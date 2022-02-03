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Вступление

Компания ASUS всегда трепетно относится к своим фанатам, геймерам и энтузиастам, поэтому анонс материнских плат на старшем чипсете Intel Z690 обещал обновление модельного ряда производителя и появление новых продуктов.

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На старте продаж разработчики представили 19 различных моделей – от рабочих и игровых решений до топовых решений для оверклокерских достижений. Линейка ROG Maximus относится к флагманским продуктам. В новом поколении производитель отказался от римской цифры в наименовании, поэтому материнская плата ASUS ROG Maximus Formula, всегда стоящая особняком, стала называться более приземленно.

Модель ROG Maximus Z690 Formula предназначена для энтузиастов и моддеров, стремящихся к достижению максимального результата за счет комплекса инноваций и его грамотной реализации. Разработчиками ASUS предусмотрены усиленная подсистема питания с водоблоком области силовой зоны VRM, улучшенная организация подключения внешнего оборудования и систем охлаждения, POST-индикация органов управления, не говоря уже про переосмысленный белоснежный дизайн.

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Maximus Z690 Formula; код производителя: ROG MAXIMUS Z690 FORMULA.

Модель: ASUS ROG Maximus Z690 Formula;

Сокет: Intel LGA 1700;

Поддерживаемые процессоры: 12th?Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron processors;

Оперативная память: 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR5-6400+ MHz (OC);

Слоты расширения:

2 х PCIe 5.0 x16;

1 х PCIe 4.0 x4.

Сетевые контроллеры:

Marvell AQC113CS 10G LAN;

Intel Wi-Fi 6E AX210.

Аудиокодек: 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC4082;

Питание материнской платы: ATX 24-pin, 2 x 8-pin ATX 12V, 6-pin PCIe;

Разъемы на задней панели:

2 x Thunderbolt 4 USB Type-C port(s);

7 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A + 1 x USB Type-C);

3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A);

1 x HDMI port ;

1 x Wi-Fi Module ;

1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port;

5 x Gold-plated audio jacks;

1 x Optical S/PDIF out port;

1 x BIOS FlashBack button;

1 x Clear CMOS button.

Форм-фактор: ATX.

Внешний вид и особенности дизайна

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В линейке материнских плат ROG Maximus Formula произошли некоторые события, достойные отдельного упоминания в тексте. Прошлая модель ASUS ROG Maximus Z490 Formula была представлена более полутора года назад и являлась новым эталоном в своем жанре, заслужив несколько наград и похвалу пользователей.

Появление чипсета Intel Z590 компания ASUS решила пропустить, поэтому гипотетическую ROG Maximus Z590 Formula свет так и не увидел с актуальными технологиями. Вероятно, разработчики посчитали выпуск такого продукта избыточным и сконцентрировались на разработке нечто большего. А нечто большее и стало сегодняшним сюрпризом.

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula стала откровенным шагом вперед и переосмыслением незыблемых основ.

Новинка выполнена в белоснежном дизайне металлической брони и основных радиаторов с минимальным количеством символики и декоративных изысков. В настоящее время белый цвет становится оттенком премиума и таким образом производитель подхватывает эстафету, вступая в новую эру.

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ASUS ROG Maximus Z690 Formula исполнена на черном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм. Ее младшая разновидность ASUS ROG Maximus Z690 Hero в свою очередь отличается полностью черным внешним видом, отсутствием бэкплейта и лишена водоблока CrossChill EK III подсистемы питания в пользу привычного радиатора.

Материнская плата построена на процессорном сокете Intel LGA1700 и поддерживает процессоры Intel Gen12. Разработчики заблаговременно позаботились о своих пользователях использованием двойных монтажных отверстий для систем охлаждения, совместимых для кулеров и СЖО с креплениями прошлого сокета LGA1200, без необходимости смены последнего.

Процессорный разъем окружает цельнометаллический доспех – водоблок компании EKWB CrossChill EK III с покрытием силовой части и дополнительной броней.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR5, максимально поддерживаемый объем достигает 128 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 4800 МГц в штатном режиме и в диапазоне 5000 – 6400+ МГц при оверклокинге.

Питание организовано по схеме «24 + 2x8 + 6» pin, где последний коннектор направлен на усиленное питание слотов PCI Express x16 и стабильную работу графических ускорителей в разгоне для достижения лучших результатов на пределе своих возможностей. А также он направлен для поддержки питания USB 3.2 портов, через которые могут заряжаться мобильные устройства в режиме быстрой зарядки.

Для реализации лучших идей в ASUS ROG Maximus Z690 Formula инженеры перегруппировали многие разъемы для удобства пользования. В верхнем правом углу расположились диагностические светодиоды ASUS Q-LED и индикаторы POST, окруженные четырьмя портами для подключения вентиляторов и подсветки.

Топовые материнские платы не могут позволить себе отсутствие кнопок управления, поэтому здесь представлены включение, перезагрузка и программируемая клавиша Flexkey под личные нужды.

Дополнительное питание аккуратно замаскировано металлическими элементами дизайна и каркаса.

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Перфекционисты будут приятны видеть симметричное расположение двух колодок портов USB 3.2 и шести коннекторов SATA-III, спрятанных под кожухом. Дополнительная колодка порта USB 3.2 Gen2x2 Type-C для фронтальной панели корпуса находится выше.

Основную часть материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula накрывает основная белая пластина. В центре новинки располагается фирменный LCD-дисплей с диагностической и полезной информацией о системе.

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На борту героини обзора располагается неприметная кнопка с наименованием технологии PCIe Slot Q-Release.

Посредством натяжного тросика основное название функции это открывание защелки главного слота PCI Express 5.0 x16 с видеокартой, который нередко бывает перекрыт массивной системой охлаждения процессора или графического ускорителя.

Нижняя секция ASUS ROG Maximus Z690 Formula представляет открытый блок различных интерфейсов для подключения всевозможных устройств и оборудования: вентиляторов, портов USB, датчиков потока и температуры, подсветки и многое другое.

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Основная пластина располагается между слотами PCI Express x16 и фиксируется четырьмя винтами.

За нею открывается LED-дисплей и парочка разъемов M.2. Если присмотреться к панели, то разглядим интересные и порой забавные надписи, посвященные серии ROG от самих разработчиков.

На следующем уровне находится большой алюминиевый радиатор чипсета Intel Z690, лишенный внешнего влияния и воздушного обдува.

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Для расширения функциональности ASUS ROG Maximus Z690 Formula снабжена тремя слотами PCIe:

PCI Express 5.0 x16;

PCI Express 5.0 x16;

PCI Express 4.0 x16.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280;

Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

ASUS ROG Maximus Z690 Formula поставляется отдельной платой расширения ROG HYPER M.2, имеющая следующие интерфейсы:

Первый слот Hyper M.2 – поддержка накопителей PCIe 5.0 x4, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот Hyper M.2 – поддержка накопителей PCIe 4.0 x4, 2242/ 2260 /2280 /22110.

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Распределение линий и интерфейсов между слотами M.2 желательно дополнительно рассмотреть и изучить в документации.

Бэкплейт новинки демонтируется первым перед изучением внутреннего строения новинки. Он является и пассивным радиатором для обратной стороны PCB, имея в области мосфетов полоски термопрокладок.

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula без элементов многочисленной брони. Скажем откровенно, чтобы раздеть героиню обзора потребуется терпение и сноровка, поэтому без определенных целей делать этого не рекомендуется. Наконец можем познакомиться и с обратной стороной платы.

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В качестве звукового кодека на ASUS ROG Maximus Z690 Formula используется 7.1-канальный ROG SupremeFX ALC4082 с цифроаналоговым преобразователем ESS ES9018Q2C.

На фотографии представлена россыпь элементов системы охлаждения и декоративных металлических накладок.

Подсистема питания материнской платы охлаждается двумя радиаторами без тепловой трубки, сцепленные вместе. В конструкции водоблока CrossChill EK III используется канальная структура.

Непосредственно подсистема питания насчитывает 21 фазу и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема Renesas RAA229131, которая работает по формуле (10+1). В качестве сборок применены Renesas RAA22010540 с максимальной силой тока 105А.

Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

2 x Thunderbolt 4 USB Type-C port(s);

7 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A + 1 x USB Type-C);

3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A);

1 x HDMI port ;

1 x Wi-Fi Module ;

1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port;

5 x Gold-plated audio jacks;

1 x Optical S/PDIF out port;

1 x BIOS FlashBack button;

1 x Clear CMOS button.

Упаковка и комплектация

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula поставляется в огромном ларце с заснеженной полиграфией и удобной ручкой для переноски, которая выручит вас при транспортировке новинки к своему убежищу.

Боковая надпись «Для тех кто осмелится» бросает дерзкий вызов нашему герою. Хотя на месте производителя я бы разместил ее на официальном сайте или в магазине, чтобы привлечь еще больше внимания и разжечь интерес.

Внешний дизайн коробки очень сдержан и небросок. Огромный логотип разбавлен фирменными геймерскими лозунгами. Нижняя секция отдана на перечисление поддерживаемых функций и технологий – Support Windows 11, память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, сокет LGA1700.

Аккуратно поворачиваем упаковку обратной стороной, на которой производители всегда поясняют основные достоинства новой модели. Среди таковых разработчики выделяют уникальный водоблок CrossChill EK III и подсистему питания, переработанную организацию дисковой подсистемы M.2, наличие Thunderbolt четвертого поколения.

Изящным движением откладываем материнскую плату и открываем поддон, скрывающим настоящее Эльдорадо! Первым делом знакомимся с руководством пользователя, набором наклеек ASUS ROG и брошюрой.

Далее на очереди комплект кабелей SATA-III в резиновой и тканевой оплетках, пара удлинителей-переходников подсветки, брелок-ремешок ASUS ROG, антенна Wi-Fi/BT, подставка-держатель для видеокарты (между прочим ценный аксессуар) и USB-накопитель с необходимыми драйверами.

И последний элемент комплектации, вызывающий наибольший интерес – плата расширения ROG HYPER M.2.

Новинка выполнена в полноразмерном формате PCI Express и неподготовленным пользователем может быть принята за видеокарту. В текущих реалиях – отличный бонус к материнской плате!

Процитируем слова производителя: «Чтобы подключить еще больше накопителей M.2 - возможно, на еще более высокой скорости, - воспользуйтесь включенным в комплект поставки адаптером ROG HYPER M.2. он предлагает пару слотов M.2, один из которых поддерживает режим PCIe 5.0 - вдвое более быстрый, чем PCIe 4.0».

Возможности BIOS

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной черно-красной палитрой и набором актуальных технологий для реализации возможностей LGA1700й. В качестве демонстрации различных вкладок и опций просим ознакомится с ниже представленным роликом.

За подробное видео отдельное спасибо коллеге Андрею Понкратову aka wildchaser.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Formula (Intel LGA 1700);

Процессор: Intel Core i7-12700K;

Система охлаждения: EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: XPG Lancer DDR5 5200MHz 2x16GB;

Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula был обновлен до последней версии за номером «0811».

В тестировании использовался процессор Intel Core i7-12700K.

В качестве оперативной памяти использовался актуальный комплект XPG Lancer DDR5 5200MHz объемом 32 Гбайт с таймингами CL38.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Maximus Z690 Formula

«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Formula с версией BIOS 0811 следующее: CPU бустит до 4900 МГц по всем ядрам, в режиме стресс-теста с AVX для восьми P-ядер средняя частота составляет 4700 МГц. Температура с жидкостной системой охлаждения EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB держится на отметке 71-75°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 60 Вт, в выключенном состоянии 1,65 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 200 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Maximus XII Formula, не превышающие 45°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Maximus Z690 Formula с процессором Intel Core i7-12700K. Кольцевая шина по умолчанию функционирует на отметке 3600 МГц.

В текущее непростое время заполучить высокочастотный комплект памяти DDR5, потенциал которого смогла бы раскрыть материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula, не удалось.

Однако, несмотря на данный фактор, новинка отлично продемонстрировала другие сильные стороны. На примере набора XPG Lancer DDR5 5200MHz материнская плата подняла частоту оперативной памяти на один шаг до 5400 МГц, и удалось понизить основные и вторичные тайминги.

Для раскрытия потенциала Intel Core i7-12700K на материнской плате практически не потребовалось делать лишние движения, а лишь выставить множитель x50 для производительных P-ядер и множитель x39 для энергоэффективных E-ядер. В таком состоянии и снимались дальнейшие результаты.

Cinebench R23

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.9.5

Memory = 8192, GFlops





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WinRAR 6.02 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Подсистема питания ASUS ROG Maximus Z690 Formula оснащена не привычным ребристым радиатором, а крупным монолитным водоблоком, лишенного повышенной площади для рассеивания тепла.

Однако благодаря своей массе и габаритам даже без включения его в основной контур СЖО он легко справляется с потреблением процессора 180-230 Вт, поэтому и более горячий производительный Intel Core i9-12900K новинке не помеха.

Температура зоны VRM, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Системная логика Intel Z690 (по полученным из нескольких обзоров данным) оказалась горячее прошлых поколений, и среднее значение составляет 50-60°C.

В случае материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula температура оказывается ниже благодаря большому радиатору и частичному переносу перфорации на защитную пластину от теплого воздуха, генерируемого видеокартой.

Температура чипсета, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Заключение

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula занимает интересное положение в линейке ROG Maximus, будучи предтоповым решением с одной стороны и имея альтернативную версию ROG Maximus Z690 Hero в черном исполнении с некоторыми незначительными изменениями. Отличиями, которыми выделяют новинку в своем сегменте, являются водоблок CrossChill EK III подсистемы питания и премиумный белый дизайн.

После детального изучения приходим к заключению, что материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula вписывается в концепцию топового игрового ПК настоящего энтузиаста и оверклокера. Основные достоинства модели заключаются в отличном оснащении и качественном охлаждении, позволяющем подключиться к контуру СЖО и добиться экстремального разгона. Среди прочих можно назвать сетевые интерфейсы последнего поколения, качественный звук и USB 3.2 Gen2x2 Type-C, кнопки управления и POST-коды. Перечислять, что понравилось в новинке можно долго, поскольку разработчики выполнили поставленную перед ними задачу.

Если вы читали наш обзор прошлой модели, то наверняка заметили, что компания ASUS прислушалась и устранила многие замечания, например, USB-накопитель заменил DVD-диск, появилась программируемая кнопка FlexKey для собственных задач (изменение подсветки и другие настраиваемые функции). Для крайних нужд не хватает резервной микросхемы BIOS, хотя вместо нее представлены кнопки сброса и перепрошивки. В любом случае инженеры постарались по максимуму.

В итоге материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Formula станет отличным выбором для энтузиастов и требовательных пользователей, которые хотят собрать систему на базе LGA 1700 надлежащего качества и с полным спектром возможностей.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: