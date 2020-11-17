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Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2

Прогресс не стоит на месте, и вслед за игровыми мышками, наушниками, клавиатурами и креслами нам предлагают заточенные под игровой процесс столы.
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Оглавление

Вступление

Мы живем в эпоху потребления: людям нужны все более специализированные и заточенные под конкретные задачи решения, которые будут удовлетворять их личным нуждам. Для нас стали обыденными такие словосочетания, как игровая клавиатура, мышь, кресло или даже компьютер…

И, как показывает практика, они справляются с поставленной целью лучше, чем их обычные собратья. Например, мышь балует пользователя лучшей эргономикой, наличием незаменимых в ряде игр дополнительных кнопок с повышенной износостойкостью, клавиатура – качеством, стабильностью и управляемой подсветкой, а наушники – возможностью играть часами напролет с профессиональной гарнитурой.

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Гении маркетинга из компании AeroCool решили пойти еще дальше и продолжить выпуск мебели, предназначенной для геймеров. До этого мне приходилось из данного сегмента обозревать лишь кресло, которое вызвало положительные эмоции, уменьшая напряжение от долгой и напряженной игровой сессии, и удивило меня некоторыми фишками.

В AeroCool сделали стол – именно игровой стол, который должен сделать процесс еще более стабильным и комфортным. Прежде мне не доводилось сталкиваться с подобными устройствами, что вызывает определенный интерес. Цена новинки составляет около 15 тысяч рублей…

Давайте выясним, что AeroCool ACD2-140 может противопоставить своим коллегам из Швеции, коих на рынке огромное количество в разных ценовых категориях, подходящих под любой размер кармана.

Упаковка и комплектация

Итак, начнем с упаковки. Испытуемый поставляется в большой коробке из неплохого картона: 725 мм в высоту, 850 мм в ширину и 180 мм с торца.

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На боковой (или же лицевой стороне) коробки мы видим логотип производителя, название модели стола, а также скромную надпись «профессиональный игровой стол», ниже которой обозначены правила перевозки и утилизации, ведь экология – это не менее значимый тренд современности.

Параллелепипед не радует и не расстраивает, встречались мне и более нарядные и красочные коробки. Стоит отметить нехватку ручек, что несколько усложняет переноску почти 30-килограммовой вещи. Весит она, если быть точным, 27.4 кг, что является правдой. Об этом сообщает краткая информация на торце упаковки.

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Далее внутри нас ждет еще одна картонная конструкция, которая скреплена двумя пластиковыми бандажными лентами.

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Разрезаем их, снимаем два добротных уголка из прессованной бумаги и картонную крышку.

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Перед нами сразу предстает руководство пользователя, которое содержит информацию о количестве мелких деталей (болты, саморезы разных видов и прочее) и деталей стола, а также подробную пошаговую инструкцию и гарантию. В последней раскрыто, по каким случаям и как компания AeroCool бесплатно отремонтирует или заменит любой товар.

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Помимо руководства мы видим подробное изображение крепления подстаканника, а еще две картонных коробочки, ножку стола и множество поролона, защищающего содержимое при транспортировке.

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После снятия первого слоя обнаруживаем еще одну ножку и связку металлических труб, плотно защищенных поролоном.

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Под ними лежат две части столешницы, защищенные снизу и по бокам поролоном, а также пластиковыми уголками.

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Теперь поговорим об оставшихся двух лутбоксах.

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В одном из них мы найдем все мелкие детали, кусок поролона, а также зеленый пакетик, в котором расфасованы все виды крепежных деталек и бонус от компании AeroCool – оранжевая крестовая отвертка, предназначенная для сбора стола.

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Во второй скрывается огромный коврик для мыши, о котором мы еще поговорим позже.

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Теперь рассмотрим поподробнее каждую деталь. Ножки металлические и сделаны добротно, на каждой с одной стороны есть белая надпись AeroCool, регулируемые детали сделаны из пластика, но никакого скольжения или неустойчивости не замечено.

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Столешница состоит из двух частей, каждая из которых получила круглый вырез под кабельную втулку, которая открывается на пружине.

Сама столешница сделана из прессованной бумаги и обклеена карбоновой пленкой, которая, стоит согласиться, выглядит здорово. Впрочем, красота требует жертв. В данном случае поверхность весьма маркая.

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Детали для кожуха ножек и подстаканник сделаны из пластика, к качеству которого нареканий нет.

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Корзина (или же лоток для проводов, крепящийся под столом) аналогично сделана из черного пластика.

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Трубки, которые соединяют ножки и столешницу, сделаны из полуторамиллиметрового металла, пластина, соединяющая две части стола – из трехмиллиметрового.

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Верхние опоры крышки стола и кронштейны для корзины сделаны из такого же трехмиллиметрового металла.

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Коврик приятный и сделан из неопрена с двумя вырезами под втулки. Покрывает всю площадь стола.

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В целом, упаковка надежная. При транспортировке внутри все будет в безопасности, а детали лежат аккуратно и логично. О дизайне сказать нечего, он попросту отсутствует. Так что упаковку назовем просто неплохой.

Качеством деталей я остался доволен. Приятно, что производитель подумал и положил в комплект дополнительные болтики и винты, конструкция стола металлическая, добротная. Никакого брака и прочих нареканий не обнаружено. Единственный недочет – пластик, но к нему не придерешься, поскольку он везде одинаковый.

Дизайн и особенности

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И вот мы неожиданно подкрались к яркой фишке любой игровой продукции – дизайну. Стол AeroCool ACD2, скажу вам сразу, выглядит здорово.

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Такой формат за счет формы ножек и столешницы выглядит очень интересно. Размеры стола сбалансированы. Он 750 мм в высоту, 1400 мм в длину и 600 мм в ширину. Лично мне этот стол по размерам замечательно подходит. Он легко встает в комнате, не занимая много места, но площади стола хватает абсолютно для всего, не говоря уж об игре и комфортном перемещении мышки.

Дизайн эргономичен, что, как говорят в AeroCool, должно помочь расслабиться и насладиться игрой. Я поиграл за данным столом и могу точно сказать, что в этом есть доля правды. Мне очень нравится карман, в который я заезжаю на кресле, и мои локти идеально лежат на столе, что бывает редко. Коврик для мыши приятен для рук и вызывает лишь положительные ощущения, а еще он покрывает всю поверхность стола, что позволяет воплощать мышью любые фантазии, которые могут прийти к вам в голову. И это возможно еще и благодаря высокому уровню контроля и скорости манипулятора. Такая фишка подойдет людям, которые работают в графических редакторах или занимаются обработкой фотографий.

Я немного поработал за этим столом и могу сказать, что получил от работы не только удовольствие, но и несколько сэкономил время, что намного ценнее. Все края стола скругленные, что несомненно хорошо. Не будет такого, что шел, зацепился об угол и после страдаешь. Стоит отметить высоту стола. Я сидел на обычном офисном стуле, на высоте полметра мне было оптимально с моим ростом 175 см, если человек повыше или пониже, то стул может еще подниматься и опускаться, так что высоту стола назовем оптимальной и подходящей каждому. Сидеть за ним удобно.

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Маркий карбон спрятан под ковриком и выглядит прекрасно и в тему, даже добавить нечего. Космический корабль.

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Теперь перейдем к моему любимому. Кабеля прекрасно помещаются в лотке под столом и удобно выходят через втулки. Они не мешаются, не путаются и позволяют максимально эффективно использовать пространство стола.

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Далее еще одна приятная особенность – подстаканник. AeroCool буквально воплотили мою мечту в жизнь, потому что у меня в жизни было два случая, когда я пил газировку, ставил баночку на стол, а во время игры из-за неосторожности выливал все содержимое банки на стол, где лежали какие-то листки, и клавиатуру. И как же было мало удовольствия чистить клавиатуру и переписывать работы на листах. Я потратил на это кучу времени, а стол помог бы его сэкономить.

Да и расположение подстаканника я считаю очень удобным, что было проверено в продолжительной игре.

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Наушники. Согласитесь, что оставлять их на столе не всегда удобно. А если и убирать, то куда? Все просто. С левой стороны есть крючок для них, где они будут всегда на своем месте, не занимая место на столе. А в момент начала игры их можно быстро взять и сразу приступить. Отличная идея.

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Впрочем, крючку для наушников можно найти альтернативное применение, все ограничено лишь вашей фантазией.

Теперь что касается прочности и устойчивости. Стол стоит монолитом, что казалось не совсем правдоподобным за счет пластиковых регуляторов ножек, но это так. Ножки позволяют отрегулировать высоту и обеспечивают максимальную устойчивость конструкции. При игре с места он у меня ни разу не сдвигался.

ACD2-140 получил прочный металлический каркас, который дает уверенность в прочности и долговечности конструкции. Я пробовал оказывать физическую силу на стол, даже вставал на него с весом в 75 кг, ни малейшей деформации это не вызвало.

Дизайн стола уникальный и без лишних деталей. Простой, но в то же время интересный и понятный. Мне понравилось. Каких-то ярких особенностей мы здесь не увидим, но в то же время он содержит все, что должен включать игровой стол. Ничего лишнего или ненужного. В отдельности это, конечно, здорово, но стол неплохо смотрится в комнате, неброско на фоне другой мебели, однако если подойти поближе, обязательно захочется подробнее его изучить.

Черный цвет, как известно, сочетается абсолютно со всем, а если учесть, что мышь, клавиатура и монитор у многих черные, выглядит вообще замечательно.

Сборка

Отдельно стоит уделить внимание сборке. Процесс занял у меня буквально 20 минут времени. Ничего сложного и непонятного не было. Инструкция короткая, правильная и понятная. Однако крутить все эти болты и винты комплектной отверткой довольно долго, поэтому я применил шуруповерт. Впрочем, если у вас его дома нет, то ничего страшного – отвертка уверенно сделает свою работу.

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Детали спокойно подходили и просто крепились, в комплект положили даже дополнительные винты и резиновый наконечник крючка для наушников. Думаю, такой стол соберет и ребенок, не говоря уже о мужчине с минимальным опытом в сборке мебели.

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Замечание по сути одно. Подобная конструкция является одноразовой для сборки за счет саморезов, поскольку после разбора стола вновь их закрутить сложно. Так что при переезде придется перевозить стол в цельном виде. Но это относится к большому количеству современной мебели, это скорее тенденция, чем косяк производителя. Готовый стол выглядит следующим образом:

Заключение

Итак, характеристики стола мы разобрали. Теперь необходимо ответить на главный вопрос: «Как AeroCool ACD2-140 намерен конкурировать с моделями обычных мебельных компаний?»

Изучив ассортимент столов и подобрав аналоги, я пришел к выводу, что цены на модели с похожим внешним видом и размером сравнимы или даже превосходят стоимость героя обзора. С учетом курса рубля цены лично для меня кусаются, а потому стоит обратить внимание на варианты подешевле.

Что ж, стол такого же размера можно взять за меньшие деньги, стоят ли фишки этой разницы? Вопрос неоднозначен. Если вы обычный игрок и не обладаете широкими финансовыми возможностями, в такой покупке особого смысла нет, ведь это не предмет первой необходимости и за эти деньги можно купить несколько товаров того же размера. Обычные столы, несмотря на цену, внешний вид и премиальные материалы, не способны дать человеку, неплохо играющему в компьютерные игры, желаемого результата.

Поиграв за AeroCool ACD2-140 какое-то время, у меня появилось желание поставить себе два стола. Один для работы, второй для игр. Да, я абсолютно серьезно. Для работы и повседневных задач мне было бы проще использовать обычный стол, поскольку он вечно захламлен и писать на нем удобнее. А вот, когда хочешь расслабиться после работы, то за AeroCool ACD2-140 можно получить удовольствие. Стол будет отличной покупкой, если ваши финансы к тому располагают. С другой стороны, у богатых людей зачастую свои причуды и они могут покупать все, что им нравится. Есть и третья категория граждан – про-игроки, у которых пока не все так хорошо с деньгами.

И вот мы подошли к ответу на главный вопрос. Новинка AeroCool действительно может носить в названии гордое и модное сейчас слово «professional». Ее особенности позволяют играть с ощутимым по сравнению с обыкновенными столами комфортом и выкладываться на максимум, конструкция обеспечит надежность, стабильность и долговечность.

Киберспорт уже стал официальной спортивной дисциплиной, развивающейся семимильными шагами. На крупных турнирах по популярным играм вращаются огромные суммы, побороться за которые может любой человек. Но для этого нужен высочайший уровень, который необходимо развивать. Следовательно, если вы начинающая звезда киберспорта или хотите развиваться в этом направлении, то AeroCool ACD2-140 поможет вам в этом. Он послужит своеобразным вкладом в карьеру, да и цена вполне доступная, пусть и выше, чем у привычных компьютерных столов.

Если сказать кратко: данный стол – узконаправленное решение, предназначенное для конкретной задачи, с которой он справляется на ура. Будет интересно наблюдать за рынком не только столов, но и всей индустрии геймерской периферии. Она стремительно развивается, и продавцам мебели следует брать с нее пример и предлагать людям помимо классики более креативные и заточенные под конкретную задачу товары, а в будущем и шагнуть на рынок мебели, созданной для видеоигр. С интересом посмотрим, как надолго это приживется и к чему приведет.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный для обзора стол AeroCool ACD2.

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