В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
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Целью цикла «В погоне за производительностью: процессоры» является изучение производительности актуальной линейки процессоров AMD и Intel в современных играх.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности ЦП и среднегеометрические результаты CPU в восьми играх.
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Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Origins
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Cyberpunk 2077
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Days Gone
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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Far Cry 5
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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Hitman 3
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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Humankind
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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Watch Dogs Legion
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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