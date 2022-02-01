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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4

В линейке MPG (MSI Performance Gaming) представлены системные платы, которые по своим функциональным возможностям близки к флагманским устройствам и устроят не только геймеров.
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Оглавление

Вступление

Это даже хорошо, что у новой платформы Intel LGA 1700 есть контроллер, который поддерживает сразу два типа оперативной памяти: DDR4 и DDR5. Те, у кого денег побольше, могут поучаствовать в «челлендже» по поиску новой памяти, а все остальные останутся на DDR4 и, надо сказать, не так много от этого потеряют.

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Я уже тестировал платы под новый сокет со старым стандартом памяти и понял, что разница не такая огромная, чтобы переплачивать за DDR5… А пока она станет массовой, может появиться еще пара поколений процессоров и прямо сейчас в ее использовании нет необходимости. Невероятного прироста нет, разгон слабый, а на рынке в основном планки на микросхемах Micron, которые в лучшем случае берут частоту DDR5 5800. Лет через пять мы будем посмеиваться над ней и дикими таймингами, но пока не до смеха и нужно серьезно думать об использовании DDR4, поскольку платить столько за DDR5 неразумно. Я не агитирую вас, но это просто здравый смысл. Что касается использования DDR4, то лучше использовать Gear1 или делитель 1:1, чтобы получить максимальную производительность.

Если вы думаете, что все платы под новую платформу с памятью DDR4 это какой-то бюджетный вариант и сплошная дешевка, то это не так. Все платы на чипсете Intel Z690 дорогие. Это вам не AMD, где можно выйти на улицу, дойти до мусорного бака и достать из него рабочую плату на AMD B450, поставить туда Ryzen 5600X и не думать о сложностях выбора. Все флагманские платы оборудованы слотами DDR5 – это факт, но это не означает, что если на плате с сокетом LGA 1700 слоты под DDR4, то ее где-то раздают на распродаже. Нет, такие платы тоже стоят дорого, но можно сэкономить на памяти. Счет здесь очень простой. В среднем плата со слотами DDR4 будет подешевле, и сама память может даже остаться с прошлой платформы, а вот для DDR5 какая-то средне бюджетная плата может стоить 40000 рублей и память еще 50000.

Сейчас я многим помог сделать выбор, а чтобы понять еще раз, что с DDR4 тоже все отлично, рассмотрим не самую дешевую модель от компании MSI, которая называется MPG Z690 Edge WiFi DDR4. Визуально она очень похожа на CARBON и FORCE, что не удивительно потому, что это одна линейка и одно поколение устройств.

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Это модель среднего уровня, которая предлагает отличный внешний вид и хороший функционал. Посмотрим, насколько все заявления производителя соответствуют действительности и как устройство проявит себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Здесь мы видим такой же веселый и красочный фон упаковки, как на модели CARBON. Даже расцветка аналогична. Вообще я уже стал путаться в моделях потому, что названий много и я не могу понять по приставке, какая плата лучше.

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Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. По середине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся три группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают тоже, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую черную коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

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Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск в плату такого уровня – это пережиток прошлого. Плата стоит больше 20 000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями цена которым 3 копейки, а пользователь все равно за них заплатит.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.
  • Две отвертки;
  • Двухсторонняя кисточка;
  • Флешка;
  • Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень солидный, есть все самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Антенна беспроводного модуля находится в отдельной коробке.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства линейки MPG.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом выделяясь просто глянцем на черной матовой поверхности платы.

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Это одна из самых оснащенных моделей с поддержкой памяти DDR4. Мы видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. Над разъемами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с вставкой сверху. В корпусе этой вставки находится модуль подсветки, а сверху изображение фирменной эмблемы MSI Gaming.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С двух сторон используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать. На этой плате реализована поддержка. Позже будут представлены чипсеты проще, где такой тип памяти, наоборот, будет преобладать, но на флагманских устройствах действительно чаще заметна DDR5.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4-2133 до 5200 МГц со штатным напряжением 1,2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и девять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700 и памятью DDR4.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

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MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4 позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Например, такой ШИМ-контроллер устанавливается только на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 Вт – такого даже нет. Есть 241, 288 и 4096.

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Я использовал только AIO на полной мощности, только тогда она справляется с процессором, но в тяжелой нагрузке AVX, нужно быть готовым к возросшей мощности. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в разумные рамки.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, а вместо него радиатор продолжается. В его верхнюю часть вмонтирован RGB модуль. Сверху находится наклейка с узором в виде логотипа MSI Gaming. Еще присутствует надпись MSI.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в темно-серый цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

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Средний соединяется с верхней частью радиатора чипсета, который находится правее. Снаружи заметна одна наклейка с узором. Ниже находится еще один радиатор. Как и средний от также отводит тепло сразу от двух накопителей, который всего здесь может быть установлено четыре.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также окрашены темно-серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной среднего радиатора накопителя M.2. Здесь скрывается небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Его силами реализовано шесть портов SATA и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона, выключатель подсветки и один коннектор 4-pin FAN.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, еще три коннектора 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть контакты сброса настроек ClrCMOS, два разъема для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

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Между двумя слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это немного, но зато есть 4 слота для M.2 накопителей.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Два оставшихся слота PCI-e x16 и PCI-e x1 получают свои линии от чипсета.

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Все разъемы М.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Два могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Пять разъемов USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 5200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 6 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все та же Click BIOS 5, основные изменения в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко, нареканий нет.

Инструментарий для разгона хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, что положительно скажется при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей хватит режима EZ Mode, в котором можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Все делается одним кликом и отлично работает.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Лично мне понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой содержит шаблоны под определенные частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4, версия BIOS 1.10;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI CoreLiquid S280;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX (Samsung);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает сложностей. Все проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для тестов использовалась фирменная AIO система MSI CoreLiquid S280.

Для начала я запустил и провел все тесты в штатном режиме, а потом разогнал процессор и память. Прогнал все еще раз, и теперь вы можете посмотреть на результаты. Легко убедиться, что система в разгоне ничем не хуже по результатам, чем при использовании памяти стандарта DDR5. Здесь я разогнал DDR4 до 4000 МГц с делителем 1:1.

На мой взгляд, получилось очень даже неплохо.

Теперь посмотрим на работу системы в штатном режиме. AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Далее система в разгоне. AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Комментировать нечего, результат налицо во всех приложениях. Мощность в нагрузке с AVX при разгоне вырастает всего на 50 Вт.

Затем оценим работу твердотельного накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

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Далее подошла очередь Prime95 и тепловизора. Все температуры в рамках, что и неудивительно при таких радиаторах.

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Сам чипсет не такой уж холодный и его радиатор неплохо нагревается.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MPG – это MSI Performance Gaming, линейка среднего уровня компании MSI. Если нужна модель проще, то ее нужно искать в линейке MAG. Что касается MSI MPG Z690 Edge WiFi, то она по своим функциональным возможностям близка к флагманским устройствам. У нее есть широкие возможности разгона, отличная подсистема питания на том же самом ШИМ-контроллере и поддержка современных интерфейсов.

На мой взгляд, это одна из лучших материнских плат с поддержкой старой памяти DDR4 под новую платформу Intel LGA 1700. Подчеркну и отлично реализованную подсветку. Подсвечивается не только область чипсета, но и вставка над разъемами задней панели. И пусть тут лишь один слот PCI-e x16 с PCI-e 5.0 от процессора, но кто сейчас думает о нескольких видеокартах для игр? Майнеры используют совсем другие платы, и она им не интересна. Также плата позволяет установить сразу четыре накопителя M.2. Такое встречается нечасто, и все они здесь закрываются радиаторами.

Все это расширяет возможности устройства и влияет на его стоимость, поэтому если это не нужно, есть смысл искать модель проще. Под радиатором чипсета находятся светодиоды. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Здесь в этом реально есть смысл потому, что нет индикатора POST-кодов. Разгон памяти осуществляется достаточно уверенно. А еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная, а значит подойдет не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновленным кодеком с неплохими параметрами и качеством. Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашел, поэтому MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4 хороший вариант для сборки новой системы с памятью DDR4.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4.

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