В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-10700F и AMD Ryzen 5 3600XT в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i7-10700F поддерживает 8/16 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4600-4800 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600XT поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4500 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается скромный частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3600XT функционировал с частотой 4500 МГц.

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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3070.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировал процессор Core i7-10700F. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 5 3600XT на 5% – 9%.

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Biomutant

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant между протагонистами был зафиксирован паритет.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 модель из «синего» лагеря на 12% – 18% опередила конкурента.

Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone вновь лидировал процессор Core i7-10700F.

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F1 2020

1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 «синий» ЦП не оставил шансов Ryzen 5 3600XT. В зависимости от разрешения и режима работы разрыв в производительности между лидером и аутсайдером составил внушительные 15% – 22%.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В проекте Horizon Zero Dawn обе модели показали равные результаты.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В оставшихся двух играх – Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – доминировал процессор компании Intel.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Модели Core i7-10700F и Ryzen 5 3600XT обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в обоих режимах работы и разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 лидировала модель Core i7-10700F.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

Процессор Core i7-10700F был быстрее модели Ryzen 5 3600XT в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i7-10700F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600XT в играх Biomutant и Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i7-10700F опередил соперника Ryzen 5 3600XT в шести играх из восьми протестированных и показал равные с ним результаты в двух проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i7-10700F – 24 750 рублей;



Ryzen 5 3600XТ – 23 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировал процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-101700F и Ryzen 5 3600XT победила модель из «синего» лагеря. Она лидировала в общем зачете и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

