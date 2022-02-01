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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500 и Core i5-10400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700.

Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и работает с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. Ее соперник Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3600-4100 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4200 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 12Gb и Radeon RX 5700 8Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала система Core i5-10400F & Radeon RX 5700. Второе место разделили связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. Третья строчка осталась за конфигурацией Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.

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Biomutant

750x210 62 KB

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant первое место заняли связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060. На второй строчке расположились конфигурации с видеокартой компании AMD.

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Core i5-10400F & Radeon RX 5700 на 8%-12%.

Days Gone

750x270 62 KB

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone и автогонке F1 2020 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в прошлом проекте.

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F1 2020

750x380 62 KB

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

1% low и average FPS

В знаменитой игре Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали одинаковые результаты.

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Mafia Remastered

750x290 62 KB

1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах (Mafia Remastered и Watch Dogs Legion) вновь лидировала связка Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1% low и average FPS

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Лидеры продемонстрировали комфортную производительность во всех проектах без исключения.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую позицию заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. На второй позиции расположилась связка Core i5-10400F & Radeon RX 5700, замкнул трио лидеров игровой компьютер Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опережала связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
  • Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была в паритете со связкой Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Horizon Zero Dawn.
  • Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была медленнее связки Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Assassin's Creed Valhalla.

Система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опередила связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в шести играх из восьми протестированных, показала равные результаты в одном проекте и отстала в одной игре.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

500x780 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.

Итак, в противостоянии Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700 победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она уверенно лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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One More
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Спрос то как раз адекватным был, адекватным текущей доходности с карт, вот если розетка будет, а карты так же паллетами будут скупать, это неадекватно уже. Нет ни одной причины не покупать устройство,...
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ArcheryTxs
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ArcheryTxs
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Ты у него был в гостях или опять "баба Зеля сказала под горилку и сало"? Или очередной смелый скакунок смело запостил очередную туфту? Смешные вы скакунки, такие глупости постоянно несете ) Видимо вам...
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omoikane
10:02
причем тут доходы. Вы читать не умете? Речь про нормы прибыли :D Там даже картинка для тупых есть. Норма прибыли у интел падает, предполагается в районе 51-53% об этом и речь.
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ultrafx
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