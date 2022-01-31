Оглавление

Вступление

Корпус не всегда должен быть произведением искусства, зачастую он необходим, как коробка, чтобы внутри можно было расположить компоненты. Я сам недавно столкнулся с ситуацией, когда меня попросили собрать бюджетный компьютер с приводом и я обнаружил, что сейчас корпусов с отсеком 5.25” не так уж много и среди игровых моделей их искать вообще бесполезно. Сам я давно использую внешний привод и то крайне редко, но есть люди, для которых самые распространенные накопители до сих пор – это DVD-диски. Я как-то не придавал этому значение, но для кого-то это работа, учеба и способ обмена информацией.

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И не все готовы переплачивать за подсветку, стеклянная боковая панель тоже нужна далеко не всем, и поэтому стоит взглянуть на современные устройства для обычного пользователя, который не гоняется за модой, и которому необходим функционал недалекого прошлого, чтобы комфортно было осуществлять свою деятельность. Я решил обратить взор на бюджетную линейку корпусов компании AeroCool, чтобы выбрать что-то интересное и подходящее для сборки офисного ПК под доступные материнские платы форм-фактора mATX и соответствующие блоки питания.

Почему я поставил именно такую задачу? Все дело не только в стоимости, хотя это тоже играет важную роль, но еще для простой сборки с одним процессором и интегрированной графикой вполне достаточно 200-300 Вт. Точнее обычных классических блоков питания меньше даже не найти, а Pico-PSU используется в компактных корпусах, стоит сопоставимо, но еще необходим внешний блок питания на 12-20 В. И вся эта конструкция уже получается сильно сложной. Проще и дешевле использовать обычный блок питания. У недорогих моделей есть еще одна отличительная особенность – короткие провода.

Поэтому производители корпусов предпочитают делать бюджетные модели с верхним расположением блока питания. Раньше во всех старых моделях корпусов так было постоянно. Сейчас же модно, когда блок питания находится в нижнем тоннеле и спрятан от глаз пользователя, чтобы он случайно не увидел его в боковое стекло, а когда стекла нет, то и смотреть не на что, и блок питания можно вернуть на то место, где он всегда был. Я пробовал ставить доступные блоки питания в дорогие корпуса, но это приводило к тому, что провода приходилось удлинять. Точнее я даже не занимался этим, а просто покупал другой блок питания.

Для данного обзора было отобрано несколько интересных моделей компании AeroCool, чтобы человек, столкнувшийся с выбором недорогого устройства, мог себе легко что-то подобрать из представленных вариантов.

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Кто еще не в курсе, слоган компании AeroCool: «Save money. Build better» («Сохрани деньги и сделай лучше»). Посмотрим, работает ли эта схема, если нет, то попытаемся ей последовать.

AeroCool CS-109

AeroCool CS-109 – отличная бюджетная модель, которая существует в двух цветовых решениях и позволяет создать необходимую стилистику в офисе. Новая модель показывает в какую сторону дует ветер и теперь становится понятно, что даже в бюджетных устройствах решено отказываться от поддержки оптических приводов в пользу современных накопителей, а переднюю панель модно теперь делать сетчатой для лучшей вентиляции.

Как обычно, корпуса AeroCool выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Внешний вид новинки скорее классический, спереди есть небольшая сетка, а материалом боковой панели может быть как стекло, так и сталь. Поэтому еще на этапе закупок можно выбрать единый стиль корпоративного парка машин. Кстати, кулер с подсветкой необязательно использовать RGB. Можно ограничиться одним цветом, который будет сочетаться с логотипом компании.

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Для домашнего пользования корпус тоже отлично подходит, если речь идет о не очень мощной сборке. Металл не очень толстый, и поэтому корпус больше подходит для сценария: один раз собрал и забыл. Еще он достаточно компактный, поэтому место внутри ограничено, но, несмотря на это, большая видеокарта встала без каких-либо усилий.

С другой стороны, без серьезных доработок корпус не очень подходит для топового «железа». Однако даже в таком случае легко найти выход. Достаточно снять стекло и охлаждение компонентов значительно улучшится. К тому же корпус рассчитан на массового покупателя и самые популярные сборки типа: AMD Ryzen5 3600 + AMD B450 или AMD Ryzen5 5600 + AMD B550, в которой оставшиеся деньги уйдут на видеокарту.

AeroCool CS-106

AeroCool CS-106 - это компактный, симпатичный и недорогой корпус с простым оснащением. Предполагается, что пользователь сам выбирает себе вариант дополнительного охлаждение, а возможно оно просто не понадобится в силу того, что используемая конфигурация остальной системы будет настолько проста, что ей будет достаточно пассивного охлаждения. Например, это могут быть процессоры на 35 Вт или какие-то изначально распаянные на плате процессоры.

При этом корпус получился один из самых дешевых, но отсека 5,25” здесь нет. Упор был сделан на абсолютно ровную переднюю панель. Так все и получилось. Глухая пластиковая панель спереди не способствует отличной вентиляции, но сбоку есть множество мелких отверстий и поэтому воздух неплохо поступает.

К слову, в новом корпусе можно установить даже необслуживаемую СЖО. Спереди ее можно поставить методом бутерброда, когда вентиляторы размещены снаружи, а радиатор внутри. При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для CS-106 лучше выбирать что-то покороче. И нужно уделить внимание блоку питания, по возможности использовать бюджетную модель с не очень длинными проводами, чтобы не путаться в них и не думать о том, куда их спрятать.

Следует помнить, что перед нами все же бюджетное решение, которое не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. Модель компактная и достаточно универсальная, а на переднюю панель можно наклеить что угодно.

AeroCool CS-105

AeroCool CS-105 – достаточно симпатичная и самобытная модель с комбинированной передней панелью, где пластик сочетается с прозрачным акрилом. За прозрачным окошком спереди находится вентилятор, но без подсветки. Разумеется, его можно заменить на любой другой размером 120 мм.

Корпус смотрится очень симпатично и при этом его стоимость достаточно низкая. Что касается внутреннего пространства, то здесь все стандартно, но самым главным плюсом является наличие отсека 5,25” для установки привода дисков.

На мой взгляд, для бюджетных модификаций компания наконец-то подобрала унифицированный каркас, а может быть они не так давно стали просматривать мои материалы и решили ввести унификацию. В любом случае это уже не первая версия с таким шасси. Однако я бы не сказал, что это плохо, поскольку пользователь может выбрать лицо своего устройства – переднюю панель. В остальном корпус обладает хорошей вентиляцией и отличным внешним видом.

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Устройство недорогое, здесь уже нет RGB-подсветки или вентилятора с ней. Есть простой вентилятор на 120 мм, который установлен спереди и способствует лучшему охлаждению компонентов внутри. Уверен, что можно подобрать одноцветный вентилятор, расцветка которого будет совпадать с режимом, который обеспечивает материнская плата на внешнюю ленту. Также нет возможности управлять оборотами вентиляторов, хотя в целом это не столь важно. Шум небольшой, охлаждение хорошее, а больше ничего не нужно.

AeroCool CS-104

Корпус AeroCool CS-104 – это в хорошем смысле классическая модель или своего рода эталон бюджетного корпуса. Вот именно таким он должен быть, чтобы угодить абсолютно всем. Передняя панель может показаться абсолютно глухой, но по периметру проходит желобок с вентиляционными каналами. Также внизу находится крупный проем для вентиляции.

Корпус получился компактным, недорогим и с отличными возможностями для модификаций. Например, спереди можно установить два вентилятора 120 мм и еще один сзади. Также есть возможность установки устройства в отсек 5,25”. Расположение блока питания здесь верхнее, поэтому можно выбрать модель с короткими проводами, чтобы они сильно не мешали.

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Интересно, что даже в этом корпусе AeroCool можно разместить необслуживаемую систему жидкостного охлаждения (СЖО). При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для такой системы лучше выбирать что-то покороче.

Лично я бы предпочел сборку вообще без видеокарты потому, что сейчас это дорогое удовольствие и даже очень бюджетные модели стоят очень дорого. Может получиться так, что эта карта будет стоить дороже всей сборки, а с комфортом так и не поиграешь.

Следует помнить, что это бюджетное решение, и оно не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. В остальном это хороший доступный. Требовать чего-то большего за эти деньги можно, но не разумно.

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AeroCool QS-182

AeroCool QS-182 – это компактный корпус из другой серии, который оснащается не только внешним отсеком 5,25”, но и 3,5”. Дизайн внутреннего пространства классический, а снаружи модель выделяется необычной передней панелью. Расположение блока питания верхнее. Корпус также представляет из себя Mini Tower с поддержкой материнских плат формата mATX. Металл здесь толще, чем у предыдущей линейки и это сразу заметно по весу. Нельзя сказать, что он намного больше, но разница заметна.

Качество изготовления также хорошее, а особенно выделяется оформление передней панели, стилизованное под металл. Возможно, устанавливать кулеры высотой до 150 мм, но я уже как-то упоминал, что в этом нет особой необходимости потому, что корпус предназначен в первую очередь для бюджетных сборок.

В комплекте предусматривается один вентилятор на 80 мм, который устанавливается сзади, а еще есть возможность поставить один спереди на 120 мм. Однако, скорее всего использоваться будет не мощная сборка с процессором на 40-50Вт и встроенной графикой. Поэтому никакого дополнительного охлаждения обычно не нужно.

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Корпус предполагает установку двух жестких дисков 3,5” и двух на 2,5”. Места внутри при этом остается достаточно для разводки проводов. Лучше всего все лишние кабели убрать за правую боковую панель, которая специально для этого сделана выпуклой.

Все можно организовать, если подойти к этому с умом и творчеством. Также не следует забывать о дополнительном охлаждении, которое здесь не будет лишним. Установите хотя бы один дополнительный вентилятор на приток, чтобы улучшить вентиляцию. Это не такая серьезная модификация, зато она хорошо скажется на температурном режиме.

AeroCool QS-183

AeroCool QS-183 – это вариация на тему QS-182 и QS-180, отличающаяся запоминающейся комбинированной передней панелью. Здесь мы видим матовый пластик совмещающийся с глянцевым, а еще есть сетчатая вставка для лучшей вентиляции. Также это предполагает установку вентилятора с подсветкой в передней части. В базовом оснащении есть только маленький вентилятор на 80 мм сзади, а дополнительный уже приобретается самостоятельно. В целом корпус очень похож на модели QS-182 и QS-180 внутренним убранством потому, что это все продукт одного и того же шасси.

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Мною уже отмечалось несколько раз, что унификация – это неплохо, она позволяет производителю найти удачный каркас и работать с ним дальше, совершенствуя его. Здесь такого не скажешь. Хотя, как бюджетный вариант, выглядит очень неплохо, и производитель явно подстраховался, чтобы пользователь не смог установить огромную видеокарту. Поэтому пользователь и производитель взаимно не будут переживать за перегрев мощного «железа».

Что касается больших воздушных кулеров, то тут никаких проблем не возникает потому, что боковая панель выпуклая. Даже без этого можно устанавливать кулер высотой 150 мм. Здесь этого не нужно потому, что корпус ориентирован на компактные башенные кулеры или классические круглые с вентилятором сверху.

Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее огромный пучок проводов от БП можно разместить без проблем потому, что крышка выпуклая. Это говорит о неплохой эргономике.

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В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус со стальными боковыми панелями. Что еще от него можно хотеть? Все самое необходимое присутствует. Что может не устроить? Тонкий металл? Такое сейчас сплошь и рядом. Корпус предназначен для недорогой сборки с не очень мощной начинкой и короткой видеокартой – это самое главное, что должен помнить покупатель.

AeroCool QS-240

AeroCool QS-240 – настоящий флагман среди бюджетных устройств благодаря отличному дизайну и интересным техническим решениям. Это очень удобный и главное «дышащий» корпус благодаря сетчатым панелям спереди и сверху, а также наличию фильтров от пыли. Корпус выполнен очень качественно, а самое главное у него отличные возможности модернизации и оснащения. Есть модификация с прозрачным окном в левой боковой панели.

Понятно, что это бюджетная модель для недорогих сборок и не очень мощного «железа» потому, что разместить его здесь будет непросто. Самое главное отличие от других моделей – нижнее расположение блока питания. Здесь уже нужно продумывать длину кабелей и использовать любой блок питания уже не получится.

Изначально в комплекте поставляется один вентилятор на 120 мм, который находится сзади и работает на выдув. Это логично потому, что блок питания, забирая холодный воздух снизу, сразу выбрасывает его наружу сзади.

Еще можно установить радиатор СЖО или два вентилятора по 120 мм спереди. Можно использовать даже устройства с подсветкой и это будет выглядеть эффектнее. Однако, у этого корпуса отсутствует поддержка приводов 5,25”, поэтому он подойдет не всем.

Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее пучок проводов от блока питания AeroCool Aero Bronze 750, я разместил без проблем.

Это говорит о том, что эргономика неплохая. В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус с прозрачной боковой панелью. Что еще от него можно хотеть? Это и так очень интересная модель.

Сводная таблица

Модель CS-109 CS-106 CS-105 CS-104 QS-182 QS-183 QS-240 Максимальный форм-фактор mATX mATX mATX mATX mATX mATX mATX Габариты, мм 195 х 385.4 х 314.8 199 х 353 х 372 187 х 361 х 355 199 х 353 х 340.6 170 х 355 х 335 170 х 355 х 335 209 х 419 х 372 Масса, кг 2.8 2.1 2.4 1.9 2.7 2.7 2.95 Отсек 5.25” для привода Нет Нет Да Да Да Да Нет Вентилятор 120 мм FRGB Нет 120 мм Нет 80 мм 80 мм Нет Сетка спереди Да Нет Нет Нет Нет Да Да Цена, руб. н/д ~1760 ~1800 ~1800 ~2400 ~2400 ~2500

Заключение

Еще раз стоит подчеркнуть, что изученные модели корпусов не претендуют на звание самых-самых, а представляют собой модели начального уровня. В них можно собрать недорогой офисный компьютер или целый парк машин для системной интеграции. Качество продукции стабильное, я не сталкивался еще ни с одним корпусом (а через меня разнообразных моделей корпусов AeroCool прошло множество), который бы был выполнен с дефектами и недоработками. Все сделано идеально, качество изготовления заводское, все панели ровные и аккуратные, а детали безопасные, и при сборке я ни разу не порезался, хотя не всегда был осторожен.

Это говорит о том, что даже бюджетные модели выполняются с требованием всех современных норм и под контролем качества продукции. Это может показаться забавным, но когда работаешь с кучей одинаковых корпусов, хочешь быть уверен, что все будет одинаково и чудес ждать не придется. В этом плане даже комплект поставки с запасом и после сборки у меня всегда оставались дополнительные крепежные винты. А уж от нескольких корпусов наберется целый пакет. И пусть нужно самостоятельно покупать нейлоновые стяжки, но они мало в каких моделях действительно удобные и подходят по длине, поэтому такая практика была всегда.

Корпуса оптимально спроектированы для установки бюджетных моделей блоков питания с не самыми длинными кабелями. Короткие кабели легко укладываются внутри объема, а еще их можно разместить за правой боковой крышкой, для чего на некоторых моделях она сделана выпуклой. Что касается дополнительного охлаждения, то здесь все индивидуально. Не везде нужно дополнительное охлаждение. Для процессора на 65 Вт часто хватает бюджетного кулера, который по совместительству обдувает силовые элементы около сокета. Есть смысл поставить один вентилятор на выдув, хотя не стоит забывать, что частично этим занимается блок питания, но так его можно немного разгрузить и теплый воздух будет уходить в него не весь (часть будет сразу выходить наружу, а в него будет поступать уже смешанный поток).

Все рассмотренные модели ориентированы на сборку систем начального и среднего уровня. Я бы не стал устанавливать в такую систему что-то мощнее AMD Ryzen 5 5600X, AMD Ryzen 5 5600G или Intel Core i5 11500, Intel Core i5 12400. Это разумно по мощности потребления и не требует дорогой и крупной системы охлаждения. Это же справедливо для видеокарты. В некоторые корпуса не влезает даже ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT, поэтому делайте выводы. Только компактные модели без дополнительного питания или с одним дополнительным разъемом питания.

Андрей Понкратов aka wildchaser