Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500 и Core i5-10400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700.
Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и работает с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. Ее соперник Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3600-4100 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4200 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 12Gb и Radeon RX 5700 8Gb.
Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала система Core i5-10400F & Radeon RX 5700. Второе место разделили связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. Третья строчка осталась за конфигурацией Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.
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Biomutant
В слэшере Biomutant первое место заняли связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060. На второй строчке расположились конфигурации с видеокартой компании AMD.
Cyberpunk 2077
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Core i5-10400F & Radeon RX 5700 на 8%-12%.
Days Gone
В зомбо-шутере Days Gone и автогонке F1 2020 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в прошлом проекте.
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F1 2020
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Horizon Zero Dawn
В знаменитой игре Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали одинаковые результаты.
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Mafia Remastered
В оставшихся двух проектах (Mafia Remastered и Watch Dogs Legion) вновь лидировала связка Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.
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Watch Dogs Legion
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Лидеры продемонстрировали комфортную производительность во всех проектах без исключения.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую позицию заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. На второй позиции расположилась связка Core i5-10400F & Radeon RX 5700, замкнул трио лидеров игровой компьютер Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опережала связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была в паритете со связкой Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Horizon Zero Dawn.
- Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была медленнее связки Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Assassin's Creed Valhalla.
Система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опередила связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в шести играх из восьми протестированных, показала равные результаты в одном проекте и отстала в одной игре.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность первое место заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.
Итак, в противостоянии Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700 победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она уверенно лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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