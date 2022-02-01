В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700.

Модель Intel Core i5-10400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и работает с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. Ее соперник Ryzen 5 3500 поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3600-4100 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4200 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 12Gb и Radeon RX 5700 8Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала система Core i5-10400F & Radeon RX 5700. Второе место разделили связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700. Третья строчка осталась за конфигурацией Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.

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Biomutant

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant первое место заняли связки Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060. На второй строчке расположились конфигурации с видеокартой компании AMD.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя Core i5-10400F & Radeon RX 5700 на 8%-12%.

Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone и автогонке F1 2020 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в прошлом проекте.

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F1 2020

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В знаменитой игре Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали одинаковые результаты.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах (Mafia Remastered и Watch Dogs Legion) вновь лидировала связка Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Лидеры продемонстрировали комфортную производительность во всех проектах без исключения.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую позицию заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060. На второй позиции расположилась связка Core i5-10400F & Radeon RX 5700, замкнул трио лидеров игровой компьютер Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060.

Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опережала связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была в паритете со связкой Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Horizon Zero Dawn.

Конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 была медленнее связки Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в игре Assassin's Creed Valhalla.

Система Core i5-10400F & GeForce RTX 3060 опередила связку Core i5-10400F & Radeon RX 5700 в шести играх из восьми протестированных, показала равные результаты в одном проекте и отстала в одной игре.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS) Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место заняла конфигурация Core i5-10400F & GeForce RTX 3060.

Итак, в противостоянии Core i5-10400F & GeForce RTX 3060, Core i5-9400F & Radeon RX 5700, Ryzen 5 3500 & GeForce RTX 3060 и Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5700 победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она уверенно лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

