всего проблем, чем с любой другой выходящей в последнее время.

Процессор был обычный Intel Core i5-12400. Это не какой-то инженерный отобранный сэмпл, а простой рядовой BOX.

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Внешне он, конечно, сильно отличается от предшественников и хорошо заметно, что контактные площадки разной формы и есть меньше по размеру.

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В сокете ножки ещё меньше и тоньше. Процессор в гнездо лучше не ронять потому, что ремонт может превратиться в муку. Платы дорогие, процессоры не дешёвые, памяти нет – поэтому действовать нужно максимально аккуратно и местами даже не дышать. Всё можно делать только после установки процессора, памяти и успешного старта системы. Ведь всё можно спалить только одним блоком питания и такие случаи уже бывали.

Рамка сокета здесь открывается в другую сторону. Раньше она открывалась в сторону рычага, а сейчас наоборот.

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Есть ещё нюансы с установкой памяти. Тут надо быть бережнее из-за того, что умельцы разместили ключ на DDR5 почти по центру. Я думаю, что человек не опытный сможет ошибиться. На всякий случай, хочу напомнить, что память надо устанавливать чипами (если, с одной стороны) и наклейками к сокету.

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Система собирается просто и быстро, но важно помнить про охлаждение. Для нового поколения процессоров с литерой K или KF на конце лучше использовать воду. Также важно помнить про новое крепление, хотя на платах ASUS есть отверстия под кулеры LGA 1200. Установите и потом сразу снимите, чтобы убедиться, что прижим есть. Дальше я устанавливал с нуля Windows 11 и ставил все драйвера.

Больше всего проблем мне доставила именно операционная система. Все обновления и патчи на момент тестирования были установлены, падения производительности процессоров AMD не было, что будет сразу заметно по результатам.

Разгон

Всем известно, что разгона на процессорах с заблокированным множителем нет. Но это только теоретически. Можно допустить, что инженеры Intel промахнулись и оставили возможность разгона ЦП через шину BCLK на платах с внешним тактовым генератором по случайности, но я в это не верю. Скорее всего, они разумно предположили, что никто в здравом уме не будет покупать дешёвый процессор и дорогую материнскую плату. Это выглядело бы странно, и поэтому они оставили эту лазейку, чтобы потом можно было к этому подогреть интерес и заявить, что так делать нельзя.

Однако прежде чем переходить к разгону, посмотрим на работу процессора в нагрузке.

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Хорошо заметно, что процессор потребляет больше, чем 65 Вт. Штатный кулер сделан с запасом и способен справиться с нагрузкой 100 Вт.

Сам разгон осуществляется очень просто. Я записал видео BIOS материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Hero, чтобы были видно настройки. При этом не было цели покорить максимальные значения, задачей являлось взять частоту 5 ГГц на воздушном башенном кулере Noctua NH-D15.

Теперь посмотрим, как изменилась картина с энергопотреблением в нагрузке. Естественно, оно прилично выросло потому, что было поднято напряжение до 1.3 В. В нагрузке оно проседает до 1.275 В, но это особой роли не играет. Температура становится заметно выше, но пока ещё не критично.

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Также я немного разогнал оперативную память, чтобы был баланс.

Думаю, с настройками всё ясно и нужно переходить к тестированию, но для начала посмотрим на конфигурации тестовых систем.

Тестовые стенды

AMD Ryzen 5 3600

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  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 (3600 / 4200 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ProArt X570-Creator WIFI, версия BIOS – 0607;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

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AMD Ryzen 5 5600X

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  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X @ (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ProArt X570-Creator WIFI, версия BIOS – 0607;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

450x275 36 KB. Big one: 1000x611 139 KB

AMD Ryzen 5 5600GE

450x300 40 KB. Big one: 1000x666 166 KB
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE (3400 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B550M ZAKU II WIFI, версия BIOS – 2423;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

450x275 30 KB. Big one: 1000x611 118 KB

AMD Ryzen 5 5600GE OC

450x299 40 KB. Big one: 1000x665 163 KB
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE @ 4600 МГц;
  • Остальная конфигурация не менялась.

450x276 30 KB. Big one: 1000x614 117 KB

Intel Core i5-10400

450x299 46 KB. Big one: 1000x664 183 KB
  • Процессор: Intel Core i5-10400 (2900 / 4300 МГц база/турбо) no limits;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero, версия BIOS – 1202;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

450x275 36 KB. Big one: 1000x611 141 KB

Intel Core i5-11400

450x299 47 KB. Big one: 1000x664 185 KB
  • Процессор: Intel Core i5-11400 (2600 / 4400 МГц база/турбо) no limits;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero, версия BIOS – 1202;
  • Память: 2 x 8 Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

450x275 37 KB. Big one: 1000x611 140 KB

Intel Core i5-12400

450x299 47 KB. Big one: 1000x664 189 KB
  • Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS – 0702;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Tb;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

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Intel Core i5-12400 @ 5ГГц

450x299 47 KB. Big one: 1000x664 191 KB
  • Процессор: Intel Core i5-12400 @ 5ГГц;
  • Остальная конфигурация не менялась.

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Результаты тестов

На скриншотах выше приведены настройки каждого стенда. Они не совсем штатные, но и в режиме «из коробки» такие системы никто не использует. Замечу, что оставить конфигурации на Ryzen с памятью в режиме DDR4-2400 было бы некорректно, поэтому будут результаты народных DDR4-3600 и DDR4-4000, чтобы показать, что между памятью DDR4 и DDR5 не такая уж большая пропасть.

В первой статье цикла некоторые расстроились, что процессоры AMD были в стоке и результаты были какие-то не те, но я сам лично сравнивал их с другими в интернете еще до публикации и они были корректные. Тут я разогнал AMD Ryzen 5 5600G, иначе поклонники AMD могут опять расстроиться.

CPU-Z Benchmark

CPU Single Thread, Marks


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CPU Multi Thread, Marks


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AIDA64 6.60.5900 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт/с


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Memory copy, Мбайт/с


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Memory latency, нс


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AIDA64 CPU Queen Benchmark

Marks


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Geekbench 5

Single-Core Score


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Multi-Core Score


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Corona 1.3 Benchmark

Render Time, секунды


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Cinebench R20

CPU, pts


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CPU Single core, pts


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Cinebench R23

CPU, pts


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CPU Single core, pts


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Winrar 6.10

Кбайт/с


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7-Zip 21.07

Упаковка итоговый, MIPS


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Распаковка итоговый, MIPS


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Общий рейтинг, MIPS


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SPECviewperf 2020 (FHD)

3dsmax-07, fps


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catia-06, fps


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creo-03, fps


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energy-03, fps


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maya-06, fps


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medical-03, fps


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snx-04, fps


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PCMark 10

Overall, Marks


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Essentials, Marks


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Productivity, Marks


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Digital Content Creation, Marks


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Gaming, Marks


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3DMark CPU Profile

MAX Threads, Marks


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16 Threads, Marks


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8 Threads, Marks


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4 Threads, Marks


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2 Threads, Marks


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1 Threads, Marks


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3DMark Time Spy

Score, Marks
Больше – лучше


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Unigine Superposition FHD

Score, Marks
Больше – лучше


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Metro Exodus, FHD, High

min/avg, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Far Cry 5, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Shadow of the Tomb Raider, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Red Dead Redemption II, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Assassin’s Creed Valhalla, FHD, MAX

min/avg, FPS
Больше – лучше


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Заключение

Intel Core i5-12400 – это то, чего ждали многие поклонники фирмы Intel, и она сделала им сказочный подарок. Единственное, я так и не понял: вышло ли это случайно или изначально был план по выпуску процессора с заблокированным множителем, который можно разогнать до 5 ГГц без каких-то проблем.

Даже с Core i5-12600К мне приходилось возиться больше, хотя там на первый взгляд все просто: поднимай напряжение и ставь множитель. Конечно, нужна дорогая материнская плата на Intel Z690 и оперативная память DDR5. Однако всё может измениться, если выйдут модифицированные версии BIOS для других моделей. Пока разгон получается не совсем рентабельным и об этом бессмысленно спорить, но он есть и отличный.

Даже без всяких разгонов новое поколение Intel демонстрирует солидную прибавку в скорости во всех приложениях. Особенно это касается тех программ, где важную роль играет увеличение уровня производительности на ядро, а таких большинство. Прибавку в скорости можно заметить и в игровых приложениях, что очень понравится геймерам.

Уровень тепловыделения в штатном режиме очень скромный, а в разгоне хватит любого башенного кулера с четырьмя тепловыми трубками. Немаловажным плюсом умеренного энергопотребления является возможность работы на доступных материнских платах, у которых не так много фаз питания и нет охлаждения транзисторов.

Понятно, что процессор Intel Core i5-12400 не дотягивает до уровня Core i5-12600K, но это не нужно самому производителю, чтобы не создавать конкуренцию внутри. Разгон немного поправляет ситуацию и местами можно заметить схожий уровень быстродействия, однако в самой компании Intel негативно относятся к оверклокингу, ругаются и даже грозят снять с гарантии.

С ценами сейчас сложно ориентироваться, но может встать такая дилемма: купить материнскую плату проще и процессор с большим количеством ядер/потоков или топовую плату с недорогим процессором и разогнать? Оверклокеры, скорее всего, выберут разгон потому, что это всегда интересно и увлекательно, а обычный пользователь, подумав, выберет первый вариант, как наиболее разумный.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании Intel за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i5-12400.

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Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
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Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
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Автоконцерны потеряют 13 млрд евро в год за санкции против РФ
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Привычно прямоугольный смартфон Sony Xperia Ace 3 станет конкурентом iPhone SE 2022
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Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
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Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
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Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
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Илон Маск не будет продавать Догикоин и Биткоин, но советует инвестировать в акции и недвижимость
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Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
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GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl
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Спидраннеры продолжают совершенствоваться: Elden Ring уже пройдена менее чем за 37 минут
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На фоне роста цен на топливо спрос на электромобили Tesla в США вырос в два раза
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Проект YouTube Vanced закрыт
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Организаторы Warcraft III Nations League исключили российскую сборную, которая была фаворитом соревнования
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Bernigan
09:50
Народ уничтожают ваши же, под руководством США, для показухи всему миру, как и было с ДНР и ЛНР, из за чего Россия и пошла на их защиту
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
Пономарев Александр
09:49
да изи бюджет)
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
Vasyan
09:49
Лишь бы не начали после этого душить Медиатек, как сделали с Хуавеем. США не любит равнозначных конкурентов
Смартфоны на Dimensity 9000 будут дешевле и быстрее конкурентов на Tensor, Exynos и Snapdragon
Togtyui
09:49
О, да, детка!!
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
Эдуард Кузнецов
09:49
На Западе резко возрос спрос на роскошные бомбоубежища стоимостью от $300К
Slow Mo
09:49
Чётко это когда уничтожена верхушка и виновные ,а не весь народ
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
AlexChi Rus
09:48
да обоссаться нормальное. в офисе было 6 компов на мамках h81 от асуса. с i3 4170 и что? все сдохли не прошло и 5 лет.
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
cag
09:48
Сколько же статей было пред оплачено ...
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
Виталий Shokerxxx
09:48
в украине сразу видно укробота.. беларусь ваще себя кормит..
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Hakuna Matata
09:47
вы хотели поменять 1066 на 590? весьма странная хотелка.
Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
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