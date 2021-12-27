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В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021

Тестирование 36 CPU, представляющих семейства Rocket Lake, Comet Lake, Coffee Lake и Varmeer, Matisse в восьми играх, одном разрешении и двух режимах работы.
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-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

700x600 62 KB

Целью цикла «В погоне за производительностью: процессоры» является изучение производительности актуальной линейки процессоров AMD и Intel в современных играх.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности ЦП и среднегеометрические результаты CPU в восьми играх.

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Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

750x360 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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Far Cry 5

750x280 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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Hitman 3

750x290 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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Humankind

750x60 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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