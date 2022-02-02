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Вступление

CES 2022 стала ярким и воодушевляющим началом нового года. Было представлено множество исключительно интересных устройств и инновационных решений, на которые занятно смотреть. Мы уже поговорили о серии ROG, и сегодня пришло время для других линеек компании ASUS.

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В рамках презентации «Невероятное начинается» компания ASUS представила большое количество новых моделей, включая ноутбук с инновационным складным экраном Zenbook 17 Fold OLED и особую версию ноутбука Zenbook 14X OLED Space Edition в честь юбилея памятного события. Также были представлены ноутбук Zenbook 14 OLED, устройства бизнес-серии ASUS Chromebook Flip CX5 и ExpertBook B5 для обычных пользователей и коммерческих предприятий, монитор ProArt Display PA169CDV с поддержкой технологии Wacom EMR для стилуса ASUS ProArt Pen для профессиональной работы с медиаконтентом и игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming F15 и TUF Dash F15 с отличной производительностью для широкой аудитории геймеров.

Давайте подробнее ознакомимся с каждым из этих разносторонних устройств и посмотрим на инновации, которые ASUS представили миру, ведь новинок очень много и каждая из них может заинтересовать фанатов компании и рядовых покупателей.

Серия ASUS ExpertBook B5 (B5402C и B5402F)

Серия ультралегких бизнес-ноутбуков ASUS ExpertBook B5 пополнилась двумя новыми устройствами – классическим ноутбуком ExpertBook B5 (B5402C) и раскрывающимся на 360° ноутбуком-трансформером ExpertBook B5 Flip (B5402F). Эти модели с 14-дюймовыми дисплеями стали логичным дополнением коммерческой серии ноутбуков, в которой ранее были представлены ставшие очень популярными 13-дюймовые устройства для бизнеса.

Корпус этих устройств с лаконичным дизайном, выверенным в каждой детали, изготовлен из чистого алюминия, а область вокруг клавиатуры – из магний-алюминиевого сплава, чтобы достичь максимальной легкости. Аппаратную конфигурацию этих устройств составляют процессор Intel Core i7 с графическим ядром Intel Iris Xe, 48 ГБ оперативной памяти и новейший контроллер Intel WiFi 6E, поэтому высокая производительность и отличная скорость беспроводной связи гарантированы.

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Поворотное крепление модели ExpertBook B5 Flip позволяет раскрывать дисплейную крышку под любым углом до 360° и использовать это универсальное устройство как обычный ноутбук, планшет и даже устанавливать его палаткой для демонстрации презентаций. В качестве опции модель может оснащаться стилусом, который убирается в специальный отсек в корпусе устройства, а потому всегда под рукой.

Аккумулятор моделей серии B5 позволяет не думать о подзарядке в течение всего дня, а ряд новейших технологий способствует продуктивной работе в любых условиях, даже в дороге. Технология интеллектуального шумоподавления улучшает качество голосовой связи во время аудиоконференций, пара твердотельных накопителей может объединяться в RAID-массив для ускорения работы с данными, а встроенный в тачпад сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad удобен для работы с цифрами.

В моделях бизнес-серии особое внимание уделено защите информации и надежности устройств. Ноутбуки ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip оснащаются встроенным сканером отпечатков пальцев, ИК-камерой для авторизации в системе с помощью технологии распознавания лиц (опция) и модулем TPM 2.0, а их прочность подтверждена соответствием строгим требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD 810H.

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ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

Отличный дисплей и высокая производительность для современной работы, учебы и развлечений обрели воплощение в новом ноутбуке-трансформере ASUS Chromebook Flip CX5. Поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать дисплей под любым углом до 360°. Дисплей NanoEdge заключен в узкую рамку с трех сторон. Относительная площадь экрана составляет 87%. Соотношение сторон 16:10 означает увеличенную по высоте рабочую область, по сравнению с обычными панелями с соотношением сторон 16:9.

Для максимально продуктивной работы ASUS Chromebook Flip CX5 оснащается процессором Intel Core i7 12-го поколения, графическим ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и двухдиапазонным модулем Intel WiFi 6E (802.11ax). Этот новейший стандарт позволяет использовать диапазон 6 ГГц для передачи данных, а технология ASUS WiFi Master, сертифицированная для ОС Chrome, дополнительно способствует повышению качества и стабильности беспроводного соединения

Для работы и учебы с применением облачных технологий этот ноутбук может быть дополнительно оптимизирован с помощью платформ Chrome Enterprise, Chrome Education Upgrade и Intel vPro.

Чтобы качество звука радовало не меньше, чем качество изображения, ноутбук ASUS Chromebook Flip CX5 оснащен аудиосистемой, разработанной совместно с компанией Harman Kardon. Она состоит из четырех динамиков с увеличенными акустическими камерами и воспроизводит звучание высокой четкости, не уступающее по качеству аудиосистемам более крупных моделей. Для общения по видеосвязи и съемки фото ASUS Chromebook Flip CX5 оснащен веб-камерой с разрешением FHD, которая скрывается за аппаратной шторкой, когда не используется, чтобы избежать случайного включения видеотрансляции.

Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip CX5 обладает всем необходимым для работы, учебы и развлечений с использованием облачных сервисов: высокой производительностью, широкой совместимостью, отличным дисплеем и качественным звучанием.

ZenBook 14 OLED (UX3402)

Zenbook 14 OLED – мощный 14-дюймовый ноутбук в изящном корпусе, который готов стать новым эталоном высокопроизводительного портативного устройства. Он оформлен в новом для серии Zenbook стиле и доступен в двух элегантных цветовых решениях: сером (Aqua Celadon) и синем (Ponder Blue).

В этом ноутбуке реализовано все для того, чтобы наслаждаться просмотром кинофильмов в высочайшем качестве, включая превосходный экран и отличную аудиосистему. Заключенный в узкую рамку OLED- дисплей NanoEdge с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 2.8K, частоту обновления 90 Гц и яркость 550 кд/м2. Сертификация PANTONE Validated и широкий цветовой охват (100% DCI-P3) обеспечивают превосходное качество изображения, а за отличное пространственное звучание отвечает аудиосистема с сертификацией Harman Kardon, поддержкой технологии Dolby Atmos и интеллектуальным усилителем.

Что касается изображения, дисплей данного ноутбука способен передавать истинно черный цвет, что подтверждает сертификация DisplayHDR True Black 500, а сертификация агентства TUV Rheinland гарантирует, что в его дисплее реализованы технологии для защиты глаз.

Несмотря на портативность – алюминиевый корпус имеет толщину 16,9 мм, а вес устройства составляет всего 1,39 кг – аппаратная конфигурация Zenbook 14 OLED включает мощные компоненты для высокой производительности и быстрого беспроводного соединения, в том числе новейший процессор Intel Core 12-го поколения, графическое ядро Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4, аккумулятор высокой емкости 75 Вт·ч и новейший беспроводной модуль Intel WiFi 6E. Полноценный комплект портов ввода/вывода включает два разъема USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4.

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Разработанный совместно с компанией Intel ноутбук Zenbook 14 OLED получит сертификацию программы Intel Evo. Соответствие аппаратным требованиям этой платформы гарантирует высокую скорость отклика, мгновенный выход из спящего режима, продолжительное время автономной работы, быструю зарядку и продуманное взаимодействие.

ZenBook 14X OLED Space Edition (UX5401)

Эксклюзивная модель ноутбука Zenbook 14X OLED Space Edition создана в честь 25-й годовщины полета в космос ноутбука ASUS P6300. Космическая миссия протяженностью 600 дней стала истинным воплощением девиза компании ASUS «В поисках невероятного».

Отделка корпуса ноутбука Zenbook 14X OLED Space Edition выполнена в уникальном цвете (Zero-G Titanium) с элементами оформления в тематике космических полетов. Уникальный дизайн не только напоминает о важной вехе в истории ноутбуков ASUS, но и приглашает отправиться в собственное путешествие в поисках невероятных открытий.

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Модель Space Edition оснащена еще одним уникальным футуристическим дизайнерским элементом – эксклюзивным 3,5-дюймовым OLED-дисплеем ZenVision на внешней стороне крышки. На нем могут отображаться настраиваемые анимационные ролики или текстовые сообщения.

Ноутбук Zenbook 14X OLED Space Edition настолько надежен, что может отправиться в космос. Он проходит тестирование по строжайшим протоколам на соответствие стандартам Командования космических систем США SMC-S-016A и способен работать при экстремальных температурах (от ¬ 24° до 61° C) и выдерживать вибрацию от 20 до 2000 Гц.

Этот невероятный ноутбук обладает просто космическим уровнем производительности. Основу его аппаратной комплектации составляют процессор Intel Core i9 12-го поколения серии H, графическое ядро Intel Iris Xe, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с высокоскоростным интерфейсом PCIe 4.0 x4 и беспроводной контроллер Intel WiFi 6E.

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Превосходный OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 2.8K, частоту обновления 90 Гц, формат HDR и сенсорный ввод. Он также обладает 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификациями PANTONE Validated и DisplayHDR True Black 500, гарантирующими потрясающе реалистичное изображение на экране. Ещё одна сертификация, TUV Rheinland, подтверждает безупречную реализацию защитных технологий для заботы о здоровье глаз.

ZenBook 17 Fold OLED (UX9702)

Невероятное начинается: компания ASUS в сотрудничестве с Intel и BOE Technology Group разработала первый в мире 17.3-дюймовый ноутбук со складным OLED-экраном – Zenbook 17 Fold OLED. Революционное конструкторское решение позволило изменять формат его OLED-дисплея:

Невероятное начинается: компания ASUS в сотрудничестве с Intel и BOE Technology Group разработала первый в мире 17,3-дюймовый ноутбук со складным OLED-экраном – Zenbook 17 Fold OLED. Революционное конструкторское решение позволило изменять формат его OLED-дисплея: 17,3-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2.5K может складываться посередине, превращаясь в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920x1280 пикселей каждый.

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В сочетании с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой ASUS ErgoSense, оснащенной тачпадом, уникальная складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как ПК, ноутбук, планшет, экранную клавиатуру, электронную книгу или дополнительный дисплей.

Складной OLED-дисплей этого универсального устройства поддерживает сенсорный ввод, обладает сертификациями PANTONE Validated, Dolby Vision HDR и TUV Rheinland и может похвастать 100% охватом цветового пространства DCI-P3, что в сочетании с превосходной аудиосистемой из четырех динамиков с сертификацией Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos1 делает Zenbook 17 Fold OLED превосходным выбором для самых ярких развлечений.

В этом устройстве также реализован целый ряд новейших интеллектуальных технологий. Например, инфракрасная HD-камера вместе с функцией Windows Hello и новым чипом Intel Visual Sensing Controller позволяет с помощью технологий искусственного интеллекта обнаруживать присутствие пользователя для авторизации в системе; встроенный колориметрический датчик используется для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры экрана, а веб-камера с разрешением 5 МП поддерживает технологию трехмерного шумоподавления для повышения четкости изображения во время видеозвонков.

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Быструю работу устройства обеспечивают новейшие компоненты – процессор Intel Core i7 12-го поколения серии U и графическое ядро Intel Iris Xe, современные возможности подключения представлены двумя портами USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и технологии быстрой зарядки встроенного аккумулятора, емкость которого составляет 75 Вт·ч. Эти же порты могут использоваться для подключения к устройству внешних мониторов.

Разработанный совместно с компанией Intel ноутбук Zenbook 17 Fold OLED отвечает стандартам программы Intel Evo. Соответствие аппаратным требованиям этой платформы гарантирует высокую скорость отклика, мгновенный выход из спящего режима, продолжительное время автономной работы, быструю зарядку и продуманное взаимодействие. Ноутбук со складным экраном ASUS Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу в середине 2022 года.

ASUS TUF Gaming F15 и F17

Компания ASUS представляет новые геймерские ноутбуки серии TUF Gaming с предустановленной операционной системой Windows 11 на базе новейших процессоров Intel и AMD.

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При разработке всех устройств серии TUF Gaming мы руководствуемся главным принципом – предоставить геймерам ноутбуки с фантастической производительностью по доступным ценам. Ноутбуки серии TUF 2022 модельного года следуют этому принципу, предлагая мощную аппаратную "начинку" в стильных и прочных корпусах, которые стали еще компактнее, чем у устройств предыдущего поколения.

Возглавляют линейку 2022 года ноутбуки ASUS TUF Gaming F15 и F17, в максимальной комплектации оснащенные процессором Intel Core i7-12700H 12-го поколения и видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с термопакетом до 140 Вт.

Модели ASUS TUF Gaming A15 и A17 2022 года оснащаются процессором AMD Ryzen 6800H. Такая комбинация новейших процессоров и мощных видеокарт NVIDIA обеспечивает просто невероятную производительность в современных играх.

Еще одним нововведением в моделях 2022 года является аппаратный дисплейный мультиплексор. В современных игровых ноутбуках применяются мощные дискретные графические процессоры, выдающие высокую частоту кадров, однако обычно эти кадры выводятся на экран посредством графического ядра, встроенного в центральный процессор.

Такая схема улучшает время автономной работы ноутбука, но сказывается на графической производительности. Поэтому в ноутбуках TUF Gaming 2022 года используется специальный дисплейный мультиплексор, позволяющий переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты. Активировать этот режим можно через приложение Armoury Crate. При этом в играх снижается латентность, а производительность повышается в среднем на 5-10%.

Для поддержания высокой производительности мощных компонентов требуется качественное охлаждение, поэтому в новых моделях ноутбуков серии TUF Gaming используются вентиляторы особой конструкции Arc Flow, каждый из которых оснащен 84 лопастями.

Толщина лопастей изменяется от основания к кончику, где составляет всего 0,1 мм, чтобы максимально усилить воздушный поток и снизить турбулентность и шум. В результате достигается 13-процентное усиление воздушного потока при еще более низком уровне шума, чем в моделях предыдущего поколения.

Для динамичных шутеров и соревновательных игр необходима высокая частота обновления экрана, чтобы с точностью отслеживать перемещение противников и молниеносно реагировать на игровые события.

Все модели ноутбуков TUF 2022 года могут оснащаться дисплеями с высокой частотой обновления – до 300 Гц при разрешении FHD – для самых динамичных соревновательных шутеров или дисплеями с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц для погружения в максимально реалистичные игровые миры. Вне зависимости от выбранного типа дисплея отличное качество изображения и плавный игровой процесс гарантированы.

Все устройства линейки TUF Gaming в 2022 году получили обновленный дизайн корпуса, вдохновленный жанром меха-аниме. В оформлении этих машин отражен их геймерский дух и высокая игровая производительность. Логотип серии TUF Gaming нанесен с помощью лазерной гравировки в версии с оформлением Jaeger Grey или вытиснен на крышке в варианте Mecha Grey.

Дизайн новых устройств TUF Gaming неспроста вдохновлен аниме про человекоподобных роботов – он воплощает полную боеготовность и прочность. Эти надежные машины отвечают требованиям военно-промышленного стандарта надежности MIL-STD-810H и протестированы на устойчивость к неблагоприятным условиям: жаре, холоду, влажности, вибрации и даже ударам по корпусу, поэтому они с легкостью выдержат все тяготы не слишком бережного повседневного обращения.

ASUS TUF Gaming F15/F17 Процессор Intel Core i7-12700H 12-го поколения Графика В максимальной комплектации – видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 115 Вт (140 Вт с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей 15.6 дюйма:

QHD (2560 x 1440), 165 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);

Full HD (1920 x 1080), 300 Гц / 3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);

Ful HD (1920 x 1080), 144 Гц, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);



17.3 дюйма:

Full HD (1920 x 1080), 144 Гц, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) Оперативная память До 16 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель до 1 ТБ (PCIe 3.0) и пустой слот M.2 NVMe с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Глубина хода клавиш – 1.7 мм;

4 «горячих» клавиши и 10 клавиш с цифрами Аудиосистема 2 динамика;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WiFi6 (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x RJ45;

1 x HDMI 2.0b;

1 x Thunderbolt4 с поддержкой DisplayPort 1.4;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для замка Kensington Аккумулятор 90 Вт·ч;

56 Вт·ч Габариты Модель с экраном диагональю 15.6 дюйма:

35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 см (Д х Ш х В) (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0.98");



Модель с экраном диагональю 17.3 дюйма:

39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 см (Д х Ш х В) (15.53" x 10.39" x 0.9" ~ 1") Масса Модель с экраном диагональю 15.6 дюйма: 2.2 кг (4.85 фунта);

Модель с экраном диагональю 17.3 дюйма: 2.6 кг (5.73 фунта)

ASUS TUF Gaming A15/A17 Процессор AMD Ryzen 7 6800H Processor Графика В максимальной комплектации – видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 115 Вт (140 Вт с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей 15,6 дюйма:

QHD (2560 x 1440), 165 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);

Full HD (1920 x 1080), 300 Гц / 3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);

Full HD (1920 x 1080), 144 Гц, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);



17.3 дюйма:

Full HD (1920 x 1080), 144 Гц, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) Оперативная память До 16 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель до 1 ТБ (PCIe 3.0) и пустой слот M.2 NVMe с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Глубина хода клавиш – 1.7 мм;

4 «горячих» клавиши и 10 клавиш с цифрами Аудиосистема 2 динамика;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WiFi6 (802.11ax);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x RJ45;

1 x HDMI 2.0b;

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C ;

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.2;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x комбинированный аудиоразъем;

1 x слот для замка Kensington Аккумулятор 90 Вт·ч;

56 Вт·ч Габариты Модель с экраном диагональю 15.6 дюйма:

35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 см (Д х Ш х В) (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0,98");

Модель с экраном диагональю 17.3 дюйма:

39.4 x 26.4 x 2.29 ~ 2.54 см (Д х Ш х В) (15.53" x 10.39" x 0.9" ~ 1") Масса Модель с экраном диагональю 15.6 дюйма: 2.2 кг (4.85 фунта);

Модель с экраном диагональю 17.3 дюйма: 2.6 кг (5.73 фунта)

ASUS TUF Dash 15

Представленный в 2021 году ноутбук TUF Dash стал первым из серии тонких и легких игровых устройств в семействе TUF Gaming. Усовершенствованная модель TUF Dash F15 2022 года получила новейшие высокопроизводительные компоненты, сохранив при этом толщину корпуса менее 20 мм.

В максимальной версии аппаратная комплектация этого устройства включает процессор Intel Core i7-12650H 12-го поколения и видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с дисплейным мультиплексором, что делает TUF Dash F15 исключительно мощной игровой машиной в тонком и легком корпусе.

Оперативная память нового стандарта DDR5 с частотой 4800 МГц обеспечивает быструю многозадачную работу даже тяжелых приложений, а для высокоскоростных твердотельных накопителей предусмотрена поддержка интерфейса PCIe 4.0.

Дисплей ноутбука поддерживает разрешение QHD, частоту обновления 165 Гц и 100% охват цветового пространства DCI-P3, поэтому превосходное качество изображения в играх и высокая точность цветопередачи для создания медиаконтента гарантированы. Поддержка высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4 позволяет подключать к ноутбуку док-станции и внешние накопители.

Ноутбук TUF Dash F15 оснащен портом USB Type-C с поддержкой функции Power Delivery (до 100 Вт), и это значит, что пополнить заряд аккумулятора можно даже в дороге с помощью совместимого компактного адаптера или даже внешнего аккумулятора.

ASUS TUF Dash F15

Процессор В максимальной комплектации – Intel Core i7-12650H 12-го поколения Графика В максимальной комплектации – видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6;

Термопакет – 90 Вт (105 Вт с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Дисплей QHD (2560 x 1440), 165 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync);

Full HD (1920 x 1080), 300 Гц / 3 мс, 100% sRGB, матрица IPS, поддержка адаптивной синхронизации (Adaptive-Sync) Оперативная память До 16 ГБ памяти DDR5 с частотой 4800 МГц Пользовательская память Твердотельный накопитель до 1 ТБ (PCIe 3.0) и пустой слот M.2 NVMe с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 Клавиатура Мембранная с подсветкой;

Глубина хода клавиш – 1.7 мм;

4 «горячих» клавиши и 10 клавиш с цифрами Аудиосистема 2 динамика;

Технология Dolby Atmos;

Сертификация Hi-Res Audio;

Технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления;

Встроенный массив микрофонов Wi-Fi / Bluetooth WIFI 6 (802.11ax 2x2);

Bluetooth v5.2 Порты ввода/вывода 1 x разъем питания;

1 x RJ45;

1 x HDMI 2.0b;

1 x Thunderbolt4;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и функции Power Delivery 3.0 ;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x комбинированный аудиоразъем;

1 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x слот для замка Kensington Аккумулятор 76 Вт·ч Габариты 35.5 x 25.2 x 1.96 ~ 2.08 см (13.98" x 9.92" x 0.77" ~ 1.08") Масса 2 кг (4.41 фунта)

Заключение

ASUS выпустили достойное обновление своих линеек, стараясь сделать его не минорным, а переходом на следующую ступеньку. Разнообразие приятно удивляет: ценовой диапазон различается от премиального до относительно доступного, а технические характеристики не вызывают нареканий. Каждый пользователь может найти модель на свой вкус и кошелек, ориентируясь на свои задачи.

Новые процессоры Intel и AMD: ноутбуки TUF Gaming получили аппаратные компоненты последнего поколения, включая дисплейный мультиплексор. А новый дизайн, вдохновленный эстетикой аниме про человекоподобных роботов – мехов, подчеркивает геймерский характер и прочность этих устройств.

Презентация показала, что, несмотря на разнообразие устройств, компания ASUS способна составить конкуренцию в каждой нише рынка не только с хайповой серией ROG, которая обычным пользователям не столь интересна, но и основными линейками.

Андрей Понкратов aka wildchaser